|
Новая пенсионная реформа: "Расчётливая провокация" вызвала скандал в Госдуме
09 марта 2021, 19:55 • 236 • Политика
"Расчётливая провокация", связанная с возможностью новой пенсионной реформой, вызвала скандал в Госдуме. Юрий Пронько заметил, что в стенах российского парламента давно не наблюдалось таких ожесточённых конфликтов. Он, однако, всё же призвал представителей власти сконцентрировать внимание на реальных проблемах, а не на ссорах.
В "Единой России" сегодня заявили, что у "партии власти" нет в планах нового повышения пенсионного возраста, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Ранее в прессе появились сообщения о якобы готовящихся законопроектах по данному вопросу. Данные сведения опроверг парламентарий Андрей Исаев:
Ведущий "Первого русского" заметил, что в стенах российского парламента давно не наблюдалось таких ожесточённых скандалов. Однако Пронько все же призвал представителей власти сконцентрировать внимание на реальных проблемах.
Он напомнил, что единственным засекреченным пунктом в проекте законотворческой деятельности Министерства финансов на 2021 год является положение о неких новых изменениях в пенсионной системе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
236
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 марта 2021, 03:10
|
04 марта 2021, 06:05
|
03 марта 2021, 03:30
|
06 марта 2021, 23:10
|
06 марта 2021, 00:15
|
07 марта 2021, 07:25
|
02 марта 2021, 21:05