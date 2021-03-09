Новая пенсионная реформа: "Расчётливая провокация" вызвала скандал в Госдуме

"Расчётливая провокация", связанная с возможностью новой пенсионной реформой, вызвала скандал в Госдуме. Юрий Пронько заметил, что в стенах российского парламента давно не наблюдалось таких ожесточённых конфликтов. Он, однако, всё же призвал представителей власти сконцентрировать внимание на реальных проблемах, а не на ссорах.

В "Единой России" сегодня заявили, что у "партии власти" нет в планах нового повышения пенсионного возраста, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Ранее в прессе появились сообщения о якобы готовящихся законопроектах по данному вопросу. Данные сведения опроверг парламентарий Андрей Исаев:

Когда из уст депутата Госдумы звучит ложь, что якобы готовится новое повышение пенсионного возраста, мы понимаем, что имеем дело с подлой и расчётливой провокацией – он подрывает устои государства, а ведь представляет партию, которая входит в парламент.

Ведущий "Первого русского" заметил, что в стенах российского парламента давно не наблюдалось таких ожесточённых скандалов. Однако Пронько все же призвал представителей власти сконцентрировать внимание на реальных проблемах.

Он напомнил, что единственным засекреченным пунктом в проекте законотворческой деятельности Министерства финансов на 2021 год является положение о неких новых изменениях в пенсионной системе.