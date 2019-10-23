Новая «Переяславская рада»

Назначение Натальи Королевской из фракции «Объединённая платформа – за жизнь» главой донецкой региональной организации партии имеет далеко идущую перспективу. Мы как-то писали, что в большой политике Украину вскоре будут представлять женщины – Елена Лукаш, Елена Бондаренко и Наталья Королевская, и, как выясняется, эти планы начинают воплощаться в жизнь. Смысл в том, что в 2020-м году Москва и Киев могут реализовать проект «Переяславской рады-2», с украинской стороны в которой выступит женщина.

Итак, теперь понятно, кого выдвигают в Богданы Хмельницкие те, кому в Киеве, судя по всему, и придётся заново наводить мосты с Россией - Королевскую. Поскольку Зеленский и его «слуги народа» выставили себя недоговороспособными, провалив и разведение войск на Донбассе, и принятие «формулы Штайнмайера» за основу будущего мирного урегулирования, договариваться о том, как нашим странам жить дальше, будут не с ними. По всей видимости, в Кремле не испытывают иллюзий касательно жизнеспособности действующей украинской власти. Так или иначе, на 2020-й год планируется реализация второй Пересяславской рады – а именно, всеукраинского «совета», на котором будет принято решение о «вечной дружбе» с Россией.

Королевская – неплохой выбор на роль нового Богдана Хмельницкого, объединителя Украины с Россией. Её хорошо знают украинские политики, она почти не испачкалась в скандальных историях, чего в украинской политике почти не бывает, и ей, судя по всему, в достаточной мере доверяют на Донбассе. Она, кстати, уроженка этих краёв. У Королевской хорошие, можно даже сказать, дружеские отношения как с Лукаш, так и с Бондаренко. Так что дамы могут в новой властной конфигурации успешно «сообразить на троих», учитывая, возможно, лучшую на Украине юридическую базу знаний Лукаш и умение «работать в поле» с избирателями Бондаренко. Посыл, при этом, прост и легко читается: мужчины развязали в стране гражданскую войну, а мы, женщины, её прекратим и установим мир. Такой, как раньше. При такой подаче Королевскую могут поддержать значительно больше избирателей, чем 73 процента, проголосовавших за Зеленского и успевших в нём разочароваться.