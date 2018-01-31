Новая перспективная система ПРО США: бред и колоссальный попил бюджета • 141 • Аналитика



США никак не могут найти применение своему новому «супероружию», так называемому универсальному управляемому снаряду Hyper Velocity Projectile (HVP). Уже вышел облом с магнитной пушкой, есть проблемы со стоимостью изделия. Но это не смущает руководство Пентагона. Теперь оно собирается использовать этот «суперснаряд» в качестве системы ПРО. Без шуток…



Руководитель программы Винсента Сабио предлагает американской армии «недорогой и эффективный способ» защиты стратегических объектов от боеголовок баллистических ракет, которые, по его словам, смогут во многом заменить, современные американские противоракетные системы Patriot, THAAD и GBI.





Те крайне дороги, а потому они никогда не смогут обеспечить перехват сколько-нибудь большого числа боеголовок противника, а вот если оснастить новыми снарядами штатные армейские подразделения, то эта задача легко будет решена.



Читаю я весь этот бред и думаю: и чего только не придумаешь, чтобы вырвать у Конгресса финансирование для своих идей.



Гладко было на бумаге



Идея создания сверхдальнобойного, сверхточного и сверхуниверсального снаряда на бумаге выглядела очень красиво. Боеприпас, годный для использования практически во всех современных и перспективных американских системах морской корабельной и сухопутной гаубичной артиллерии, способный прицельно уничтожать живую силу и технику врага на огромных расстояниях, а также перехватывать противокорабельные ракеты. Это же круто.



Почти так же круто, как и самолет F-35. Но чудес на свете не бывает. Точно так же, как и злополучное чудо американской авиапромышленности, перспективный универсальный боеприпас был изначально приговорен повторить «успех» своего коллеги.



Размер и вес имеет значение



Попытка совместить все и в одном изделии изначально наложило на него очень жесткие технические ограничения. Как можно получить большую дальность полета? Правильно, надо его либо слишком сильно вытолкнуть из орудия, либо сделать легким и обтекаемым для потока воздуха. А чтобы получить очень большую дальность, надо сделать сразу и то, и другое.







В итоге американцы получили образец весом 10-13 кг (первый вес для 127-мм корабельного орудия, второй для 155-мм штатного натовского полевого или «замволтовский» корабельной системы), в который смогли вместить максимум 6,8 кг полезной нагрузки (вместе с системой управления). Правда, предполагается, что высокая точность боеприпаса все это компенсирует.



Как по мне спорное утверждение с учетом широкого распространения по миру систем РЭБ.



А еще важна дальность



При этом второй «рекордный» параметр, дальность стрельбы HVP тоже не такая уж и запредельная. Для полевых гаубиц она составит 80 км, а для корабельных артиллерийских систем до 130 км..







Оставим пока в стороне корабельные пушки, а проанализируем эффективность нового снаряда для гаубичной артиллерии. И тут у меня сразу возникает первый резонный вопрос: а что здесь выдающегося? Новые российские САУ 2С35 «Коалиция» предполагается оснащать активно-реактивным боеприпасом с дальностью стрельбы до 70 км. При этом из российской системы на головы противника прилетит гораздо более тяжелый «подарок». И он будет при необходимости таким же управляемым на оконечном участке траектории.



При этом надо помнить, что стрелять точно и так далеко американские артиллеристы смогут только после того, как заменят стволы своих пушек на более длинные, а, соответственно, внесут усовершенствования и в другие части орудия. В общем, новая пушка уже получается, а это нехилые расходы для бюджета Пентагона (уже вижу, как потирают руки американские генералы), причем с весьма сомнительным конечным результатом. На Донбассе грядёт Африн-2. «Мясорубка» для ВСУ под фанфары «кремлёвского доклада» . Готово ли к обороне Дебальцево?



Кстати, о стоимости…



Здесь отдельный разговор. Когда конгрессу предлагали утвердить программу разработки нового универсального боеприпаса, его оценочная стоимость составляла 25 000 долларов за штуку. Уже тогда появился скепсис по поводу необходимости применения подобных сверхдорогих игрушек.



Сегодня, когда предполагаемая стоимость перспективного боеприпаса (далеко не окончательная) достигла 86 000 долларов, у значительной части конгресса возникает вопрос: а зачем все это нужно?



Гонять дикарей по различным «дырам» (по терминологии Дональда Трампа), то есть по Африке и странам Ближнего Востока, ими уже как-то дороговато. Креативу американских конструкторов можно позавидовать. В чем в чем, а в этом они мастера. Говорите, дорого для папуасов? Хорошо, а что, если новые снаряды использовать как элемент ПРО? Гениально. То, что дорого для артиллеристов, дешево для противоракетчиков. Американские противоракеты стоят миллионы долларов за штуку, на фоне которых 86-100 тысяч долларов — вообще ни о чем.



Именно так и преподносит свою гениальную идею использования своего «суперснаряда» Винсента Сабио. По его задумке, жизненно важные объекты в США и на поле боя будут охраняться американскими артиллеристами, которые будут сбивать сверхскоростными и точными снарядами баллистические ракеты лучше любого «Пэтриота». При этом ориентировочный расход на одну цель составит «всего» 22 снарядов.



Так и хочется сказать Винсенту: остановись, вспомни законы физики! Какой сверхскоростной снаряд? Какие 5600 миль в час? Мы не на Привозе.







М109 «Палладин», даже с новым стволом — это не электромагнитная пушка, это обычная САУ, которая вытолкнет снаряд максимум со скоростью 1-1,2 км секунду. Причем это будет на уровне земли. Уже на высоте 10-15 км остаточная скорость снаряда, а значит, и свобода его маневра будет очень слабая, а потому вероятность попадания будет невысокой. Но и это еще не все. Чтобы за несколько секунд, которые летит БЧ баллистической ракеты на конечном участке траектории, выпустить 22 снарядов, нужно 22 ствола, так как их скорострельность не позволяет сделать за это время даже 2 выстрела. Итого имеем дивизион. Отложенные крылья



Да, чуть не забыл. Нужны еще несколько комплектов радаров, каждый из которых по минимуму стоит до 100 млн. долларов (ух, как горят ладошки у довольных американских генералов). Смешно? Да ладно, это только цветочки. Самое смешное начинается, если предположить…



Электромагнитная пушка — это же круто



А давайте предположим, что гениальным американским конструкторам удалось решить проблемы электромагнитной пушки. И вот они даже установили их вокруг «стратегических объектов». Но и здесь надо иметь… те же самые 22 стволов (ограничение по времени перезарядки никто не отменял), которые при одновременной работе сожрут 22*25 МВт электроэнергии (именно столько будет потреблять пушка «Замволта», если она будет создана).







Причем такую мощь выдать при отражении атаки практически мгновенно (считанные секунды), что с технической точки зрения практически невыполнимая на сегодня задача.



Итого нужно будет 550 МВт электроэнергии, то есть поблизости «батареи ПРО» нужно будет ставить блок АЭС, отдельную подстанцию, и очень сложную систему распределения, которая в случае необходимости отрубает соседние города от электропотребления и обеспечивает противоракетную оборону района. Причем в радиусе максимум нескольких десятков километров. И это я молчу о стоимости 22 подобных пушек. В общем, уже видно, что с точки зрения реализации идея Винсента Сабио — это полный бред.



И мы еще на сегодня даже не начали испытаний. Пока мы только оцениваем новую американскую ПРО со школьным учебником физики в руках. США никак не могут найти применение своему новому «супероружию», так называемому универсальному управляемому снаряду Hyper Velocity Projectile (HVP). Уже вышел облом с магнитной пушкой, есть проблемы со стоимостью изделия. Но это не смущает руководство Пентагона. Теперь оно собирается использовать этот «суперснаряд» в качестве системы ПРО. Без шуток…Руководитель программы Винсента Сабио предлагает американской армии «недорогой и эффективный способ» защиты стратегических объектов от боеголовок баллистических ракет, которые, по его словам, смогут во многом заменить, современные американские противоракетные системы Patriot, THAAD и GBI.Те крайне дороги, а потому они никогда не смогут обеспечить перехват сколько-нибудь большого числа боеголовок противника, а вот если оснастить новыми снарядами штатные армейские подразделения, то эта задача легко будет решена.Читаю я весь этот бред и думаю: и чего только не придумаешь, чтобы вырвать у Конгресса финансирование для своих идей.Идея создания сверхдальнобойного, сверхточного и сверхуниверсального снаряда на бумаге выглядела очень красиво. Боеприпас, годный для использования практически во всех современных и перспективных американских системах морской корабельной и сухопутной гаубичной артиллерии, способный прицельно уничтожать живую силу и технику врага на огромных расстояниях, а также перехватывать противокорабельные ракеты. Это же круто.Почти так же круто, как и самолет F-35. Но чудес на свете не бывает. Точно так же, как и злополучное чудо американской авиапромышленности, перспективный универсальный боеприпас был изначально приговорен повторить «успех» своего коллеги.Попытка совместить все и в одном изделии изначально наложило на него очень жесткие технические ограничения. Как можно получить большую дальность полета? Правильно, надо его либо слишком сильно вытолкнуть из орудия, либо сделать легким и обтекаемым для потока воздуха. А чтобы получить очень большую дальность, надо сделать сразу и то, и другое.В итоге американцы получили образец весом 10-13 кг (первый вес для 127-мм корабельного орудия, второй для 155-мм штатного натовского полевого или «замволтовский» корабельной системы), в который смогли вместить максимум 6,8 кг полезной нагрузки (вместе с системой управления). Правда, предполагается, что высокая точность боеприпаса все это компенсирует.Как по мне спорное утверждение с учетом широкого распространения по миру систем РЭБ.При этом второй «рекордный» параметр, дальность стрельбы HVP тоже не такая уж и запредельная. Для полевых гаубиц она составит 80 км, а для корабельных артиллерийских систем до 130 км..Оставим пока в стороне корабельные пушки, а проанализируем эффективность нового снаряда для гаубичной артиллерии. И тут у меня сразу возникает первый резонный вопрос: а что здесь выдающегося? Новые российские САУ 2С35 «Коалиция» предполагается оснащать активно-реактивным боеприпасом с дальностью стрельбы до 70 км. При этом из российской системы на головы противника прилетит гораздо более тяжелый «подарок». И он будет при необходимости таким же управляемым на оконечном участке траектории.При этом надо помнить, что стрелять точно и так далеко американские артиллеристы смогут только после того, как заменят стволы своих пушек на более длинные, а, соответственно, внесут усовершенствования и в другие части орудия. В общем, новая пушка уже получается, а это нехилые расходы для бюджета Пентагона (уже вижу, как потирают руки американские генералы), причем с весьма сомнительным конечным результатом.Здесь отдельный разговор. Когда конгрессу предлагали утвердить программу разработки нового универсального боеприпаса, его оценочная стоимость составляла 25 000 долларов за штуку. Уже тогда появился скепсис по поводу необходимости применения подобных сверхдорогих игрушек.Сегодня, когда предполагаемая стоимость перспективного боеприпаса (далеко не окончательная) достигла 86 000 долларов, у значительной части конгресса возникает вопрос: а зачем все это нужно?Гонять дикарей по различным «дырам» (по терминологии Дональда Трампа), то есть по Африке и странам Ближнего Востока, ими уже как-то дороговато. Креативу американских конструкторов можно позавидовать. В чем в чем, а в этом они мастера. Говорите, дорого для папуасов? Хорошо, а что, если новые снаряды использовать как элемент ПРО? Гениально. То, что дорого для артиллеристов, дешево для противоракетчиков. Американские противоракеты стоят миллионы долларов за штуку, на фоне которых 86-100 тысяч долларов — вообще ни о чем.Именно так и преподносит свою гениальную идею использования своего «суперснаряда» Винсента Сабио. По его задумке, жизненно важные объекты в США и на поле боя будут охраняться американскими артиллеристами, которые будут сбивать сверхскоростными и точными снарядами баллистические ракеты лучше любого «Пэтриота». При этом ориентировочный расход на одну цель составит «всего» 22 снарядов.Так и хочется сказать Винсенту: остановись, вспомни законы физики! Какой сверхскоростной снаряд? Какие 5600 миль в час? Мы не на Привозе.М109 «Палладин», даже с новым стволом — это не электромагнитная пушка, это обычная САУ, которая вытолкнет снаряд максимум со скоростью 1-1,2 км секунду. Причем это будет на уровне земли. Уже на высоте 10-15 км остаточная скорость снаряда, а значит, и свобода его маневра будет очень слабая, а потому вероятность попадания будет невысокой. Но и это еще не все. Чтобы за несколько секунд, которые летит БЧ баллистической ракеты на конечном участке траектории, выпустить 22 снарядов, нужно 22 ствола, так как их скорострельность не позволяет сделать за это время даже 2 выстрела. Итого имеем дивизион.Да, чуть не забыл. Нужны еще несколько комплектов радаров, каждый из которых по минимуму стоит до 100 млн. долларов (ух, как горят ладошки у довольных американских генералов). Смешно? Да ладно, это только цветочки. Самое смешное начинается, если предположить…А давайте предположим, что гениальным американским конструкторам удалось решить проблемы электромагнитной пушки. И вот они даже установили их вокруг «стратегических объектов». Но и здесь надо иметь… те же самые 22 стволов (ограничение по времени перезарядки никто не отменял), которые при одновременной работе сожрут 22*25 МВт электроэнергии (именно столько будет потреблять пушка «Замволта», если она будет создана).Причем такую мощь выдать при отражении атаки практически мгновенно (считанные секунды), что с технической точки зрения практически невыполнимая на сегодня задача.Итого нужно будет 550 МВт электроэнергии, то есть поблизости «батареи ПРО» нужно будет ставить блок АЭС, отдельную подстанцию, и очень сложную систему распределения, которая в случае необходимости отрубает соседние города от электропотребления и обеспечивает противоракетную оборону района. Причем в радиусе максимум нескольких десятков километров. И это я молчу о стоимости 22 подобных пушек. В общем, уже видно, что с точки зрения реализации идея Винсента Сабио — это полный бред.И мы еще на сегодня даже не начали испытаний. Пока мы только оцениваем новую американскую ПРО со школьным учебником физики в руках. Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 141 Источник Похожие новости Иностранцам оказалось нельзя то, что можно Ехидные комментарии. «Британские ученые» захватили министерство обороны? «Турецкий поток» идеален со всех сторон

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