Новая приватизация близко? В России "заиграл похоронный марш" - эксперт

Новая приватизация близко? В России "заиграл похоронный марш". Впрочем, появление соответствующих инициатив было предсказуемо, считает эксперт Дмитрий Любомудров.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил о необходимости новой масштабной приватизации в России, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

По словам политика, это позволит вывести страну на новый уровень эффективности. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной в журнале "Компания".

Кудрин полагает, что госсектор может играть временами важную роль, но "ему пора начать сокращаться". Он пояснил, что госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами.

Руководитель Счётной палаты отметил, что среди десяти крупнейших компаний России частными являются только четыре, тогда как среди десяти крупнейших компаний США нет ни одной с государственным участием.

По его мнению, отечественные госкорпорации неповоротливы в контексте управления, поскольку находятся в сильной зависимости от бюрократической машины, а членами советов директоров часто являются чиновники.

Инициативу Кудрина в эфире программы оценил член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России Дмитрий Любомудров: