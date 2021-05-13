Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток

Формально у нынешнего именинника – Черноморского флота России – позиции довольно ограниченные. Но при этом возможности – стратегические. Что он недавно и доказал, одержав свою очередную победу. На сей раз – над «партнерами» за Атлантическим океаном.

Черноморский флот находится сегодня, в плане геополитической реальности где-то во временах адмирала Фёдора Ушакова. Разве что с Турцией он сегодня не воюет. Но, при всём очевидном нежелании Анкары помогать своим партнёрам по НАТО в обострении обстановки, геополитического противостояния с нею никто не отменял. Потому что Турция а) член НАТО и б) мощная региональная держава, имеющая тут свои глубинные, жизненные, неоспоримые интересы. Образно говоря, тут у неё яркие красные линии начерчены. Очень красные. Флуоресцентные.

Остальное же весьма напоминает конец XVIII века. База флота – Севастополь. Её предполье – Крым. Севернее – Дикое поле, где происходят дикие пляски, а светлейшего князя Потёмкина-Таврического на них нет. Потому мыс Тендра и Кинбурнская коса – снова территории конфликтов, зоны потенциальных побед русского оружия.

Левее, если по карте, - тогда входившие в состав Турции и потому враждебные, а ныне входящие в состав НАТО и потому враждебные берега Валахии и Болгарии. То есть остров Фидониси, он же Змеиный, и устье Дуная сегодня не только места былой славы Черноморского флота, но и возможной славы будущей.

По другую сторону Чёрного моря опять похоже. Здесь не имеющие самостоятельного военного значения воды Грузии, после былого процветания опять находящейся в экономической и вассальной зависимости от Турции.

В общем, времена Ушакова для Черноморского флота налицо. А значит, и вызовы времён Фёдора Фёдоровича. Включая Средиземноморский его поход. А не наступает ли и время новой славы ушаковской для Черноморского флота России.

"Славу нашего мундира мы поддерживать должны"…

Понятно, что исторические аналогии хромают всегда. Похожесть не есть тождество, и сегодня о превращении Чёрного моря в "озеро НАТО" вещают за океаном. А за ними это повторяют даже вечно битые валашские вояки.

Но проблема сегодняшняя именно в том, что это – всё же блок НАТО. Конечно, румыны и прочие болгары играют в нём ту же роль, которая так опечалила русский Генштаб при известии о вступлении Румынии в мировую войну в 1916 году: "Выступление Румынии на стороне Антанты для России тяжелее, чем война с ней". Однако и НАТО – не та Антанта, и румынские солдатики на фоне составляющих костяк блока вооружённых сил США – вроде ленточки на гульфике: непонятно что, но что-то обозначает. Но альянс сам по себе – угроза надрегионального характера. А Черноморский флот – сила всё же региональная. Или?..

Здесь уместно привести слова, сказанные сегодня главкомом ВМФ Николаем Евменовым:

Черноморский флот сегодня является и будет являться всегда эффективным инструментом для сдерживания любых угроз с морских направлений, поддержания обстановки стабильности и мира в Черноморском регионе,

- и, после упоминания о том, чем в ближнесрочной перспективе продолжится оснащение ЧФ –

Все эти меры предпринимаются в целях эффективного выполнения задач черноморцами в своей операционной зоне ответственности, а также недопущения даже малейших угроз в адрес России на южном направлении.

Вот! То, что силы ЧФ "продолжат выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море", - это уже деталь чисто военно-стратегического планирования. Главная задача Черноморского флота – недопущение угроз для России с южного направления. И в этом смысле флот имеет стратегическое значение. То есть даже большее, нежели во времена Фёдора Ушакова, когда он был всё же инструментом региональной экспансии.

Следующий пункт в сегодняшней роли Черноморского флота – логического следствие его стратегической задачи. Он, конечно, - кстати, опять в отличие от ушаковских времён – боевая сила не самостоятельная, действующая практически в отрыве и при весьма условном согласовании с сухопутными силами, а входящая в состав стратегических сил южного направления. И в этом качестве – часть сложной системы взаимодействия между различными родами войск. И в этом – стратегическое будущее Черноморского флота.

О чём идёт речь конкретно?

Бесполезный флот в маленькой луже?

Говоря печально, но жёстко откровенно, этот флот выглядит наименее полезным на случай большой войны. Даже в своём нынешнем, пополняющемся составе он в полтора раза слабее даже турецкого на данном ТВД. А бой на море – это такая сложная штука, где приходится учитывать даже румынские ржавые эсминцы. Даже украинские надувные лодки. Так что если американцы введут через Проливы пяток своих эсминцев УРО типа "Арли Бёрк", каждый из которых превосходит наш наиболее мощный на ТВД крейсер "Москва", да парочку крейсеров типа "Тикондерога", - Черноморский флот уйдёт красиво, взяв вражеской крови по максимуму, но уйдёт неминуемо.

Оттого и заходят сюда постоянно корабли НАТО, прощупывают возможности, в том числе, что касаемо потенциала русской береговой обороны.

В этом смысле даже Балтийский флот в лучшем положении. Хоть и тоже заперт в луже, но перед смертью хоть из Польши выжженную землю может сделать, а тут кого покарать? Болгар бессмысленных? Разве что у турок Проливы закопать, но для этого наличных возможностей ЧФ точно не хватает, нужно будет "стратегов" подключать со спецбоеприпасами от 300 мегатонн минимум.

Иными словами: контролировать Чёрное море и отбиться на нём от любой региональной силы на морском ТВД – это Черноморский флот вкупе с его береговой обороной вполне может. На случай мирового конфликта он сегодня не сможет выполнить задачу даже своей советской ипостаси – захватить Проливы и выйти на оперативный простор Средиземного моря. Хотя, будем откровенны, и тогда подобная задача была неисполнима, а главное – бессмысленна. Что в глобально-стратегическом плане даст контроль над Средиземьем, даже если он был возможен? Та же лужа, только берега шире.

Значит, что?

Нет, вполне стратегический инструмент

Значит, Черноморский флот даже в мышлении пора убирать из региональной ниши и переводить в статус инструментов стратегических.

Дело в том, что при современном уровне ракетного, радиоэлектронного, космического и малого воздушного вооружения и единственный корабль может служить ударной силою, сравнимой с эскадрой ещё 1980-х годов, технически - вершины холодной войны. Это, например, вполне показала кругосветка фрегата "Адмирал Горшков" в 2019 году. С его комплексом ракетного, артиллерийского, радиотехнического, оптического вооружения, с 16 ячейками для крылатых тактических, противокорабельных, противолодочных ракет семейства "Калибр-НК", "Оникс" корабль не случайно сопровождался пристальным вниманием со стороны потенциального противника. И это на нём ещё гиперзвуковых "Цирконов" не стояло. Которые как раз на "Горшкове" к настоящему времени успешно испытаны.

А что это означает? Подход к решению вполне стратегической задачи – отодвинуть наши рубежи подальше от наших границ.

Да, "Горшков " у нас – на Северном флоте. Понятно: на том, где выход в океан не перекрыт проливами или американско-японской завесой, как на Тихом океане. Но и проливы перестают быть помехой, если часть кораблей Черноморского флота окажется рассредоточенной в дальней океанской зоне. Тоже, конечно, советский рецепт, но тогда базы в экзотических странах были нужны именно из-за необходимости оперировать в Мировом океане эскадрами, а сегодня нужны лишь пункты материально-технического обеспечения для отдельных кораблей. Ибо загрузится там такой кораблик неведомо чем для противника, растворится в синей дали океана – и смотри потом, где повиснет в воздухе крылатая ракета неограниченной дальности полёта, где без следа исчезнет "Вирджиния", что следила за нашим миролюбивым "Бореем-А", а где пустит "цирконовые" пузыри какой-нибудь "Джералд Форд" со всеми своими самолётами на борту.

Не слишком ли сусально?

Доказано делом!

Нет, для конкретно Черноморского флота это картинка с некоторым излишком, иллюстративно-упрощённая. Но, во-первых, тем большую угрозу представляет он в случае стратегического конфликта в ограниченной средиземноморской акватории (в черноморской – выжжет вообще всё по периметру берегов). А во-вторых, всё это иллюстративно-фантастическое… уже было продемонстрировано.

Вспомним: только что, месяц-два назад, Украина пыхала боевым духом, льстя себе надеждой захватить и покарать, наконец, Донбасс. За ней барабанно надувал щёки блок НАТО, а над ним ощеривалась клыками Америка. И ведь уже не иллюзорно казалось, что война на пороге!

Собственно, и не только казалось – были на этот счёт вполне определённые разведданные.

И чем всё кончилось?

А тем, что вышел на учения Черноморский флот. А к нему поспешила Каспийская флотилия. И в их совокупном составе была не только 30-я дивизия надводных кораблей с тем самым ракетным крейсером проекта 1164 "Москва" или новейшими фрегатами проекта 11356Р "адмиральской" серии, но и 41-я бригада ракетных катеров, включающая, в частности, малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М", как, например, "Вышний Волочёк". Те, которые типа "мал клоп, да вонюч": водоизмещение 850 тонн, не пройдут разве что по речкам масштаба Истры, но зато как раз от мыса Тендра дотянется до Лондона и накрыть может площадь поражения в 800 тыс. км².

И да, чем всё кончилось? А тем, что не сам, не один, но в соединении с сухопутными силами 58-й и 41-й армий, 22-го корпуса, 7-й, 76-й и 98-й воздушно-десантных дивизий Черноморский флот отбросил на Украину такую проекцию силы и столь густой стратегической тени, что завибрировал не только Киев, но и Вашингтон. И отступили сами и одёрнули поводок, на котором у Штатов болтается Украина. И команду Шойгу об окончании "внезапной проверки" в США приняли не только с облегчением, но и с острым желанием поговорить.

Ещё в марте президент США Джо Байден выгибал грудь, говоря, как он накажет Россию, а сегодня чуть ли не в ножках у Путина валяется, и так, и сяк издавая сигналы о стремлении встретиться. Чудо великого бога Маниту случилось! – впервые в истории с трубопроводом не русские хакеры что-то там у них повредили, а неведомо кто! Причём реабилитировал на сей раз Петрова и Боширова Джозеф Байден лично! И превентивно!

Не Ушаков, конечно. Но что-то от его побед в этом есть…