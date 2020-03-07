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Новая победа украинского автопрома: в незалежной планируют собирать машины «страны-агрессора»

07 марта 2020, 16:00  •  76 • В России

На ЗАЗе пытаются собирать "Лады"

В Запорожье готовятся отметить новую победу украинского автомобилестроения. Как заявил пресс-секретарь корпорации «УкрАВТО» Дмитрий Скляренко запорожский автомобильный завод приступил к тестовой сборке в рамках аудита тестовых партий автомобилей Lada. Сейчас собирают Largus, но в случае положительного результата могут начать сборку из готовых автокомплектов еще двух моделей Lada: Vesta и XRay.

Поясним, тестовая сборка в рамках аудита проводится на предприятиях, чтобы проверить качество сборки и способность предприятия выпускать автомобили той или иной марки. На том же ЗАЗе в свое время аналогичный аудит проводила компания «Шевроле», которая потом собирала там «Шевроле Ланос», но из-за большого количества дефектов и жалоб на качество свернула свое производство. Производство иномарок в России тоже начиналось с отверточной сборки, однако к нынешнему времени степень локализации производства в России многих марок автомобилей зарубежных автоконцернов вышла на очень высокий уровень.

Разве это не зрада для Украины – отверточная сборка машин «страны-агрессора»? Наверное, нет, если только в Запорожье будут специально портить имидж российского производителя некачественной сборкой. Тем более, что многочисленные попытки самостоятельно выпустить современный автомобиль в свое время уложились в анекдот: «На международном автосалоне была новая модель автомобиля «ЗАЗ». Автомобиль укомплектован двенадцатицилиндровым двигателем с турбонаддувом, климат-контролем дисковыми тормозами, автоматической коробкой передач, сиденьями из натуральной кожи. К сожалению, провести тест-драйв автомобиля оказалось невозможно, так как машину разорвало напополам из-за срабатывания подушки безопасности».

Из Крыма и обратно

Украинские СМИ регулярно пугают своих граждан ужасами жизни при «российской оккупации» в Крыму. Если им верить, то на полуострове нет воды, нечего есть, из-за санкций нет интернета и мобильной связи, в зачаточном состоянии банковские услуги, а процветавшая при Украине инфраструктура загибается вот уже шесть лет. Поэтому, как утверждают в Киеве, жители Крыма при малейшей возможности сбегают жить на Украину. А вместо них приезжают россияне из Мордовии и регионов Дальнего Востока, а также семьи офицеров.

И действительно в прошлом году в Крым переселились на постоянное жительство 9 674 человек. Вот только 80% из них (7 734 человека) – это переселившиеся на полуостров граждане самой Украины, приехавшие из Незалежной. И в 2019-м таких оказалось почти на 17% больше, чем в 2018-м (6 622 украинца).

Обратный поток тоже имеется, хотя и не такой впечатляющий. И самое интересное, здесь обратная тенденция, число уезжающих на Украину жителей Крыма из года в год падает: 3 922 человек в 2019-м против 4 600 в 2018-м. И это не считая более миллиона граждан Украины, которые приезжают в российский Крым в отпуск отдохнуть.

Как-то странно действует украинская пропаганда, с точностью до наоборот.

Загадка от Зеленского

В уже упомянутом на нашем сайте интервью Зеленского британской газете «Гардиан» президент Украины, можно сказать, чуть ли не загадку загадал британцам, сравнив свое президентство с дырявым судном.

- Везде дыры, и ты руками и ногами пытаешься их заткнуть. Так мы и живем. Мы затыкаем дыры, - образно попытался он объяснить проблемы Украины и условия своего президентства.

- Украина тогда похожа на тонущее судно, - попытался продолжить образ журналист.

- Но мы не тонем, - возразил ему украинский президент. И при этом не уточнил, из-за чего сохраняется положительная плавучесть: то ли из-за материала, из которого сделано судно, то ли из-за содержимого трюмов. То ли из-за чего-то еще.

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