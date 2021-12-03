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Новая провокация: Истребители России перехватили самолёты США над Чёрным морем

03 декабря 2021, 23:20  •  83 • Политика
У госграниц России были замечены американские самолёты-шпионы. ВВС России подняли в воздух истребители.
ВВС России в пятницу, 3 декабря, вынуждены были поднять в воздух истребители Су-27 и Су-30 для перехвата вражеских военных самолётов.
По информации Национального центра управления обороной России, приближающиеся к государственной границе России воздушные цели обнаружены над нейтральными водами Чёрного моря.
В воздух были подняты русские истребители для опознания и недопущения нарушений госграницы.
В воздушных целях опознаны военные самолёты США - стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолё т разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск.
Русские лётчики сопроводили американские самолёты-разведчики над Чёрным морем до момента смены курса от госграницы России. После чего истребители России вернулись на аэродром базирования.

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