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Новая пенсионная реформа: "Расчётливая провокация" вызвала скандал в Госдуме

09 марта 2021, 19:55  •  236 • Политика
"Расчётливая провокация", связанная с возможностью новой пенсионной реформой, вызвала скандал в Госдуме. Юрий Пронько заметил, что в стенах российского парламента давно не наблюдалось таких ожесточённых конфликтов. Он, однако, всё же призвал представителей власти сконцентрировать внимание на реальных проблемах, а не на ссорах.
В "Единой России" сегодня заявили, что у "партии власти" нет в планах нового повышения пенсионного возраста, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Ранее в прессе появились сообщения о якобы готовящихся законопроектах по данному вопросу. Данные сведения опроверг парламентарий Андрей Исаев:
Когда из уст депутата Госдумы звучит ложь, что якобы готовится новое повышение пенсионного возраста, мы понимаем, что имеем дело с подлой и расчётливой провокацией – он подрывает устои государства, а ведь представляет партию, которая входит в парламент.
Ведущий "Первого русского" заметил, что в стенах российского парламента давно не наблюдалось таких ожесточённых скандалов. Однако Пронько все же призвал представителей власти сконцентрировать внимание на реальных проблемах.
Он напомнил, что единственным засекреченным пунктом в проекте законотворческой деятельности Министерства финансов на 2021 год является положение о неких новых изменениях в пенсионной системе.
"А то, чем занимает Минфин, не подлая и расчётливая провокация? Где проекты решений, которые позволят стабилизировать ситуацию в пенсионной системе и которые обеспечат хотя бы минимально приличные выплаты нынешним пенсионерам? Вот реальные вопросы", - подчеркнул обозреватель Царьграда.

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