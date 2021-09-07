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Новая приватизация близко? В России "заиграл похоронный марш" - эксперт
07 сентября 2021, 21:15 • 177 • Политика
Новая приватизация близко? В России "заиграл похоронный марш". Впрочем, появление соответствующих инициатив было предсказуемо, считает эксперт Дмитрий Любомудров.
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил о необходимости новой масштабной приватизации в России, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
По словам политика, это позволит вывести страну на новый уровень эффективности. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной в журнале "Компания".
Кудрин полагает, что госсектор может играть временами важную роль, но "ему пора начать сокращаться". Он пояснил, что госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами.
Руководитель Счётной палаты отметил, что среди десяти крупнейших компаний России частными являются только четыре, тогда как среди десяти крупнейших компаний США нет ни одной с государственным участием.
По его мнению, отечественные госкорпорации неповоротливы в контексте управления, поскольку находятся в сильной зависимости от бюрократической машины, а членами советов директоров часто являются чиновники.
Инициативу Кудрина в эфире программы оценил член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России Дмитрий Любомудров:
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