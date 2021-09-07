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Новая приватизация близко? В России "заиграл похоронный марш" - эксперт

07 сентября 2021, 21:15  •  177 • Политика
Новая приватизация близко? В России "заиграл похоронный марш". Впрочем, появление соответствующих инициатив было предсказуемо, считает эксперт Дмитрий Любомудров.
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил о необходимости новой масштабной приватизации в России, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
По словам политика, это позволит вывести страну на новый уровень эффективности. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной в журнале "Компания".
Кудрин полагает, что госсектор может играть временами важную роль, но "ему пора начать сокращаться". Он пояснил, что госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами.
Руководитель Счётной палаты отметил, что среди десяти крупнейших компаний России частными являются только четыре, тогда как среди десяти крупнейших компаний США нет ни одной с государственным участием.
По его мнению, отечественные госкорпорации неповоротливы в контексте управления, поскольку находятся в сильной зависимости от бюрократической машины, а членами советов директоров часто являются чиновники.
Инициативу Кудрина в эфире программы оценил член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России Дмитрий Любомудров:
Кудрин очень предсказуем. Он похож на музыканта, который работает на кладбище. Он может заиграть днём или ночью, в солнце или дождь, но играть он будет только похоронный марш. Он много говорит про приватизацию, только он не сказал, кто именно должен покупать эти акции при восьмой год падающих доходах населения.

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