«Новая норма национальной политики»: в США демократов обвинили в «попытке взлома» избирательной системы накануне выборов

Демократическая партия США «попыталась взломать» избирательную систему в штате Джорджия накануне выборов губернатора, которые состоятся 6 ноября вместе с выборами в сенат и конгресс. Об этом заявил действующий глава региона республиканец Брайан Кемп. Демократы отрицают все обвинения, отмечая, что губернатор использует своё положение для очернения политических соперников. Эксперты уверены, что обвинения во «вмешательстве» уже стали «инструментом внутриполитической борьбы». По мнению политологов, американские политики начали спекулировать на теме «хакерских атак» потому, что опровергнуть это крайне сложно.

Демократическая партия США совершила «неудачную попытку взлома системы регистрации избирателей» в штате Джорджия перед выборами губернатора, которые произойдут 6 ноября. Об этом заявил республиканец Брайан Кемп — действующий глава региона, повторно выдвинувший свою кандидатуру на этот пост.

«Мы начали расследование касательно Демократической партии Джорджии после получения информации от нашей команды юристов о неудачных попытках взломать систему онлайн-регистрации избирателей и сайт «Моя страница избирателя», — говорится в заявлении пресс-службы Кемпа.

6 ноября в Соединённых Штатах состоятся промежуточные выборы в конгресс. Кроме того, жители 34 штатов будут выбирать губернатора. Сервис «Моя страница избирателя» позволяет гражданам проверить свою регистрацию (для голосования в США необходимо зарегистрироваться на избирательном участке) и узнать статус открепительных удостоверений. Управление системой осуществляется в штабе губернатора.

Демократы отрицают обвинения в попытке вмешаться в выборы. Так, глава отделения партии в Джорджии Ребекка Дехарт заявила, что Кемп использует статус губернатора в борьбе со своими оппонентами на выборах.

«Этот политический трюк от Кемпа за несколько дней до выборов является ещё одним примером того, почему ему нельзя доверять как губернатору и почему ему не следует контролировать выборы, в которых он также является кандидатом на пост главы региона», — сказала она.

Нужно отметить, что, согласно опросам The Atlanta Journal-Constitution и Channel 2, рейтинг кандидата от демократов Стейси Абрамс — 46,9%, а Кемпа — 46,7%.

Напомним, что в 2016 году Кемп уже заявлял о попытке взлома избирательной системы, когда с IP-адреса Министерства внутренней безопасности США попытались взломать сеть штата. Однако расследование показало, что это была обычная проверка ведомством трафика огнестрельного оружия.

Демократы обвиняют Кемпа и в том, что он оставил уязвимость в системе регистрации избирателей, отказавшись в 2016 году от помощи Министерства внутренней безопасности, которое предлагало улучшить безопасность. Так, по данным Демпартии, это привело к утечке данных 6 млн жителей Джорджии.

«Достижения Брайана Кемпа в кибербезопасности: упущенная безопасность 6 млн жителей Джорджии, подвергнутые риску кражи данные жителей Джорджии, отказ от федеральной помощи в обеспечении безопасности, перекладывание ответственности за неудачи на других, провал защиты данных, когда поступила информация о существующих уязвимостях», — говорится в Twitter отделения демократов в Джорджии.

.@BrianKempGA’s record on cyber security:



➡️Leaked Social Security #’s of 6 million Georgians

➡️Put GA at risk for identity theft

➡️Refused federal security assistance

➡️Scapegoated others for his failures

➡️Failed to secure data when notified of vulnerabilities#CantTrustKemp — Georgia Democrat (@GeorgiaDemocrat) 4 ноября 2018 г.

После ничем не обоснованных обвинений в адрес России во «вмешательстве в президентские выборы» в США в 2016 году, американские политики поняли удобство такой тактики и активно применяют её против своих оппонентов, отметил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Это джин под названием «хакеры» или «влияние через компьютерные сети», которого выпустили из бутылки. Он был первоначально выпущен для обвинений в адрес России… Понятно, что следующим шагом было бы логично, что сами американские политики будут использовать эти обвинения для влияния на политический процесс», — подчеркнул он в беседе с RT.

«Можно спекулировать на этой теме»

Эксперт подчеркнул, что обвинения во «вмешательстве в выборы» будут звучать и дальше, потому что такие заявления не требуют никаких особых доказательств.

«Эта история малодоказуемая, трудно проследить и представить. Потому что чем менее осязаемая история — тем больше можно спекулировать на этой теме. Это новая норма международной и национальной политики в развитых странах», — добавил эксперт.

Так, 4 ноября президент США Дональд Трамп обвинил кандидата от демократов на пост сенатора от Индианы, занимающего этот пост сейчас, Джо Доннели в попытках вмешаться в ход выборов.

«Ходят слухи, что сенатор Джо Доннели из Индианы платит за рекламу в Facebook за своего так называемого оппонента от Либертарианской партии. Доннели пытается украсть в выборы? Разве это не то же самое, что делала Россия?!», — написал он в Twitter.

Rumor has it that Senator Joe Donnelly of Indiana is paying for Facebook ads for his so-called opponent on the libertarian ticket. Donnelly is trying to steal the election? Isn’t that what Russia did!? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 ноября 2018 г.

При этом, по данным портала, специализирующемся на социологических исследованиях FiveThirtyEight, у республиканца Майка Брауна в Индиане шанс на победу составляет 29,4% против 70,6% у Доннели.

По мнению Станислава Бышка, серьёзное противостояние между Демократической и Республиканской партией на ноябрьских выборах и толкает кандидатов на использование всех возможных методов в политической борьбе.

«Это огромные силы — Демократическая и Республиканская партии, нельзя исключать возможность, что эти партии используют не только общепринятые методы ведения политической борьбы, но и что-то такое запрещённое», — отметил он.

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что обвинения во «вмешательстве» уже стали «инструментами внутриполитической борьбы».

«Республиканцам важно показать перед выборами, что демократы играют грязно», — уточнил он.

Тем не менее, политологи полагают, что обвинения в «попытке вмешательства в результаты выборов» мало повлияют на результаты кандидатов.

«Они крайне незначительно могут повлиять на выборы… Если в Джорджии ничего серьезного не произойдет, а я думаю что республиканцы там выиграют, как и выигрывали обычно, они об этой истории забудут. А если будет поражение, и оно будет достаточно существенным, то они её могут и выкопать», — подчеркнул эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT.

«Нет никаких свидетельств»

Напомним, что Соединённые Штаты обвиняют Россию во «вмешательстве в президентские выборы» в 2016 году. При этом американские политики предполагают, что «российское вмешательство» может повториться и на выборах 6 ноября. Об этом 2 августа говорил директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс.

«Что касается активности России на промежуточных выборах, мы продолжаем видеть широкомасштабную российскую кампанию, целью которой является попытка ослабить и разделить Соединённые Штаты», — сказал он.

В Москве эти обвинения опровергают. Президент России Владимир Путин 16 июля подчёркивал, что российская сторона не вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года, и не собирается вмешиваться в промежуточные выборы.

«Мне пришлось повторить то, что я говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом: российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс», — сказал Путин.

При этом министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен 2 ноября отметила, что признаков иностранного вмешательства в выборы нет.

«На сегодняшний день у нас нет никаких свидетельств, что какое-либо иностранное правительство систематически предпринимает усилия или же разработало последовательный план с целью взломать нашу избирательную инфраструктуру», — сказала она.

Тем не менее обвинения в адрес России во «вмешательстве в выборы» продолжатся, убеждён Станислав Бышок.