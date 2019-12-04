Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зачем Трамп и Макрон «подмигивают» России и что они имеют в виду
Молдова вернулась на последнее место в Европе по средней зарплате
Два сапога и оба левых. СДПГ может выйти из коалиции с Меркель
В Совфеде обещали зеркально ответить на высылку сотрудников посольства РФ из ФРГ
Главная / Украина

Новая оппозиция готовит новый майдан

04 декабря 2019, 22:54  •  175 • Украина
Тимошенко – мастерица неожиданных альянсов. Помнится, она огорошила своего соратника по майдану 2004 года Виктора Ющенко союзом с его конкурентом за президентское кресло, Виктором Януковичем. Этот альянс шутливо назвали «ПРиБЮТ» «Партия регионов» и «Блок Юлии Тимошенко». И вот – похожий демарш Тимошенко. Она «подружилась» с Петром Порошенко, и теперь они вместе готовят «слугам народа» новый майдан – но не там, где обычно, на Площади независимости, а у здания администрации президента страны.
«С нетерпением жду эфирный дебют Тимошенко на телеканале «Прямой» Порошенко, - язвит оппозиционер Игорь Мосийчук, - ведь в этом году «Прямой» вылил на неё мегатонны дерьма». «Если бы украинцам в начале года сказали, что Тимошенко объединится с Порошенко, никто бы не поверил, - продолжает политик, - хотя для меня это было ожидаемо. В украинской политике дна нет!»
На самом деле, этот альянс был предрешён – после того, как «слуги народа» «кинули» Тимошенко с назначениями её людей в правительство, а покровитель газовой принцессы, Игорь Коломойский, не смог изменить ситуацию и повлиять на своих марионеток. Тимошенко обиделась по-настоящему, и теперь станет мстить, по своему давнему обычаю.
Так вот, о новом майдане. Проводить его оппозиция будет у здания президентской администрации по итогам «нормандской встречи». Руководит новым майданом экс-депутат Рады Андрей Левус, не сумевший переизбраться в новый состав парламента. Формальные организаторы майдана – «Рух (движение) отпора капитуляции», а также общественные организации «Защити Украину» и «Свободные люди». «Порошенко переходит к активной фазе реванша, - разъясняет киевский политолог Руслан Бортник, - и, хотя она будет не такой многочисленной, как два предыдущих майдана, участие в ней Тимошенко может сыграть решающую роль».
Левус и его активисты уже свозят в центр Киева покрышки, из западных областей Украины едут в столицу «профессиональные протестующие». Обещают начать то ли 7 декабря, перед парижской встречей, то ли 9-го, по её итогам. В свою очередь, «Батькивщина» Тимошенко тоже собирает свои «штыки» в регионах центральной Украины. Обещает вывести на улицу порядка ста тысяч своих сторонников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



175
Источник
Похожие новости
04 декабря 2019, 16:09
«Торпедируют энергетическую политику ФРГ»: в бундестаге указали на неприемлемую позицию Киева по «Северному потоку — 2»
04 декабря 2019, 19:24
На Украине возбудили дело из-за пожара в колледже Одессы
04 декабря 2019, 09:39
Российский фактор: в Швеции призывают к ужесточению санкционного режима против Москвы
04 декабря 2019, 22:54
«Балканский ястреб» летит в Киев
04 декабря 2019, 03:24
Посол США в Молдове зачастил в Приднестровье
04 декабря 2019, 19:24
В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2019, 04:24
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве
01 декабря 2019, 00:39
Зреет зрада вокруг польского газопровода Baltic Pipe (Руслан Осташко)
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое
30 ноября 2019, 21:24
"Через Украину Запад нанёс России удар в самое сердце": Политолог о главной опасности Киева
29 ноября 2019, 03:09
В России ответили на претензии Киева из-за возвращенных кораблей
01 декабря 2019, 16:39
«О положительном статусе узнала во время родов»: как живут люди с ВИЧ-инфекцией
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа от исков к "Газпрому"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.