Новая оппозиция готовит новый майдан

Тимошенко – мастерица неожиданных альянсов. Помнится, она огорошила своего соратника по майдану 2004 года Виктора Ющенко союзом с его конкурентом за президентское кресло, Виктором Януковичем. Этот альянс шутливо назвали «ПРиБЮТ» «Партия регионов» и «Блок Юлии Тимошенко». И вот – похожий демарш Тимошенко. Она «подружилась» с Петром Порошенко, и теперь они вместе готовят «слугам народа» новый майдан – но не там, где обычно, на Площади независимости, а у здания администрации президента страны.

«С нетерпением жду эфирный дебют Тимошенко на телеканале «Прямой» Порошенко, - язвит оппозиционер Игорь Мосийчук, - ведь в этом году «Прямой» вылил на неё мегатонны дерьма». «Если бы украинцам в начале года сказали, что Тимошенко объединится с Порошенко, никто бы не поверил, - продолжает политик, - хотя для меня это было ожидаемо. В украинской политике дна нет!»

На самом деле, этот альянс был предрешён – после того, как «слуги народа» «кинули» Тимошенко с назначениями её людей в правительство, а покровитель газовой принцессы, Игорь Коломойский, не смог изменить ситуацию и повлиять на своих марионеток. Тимошенко обиделась по-настоящему, и теперь станет мстить, по своему давнему обычаю.

Так вот, о новом майдане. Проводить его оппозиция будет у здания президентской администрации по итогам «нормандской встречи». Руководит новым майданом экс-депутат Рады Андрей Левус, не сумевший переизбраться в новый состав парламента. Формальные организаторы майдана – «Рух (движение) отпора капитуляции», а также общественные организации «Защити Украину» и «Свободные люди». «Порошенко переходит к активной фазе реванша, - разъясняет киевский политолог Руслан Бортник, - и, хотя она будет не такой многочисленной, как два предыдущих майдана, участие в ней Тимошенко может сыграть решающую роль».

Левус и его активисты уже свозят в центр Киева покрышки, из западных областей Украины едут в столицу «профессиональные протестующие». Обещают начать то ли 7 декабря, перед парижской встречей, то ли 9-го, по её итогам. В свою очередь, «Батькивщина» Тимошенко тоже собирает свои «штыки» в регионах центральной Украины. Обещает вывести на улицу порядка ста тысяч своих сторонников.