Новая попытка создания правительства Молдовы с треском провалилась

«Президент и её партия сделали всё возможное, чтобы в стране царил хаос»

В четверг, 25 марта, в молдавском парламенте была сделана попытка провести голосование за вотум доверия кандидату в премьер-министры Игорю Гросу и составу его Кабинета министров.

Однако ещё до начала заседания экс-президент Молдовы и глава ПСРМ Игорь Додон, выступая на брифинге, заявил, что ни фракция социалистов, ни представители других фракций, входящих в парламентскую коалицию, не будут голосовать за Игоря Гросу и его правительство и призвал парламент «не принимать участия в театре, который устраивает президент».

И напомнил, что коалиция будет отстаивать своего кандидата на пост главы правительства – Владимира Головатюка.

«Мы будем бороться за нашего кандидата, будем бороться против Майи Санду до конца. Мы не пойдём по трупам, чтобы провести досрочные парламентские выборы. ПСРМ хочет выборов, но не в нынешних условиях, когда десятки людей умирают из-за вируса»,

– считает глава Партии социалистов.

Подтвердили своё намерение отказаться от голосования за кандидатуру Гросу и депутаты платформы Pentru Moldova и фракции партии «Шор».

Однако до голосования дело не дошло: во время заседания депутаты фракций ПСРМ, партии «Шор» и платформы Pentru Moldova покинули зал заседаний, объяснив свой уход тем, что «не собираются участвовать в этом шоу».

«Считаем это срежиссированным спектаклем. Не думаем, что кто-то серьёзно рассматривал возможность голосования сегодня. В ситуации, когда глава государства не проявила интерес, чтобы найти решения вместе с парламентом, мы не хотим участвовать в этой игре. Фракция социалистов покидает зал заседаний. Мы готовы после паузы вернуться к работе в парламенте, рассматривать законопроекты. Но быть свидетелями и участвовать в этом шоу мы не хотим»,

– заявил вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча.

С социалистами согласны и депутаты партии «Платформа DA».

По словам заместителя главы этой партии Александра Слусаря, в президентской партии PAS открыто говорили, что они не будут голосовать за кандидатуру президента, который является главой этой партии. По мнению Слусаря, всё это является «политической игрой» и «издевательством над страной», в то время как Молдавии срочно требуется дееспособное антикризисное правительство.

Спикер парламента Зинаида Гречаный объявила, что к вопросу рассмотрения кандидатуры Гросу депутаты возвращаться снова не намерены.

«Из-за того что несколько фракций покинули зал заседаний парламента при рассмотрении первого вопроса об обращении Игоря Гросу – кандидата на пост премьера, то первый вопрос считается исчерпанным. К этому вопросу больше не возвращаемся»,

– отметила председатель парламента, объявляя перерыв.

«То, как было предложено это правительство, похоже на объявление войны всем. PAS и президент сделали всё возможное, чтобы в стране царил хаос. Их не волнуют граждане, они хотят получить десять дополнительных мест в правительстве. Мы достигли кульминации спектакля… Абсурдного и циничного спектакля, который должны досмотреть до конца»,

– прокомментировал события четверга лидер Демократической партии Павел Филип.