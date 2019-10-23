Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии
Наказан Путиным - задержан в США: Русские дипломаты ждут реакции Госдепа на инци...
"Турция мало от этого выиграет": В Госдепе сквозь зубы прокомментирова...
Американцы сымитировали бомбардировку Крыма: В Пентагоне подтвердили действия
Главная / Украина

Новая «Переяславская рада»

23 октября 2019, 17:24  •  35 • Украина
Назначение Натальи Королевской из фракции «Объединённая платформа – за жизнь» главой донецкой региональной организации партии имеет далеко идущую перспективу. Мы как-то писали, что в большой политике Украину вскоре будут представлять женщины – Елена Лукаш, Елена Бондаренко и Наталья Королевская, и, как выясняется, эти планы начинают воплощаться в жизнь. Смысл в том, что в 2020-м году Москва и Киев могут реализовать проект «Переяславской рады-2», с украинской стороны в которой выступит женщина.
Итак, теперь понятно, кого выдвигают в Богданы Хмельницкие те, кому в Киеве, судя по всему, и придётся заново наводить мосты с Россией - Королевскую. Поскольку Зеленский и его «слуги народа» выставили себя недоговороспособными, провалив и разведение войск на Донбассе, и принятие «формулы Штайнмайера» за основу будущего мирного урегулирования, договариваться о том, как нашим странам жить дальше, будут не с ними. По всей видимости, в Кремле не испытывают иллюзий касательно жизнеспособности действующей украинской власти. Так или иначе, на 2020-й год планируется реализация второй Пересяславской рады – а именно, всеукраинского «совета», на котором будет принято решение о «вечной дружбе» с Россией.
Королевская – неплохой выбор на роль нового Богдана Хмельницкого, объединителя Украины с Россией. Её хорошо знают украинские политики, она почти не испачкалась в скандальных историях, чего в украинской политике почти не бывает, и ей, судя по всему, в достаточной мере доверяют на Донбассе. Она, кстати, уроженка этих краёв. У Королевской хорошие, можно даже сказать, дружеские отношения как с Лукаш, так и с Бондаренко. Так что дамы могут в новой властной конфигурации успешно «сообразить на троих», учитывая, возможно, лучшую на Украине юридическую базу знаний Лукаш и умение «работать в поле» с избирателями Бондаренко. Посыл, при этом, прост и легко читается: мужчины развязали в стране гражданскую войну, а мы, женщины, её прекратим и установим мир. Такой, как раньше. При такой подаче Королевскую могут поддержать значительно больше избирателей, чем 73 процента, проголосовавших за Зеленского и успевших в нём разочароваться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
23 октября 2019, 13:54
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
23 октября 2019, 10:39
Зеленский рассчитывает на скорую встречу «нормандской четвёрки»
23 октября 2019, 17:24
Гагаузия требует у Кишинёва реальную автономию
23 октября 2019, 10:39
Лишить лицензии: почему на Украине продолжается атака на «неугодные» СМИ
23 октября 2019, 17:24
Новая «Переяславская рада»
23 октября 2019, 14:09
«Слуг народа» рассорил квартирный вопрос
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2019, 04:24
Прозевал теракты 11 сентября и "отмазал" Клинтон: Назван истинный автор дел...
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 ча...
23 октября 2019, 04:24
Судьбоносный документ: Озвучен полный текст подписанного Путиным и Эрдоганом меморанд...
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
23 октября 2019, 07:39
"Это говорил человек, который хотел в президенты": Навальный с особым циниз...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2019, 13:12
Бондаренко РАСКРЫЛА тайные планы Зеленского! СИЛЬНАЯ речь депутата!
16 октября 2019, 22:54
Американский наемник обратился к своим: "Русский солдат будет сражаться до последнего патрона"
20 октября 2019, 16:09
Путин послал Меркель в Киев
17 октября 2019, 16:39
Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»
21 октября 2019, 13:09
«На основании собранных доказательств»: убийца 9-летней девочки в Саратове полностью признал свою вину
19 октября 2019, 15:39
Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над украинцем Гвоздиком
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.