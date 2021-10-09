Новая оговорка Байдена: "Как в США выглядит вариант "я сейчас в Кремль позвоню"

Джо Байден допустил новую оговорку, перепутав телефон с телевизором. Ситуацию прокомментировал один из Telegram-каналов: "Как в США выглядит вариант "я сейчас в Кремль позвоню".

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. Это произошло в ходе его выступления в Чикаго, которое транслировал канал CNN.

Американский лидер решил рассказать об одной истории, случившейся с его друзьями, но допустил досадную оговорку:

Прошлой ночью я разговаривал по телевизору. По телевизору... По телефону с человеком из неотложной помощи.

Хозяин Белого дома затем пояснил, что решил сам напрямую позвонить медикам, чтобы узнать о состоянии супруги хорошего друга. Эта история привлекла внимание не только из-за ошибки в речи Байдена, но заинтересовала общественность сама по себе.

После этого один из журналистов в ходе пресс-конференции спросил пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, как часто президент делает подобные звонки, помогая друзьям обойти очередь.

Байден перепутал телевизор с телефоном и рассказал, как в США выглядит вариант "я сейчас в Кремль позвоню",

- прокомментировал ситуацию Telegram-канал "Пул №3".