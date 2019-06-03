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Новая программа сотрудничества Украины с МВФ может быть подписана осенью
03 июня 2019, 12:39 • 76 • Украина
Глава наблюдательного совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что новая программа сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ) может быть подписана осенью.
Reuters
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Работа над новой программой может занять в лучшем случае пару месяцев. Учтём и то, что представители фонда для её обсуждения приедут не раньше формирования нового правительства по итогам парламентских выборов... поэтому подписания документов стоит ожидать не ранее конца сентября — начала октября», — указал он.
Вместе с тем он напомнил, что выделение денег происходит «отнюдь не сразу после подписания программы». По его словам, сроки получения новых траншей от МВФ прогнозировать пока сложно.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк допустил, что страна может получить новый транш МВФ в конце лета.
При этом бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия МВФ окажет Киеву финансовую поддержку.
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