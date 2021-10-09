|
Новая оговорка Байдена: "Как в США выглядит вариант "я сейчас в Кремль позвоню"
09 октября 2021, 22:30 • 147 • Политика
Джо Байден допустил новую оговорку, перепутав телефон с телевизором. Ситуацию прокомментировал один из Telegram-каналов: "Как в США выглядит вариант "я сейчас в Кремль позвоню".
Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. Это произошло в ходе его выступления в Чикаго, которое транслировал канал CNN.
Американский лидер решил рассказать об одной истории, случившейся с его друзьями, но допустил досадную оговорку:
Хозяин Белого дома затем пояснил, что решил сам напрямую позвонить медикам, чтобы узнать о состоянии супруги хорошего друга. Эта история привлекла внимание не только из-за ошибки в речи Байдена, но заинтересовала общественность сама по себе.
После этого один из журналистов в ходе пресс-конференции спросил пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, как часто президент делает подобные звонки, помогая друзьям обойти очередь.
- прокомментировал ситуацию Telegram-канал "Пул №3".
Подпишитесь на нас
147
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 октября 2021, 01:25
|
05 октября 2021, 02:25
|
03 октября 2021, 16:35
|
08 октября 2021, 16:10
|
09 октября 2021, 05:35
|
05 октября 2021, 04:45
|
04 октября 2021, 15:20