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Новая нефтяная война? США "возьмёт в осаду" армада танкеров из Саудовской Аравии - СМИ
21 мая 2020, 11:55 • 62 • В мире
К берегам США направляется целая армада танкеров из Саудовской Аравии, которые перевозят нефть. СМИ сообщают, что это заставляет власти страны беспокоиться. Танкеры Саудовской Аравии грозят новым витком нефтяной войны: до этого запасы сырой нефти в США сократились впервые с начала года.
К США идет армада танкеров с нефтью из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, это вселяет беспокойство в американские власти и может стать причиной нового витка нефтяной войны. Дело в том, что из-за танкеров хранилища США могут вновь наполниться сырой нефтью, а до этого запасы сырья в США впервые упали с начала 2020 года.
Агентство уточняет, что к США плывут 30 танкеров, которые перевозят около 50 миллионов баррелей нефти. Это может помешать позитивному тренду на сокращение запасов сырой нефти в хранилищах страны.
По данным СМИ, добыча нефти в США падает уже шесть недель. В стране продолжается производство своей нефти, хотя возможно, что её будет негде хранить. Особенно с учётом пополнения из Саудовской Аравии. Нефть с танкеров идёт для покупателей в Мексиканском заливе и в Тихом океане. Это количество - почти треть нефти, которую поставили в США за весь 2019 год.
"Если разгрузить все саудовские танкеры, то их нефть в течение мая сведёт на нет почти всё сокращение добычи, эффективно поддерживая текущие высокие уровни заполнения хранилищ", - цитирует издание Паолу Родригес-Масиу - старшего аналитика рынка нефти в Rystad Energy.
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