Новая переброска военных на Западе. Русский посол о том, как Лондон усугубляет ситуацию

Посол России в Великобритании заявил о действиях НАТО, которые нагнетают ситуацию в отношениях.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что размещение британских военных в Германии не будет способствовать сокращению напряжённости между НАТО и нашей страной.

К сожалению, это решение идёт в русле политики (Запада. - Ред.) последних лет. НАТО увеличивает своё военное присутствие вдоль российских границ,

- отметил в воскресенье, 28 ноября, посол Келин.

Он напомнил, что НАТО также проводит манёвры военных кораблей в Балтийском и Чёрном морях, а самолёты стратегической авиации с ядерным оружием на борту пролетали в 20 км от территориальных вод России. "Это опасно", - подчеркнул посол.

Келин также напомнил, что британский корабль Defender летом 2021 года пытался нарушить территориальные воды России около Севастополя.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Европе никто не хочет конфликта между НАТО и Россией.