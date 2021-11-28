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Новая переброска военных на Западе. Русский посол о том, как Лондон усугубляет ситуацию
28 ноября 2021, 17:55 • 174 • Политика
Посол России в Великобритании заявил о действиях НАТО, которые нагнетают ситуацию в отношениях.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что размещение британских военных в Германии не будет способствовать сокращению напряжённости между НАТО и нашей страной.
- отметил в воскресенье, 28 ноября, посол Келин.
Он напомнил, что НАТО также проводит манёвры военных кораблей в Балтийском и Чёрном морях, а самолёты стратегической авиации с ядерным оружием на борту пролетали в 20 км от территориальных вод России. "Это опасно", - подчеркнул посол.
Келин также напомнил, что британский корабль Defender летом 2021 года пытался нарушить территориальные воды России около Севастополя.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Европе никто не хочет конфликта между НАТО и Россией.
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