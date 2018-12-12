Новая отсрочка: Слушание о признании вины Бутиной перенесено на день

Слушания в американском суде о признании вины российской гражданкой Марией Бутиной перенесено на один день, с 12 на 13 декабря 2018 года.

Напомним, что ранее американский телеканал NBC сообщил, что наша соотечественница согласилась признать себя виновной по части предъявленных ей обвинений. Сделано это было со ссылкой на якобы имеющее место соглашение между сторонами защиты и обвинения.

NBC заявил, что в случае признания себя виновной в нарушении американского закона об иноагентах Бутина может рассчитывать на полгода тюрьмы. После этого она будет депортирована из США.

Ранее сложившуюся вокруг Марии Бутиной ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. На встрече с правозащитниками глава государства отметил, что опросил всех руководителей российских спецслужб и те подтвердили ему, что ничего о ней не знают.