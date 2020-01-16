Новая надежда

16 января Госдума одобрила кандидатуру главного налоговика страны Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Ранее его кандидатура была предложена президентом РФ Владимиром Путиным после объявления о роспуске действующего кабмина. Как начинал карьерный путь будущий премьер-министр России, и чем он запомнился за 20 лет работы в госструктурах?

Михаил Владимирович Мишустин родился в 1966 году в Москве в обычной семье. В 1989 году получил квалификацию инженера-системотехника, окончив Московский станкоинструментальный институт, затем поступил в аспирантуру, которую окончил в 1992 году. Свой трудовой путь он начал в частном секторе, став во главе тестовой лаборатории «Международного компьютерного клуба», затем вошёл в правление организации.

От бизнеса к госслужбе

Карьеру в госструктурах Мишустин начал уже в 1998 году, став помощником по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей главы Государственной налоговой службы. В преддверии кризиса 1998 года глава ведомства Борис Фёдоров принял смелое и оправдавшее себя решение усилить свою команду представителем частного бизнеса, которым тогда являлся Мишустин. В дальнейшем Михаил Владимирович продвинулся до должности замминистра по налогам и сборам, руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости при Минэкономразвития и агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008 году, проработав в госструктурах около 10 лет, Мишустин вновь вернулся к бизнесу, получив должность президента группы компаний UFG, которая вместе с Deutsche Bank занималась инвестициями в России. Эльвира Набиуллина, которая тогда возглавляла Министерство экономического развития и торговли, отмечала, что его отставка была запланированной, а поставленные перед ним задачи были решены. О заслугах на госслужбе говорит тот факт, что уже в 2009 году Мишустин вошёл в состав резерва по кадрам президента РФ, а год спустя, в 2010 году, возглавил Федеральную налоговую службу, сменив на этой должности Михаила Мокрецова.

Превращение налоговых органов из врага россиян в союзника

За весь период работы в госструктурах Мишустина считали одним из наиболее прогрессивных руководителей. Как известно, он являлся ярым поборником внедрения современных методов работы и выступал за автоматизацию процессов. Он внёс ощутимый вклад в процесс внедрения в России электронных подписей и ИНН, а отделения «налоговой» перешли на режим работы «одного окна». Всё это и многое другое существенно упростило процесс взаимодействия граждан с налоговыми органами, что, в том числе, увеличивало мотивацию выхода россиян из «тени». Руководитель ведомства также обращал внимание на снижение количества налоговых проверок при нём и стремление ФНС стать «дружелюбнее» к бизнесу.

Обозначенные выше новшества, внедрённые при Мишустине, позволили ФНС стать основным поставщиком денег в российский бюджет. Одним из примеров тому служит участие России в BEPS, проекте, направленном на борьбу с размыванием налоговой базы путем ухода в офшоры. Данная инициатива получила одобрение президента РФ Владимира Путина.

По словам руководителя ФНС, в 2017 и 2018 годах удалось добиться максимальных темпов роста налоговых поступлений: они составили 20 и 23 процента в год соответственно. За 2018 год года в бюджет поступило 21,3 триллиона рублей налогов, что является рекордным показателем для современной России.

По теме 1923 Путин предложил возглавляющему ФНС Михаилу Мишустину стать премьер-министром РФ Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним.

Михаил Мишустин является приверженцем идеи, заключающейся в том, что налоговые органы не должны выступать некой силовой структурой, принуждающей граждан платить налоги. Напротив, он призывал создавать условия, при которых граждане сами захотят вернуться в легальное поле и стать видимыми для налоговых служб. «Нужно цивилизованно, вежливо, без специальных пугалок, проверок или штрафов помочь этим не платящим налоги людям войти в легальное поле», – отмечал Мишустин. «Бытует мнение, что налоговая служба – жесткий контрольный орган. Но этого пресловутого давления не существует. Вы знаете статистику проверок физлиц? 300 проверок за год на всю страну, на 76 млн трудоспособных людей. Менее 11 000 по юрлицам», – прокомментировал Мишустин ситуацию с налоговыми проверками. Мишустин выступает за органичное встраивание налогообложения в жизнь россиян: «Нам нужно, чтобы налогообложение было встроено в обычную жизнь так же, как встроены, например, коммунальные услуги. Когда вы согласны с тарифами, вы платите за воду, за газ, за свет. Платить налоги в том же режиме — вот к чему мы идем!».

Семьянин, хоккеист, болельщик и сочинитель

Каким личным качествам Мишустин обязан своим успехом? Помимо математических способностей и умения создавать сложные системы и обеспечивать их правильное функционирование, по признанию знакомых Мишустина, он обладает большим количеством не имеющих отношения к работе талантов. К примеру, он сочиняет стихи и пишет тексты к песням, на достойном уровне играет в хоккей, играет на фортепьяно.

О музыкальных талантах нового премьера говорит тот факт, что его услугами как композитора пользовался известный исполнитель Григорий Лепс. Предположительно, глава ФНС написал музыку для песен «Зола» и «Настоящая женщина». Друзья Мишустина говорят о его любви к сочинительству частушек и эпиграмм.

По данным из открытых источников известно, что будущий премьер играет в Ночной хоккейной лиге, в прошлом году он стал обладателем Кубка Гагарина. Известно, что кандидат в премьеры является болельщиком хоккейного клуба ЦСКА и входит в наблюдательный совет клуба. В 2013 году глава ФНС принял участие в товарищеском хоккейном матче в честь 65-летия со дня рождения Валерия Харламова. Через два года глава ФНС принял участие в Казани в матче, приуроченном к 25-летию налоговых органов.

В число интересов Мишустина также входят другие виды спорта – в 2006 году он принял участие в показательном заплыве на открытии чемпионата России по плаванию в СК «Олимпийский» на 50-митровой дистанции вольным стилем.

Михаил Задорнов, председатель правления «ФК Открытие»: «У него как у премьера есть и хорошее понимание самой финансовой системы, и в общем российского бизнеса – пусть и с достаточно специфической точки зрения руководителя налоговой службы. Поэтому мы, руководители бизнес-организаций, ждем от нового премьера выработки четкой программы действий правительства. Эта программа должна подтолкнуть экономический рост»

О личной жизни будущего премьера известно не слишком много – он женат, супруга Владлена Юрьевна Мишустина является соучредителем ЗАО Международный компьютерный клуб. До 2012 года, в соответствии с данными СПАРК, Владлене Мишустиной принадлежала доля в ООО «Дэкаданс», основным видом деятельности которого указаны «танцплощадки, дискотеки, школа танцев». В 2014 году компания была ликвидирована. У пары трое детей.

Помимо основной работы, Мишустин не оставляет научную деятельность. Он является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ и членом учёного совета РАНХиГС. В 2005 году выпустил монографию «Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России», имеет докторскую степень.

За почти 10 лет нахождения на посту главы ФНС Мишустин и его супруга заработали около 1 миллиарда рублей. Доходы чиновника колебались в пределах 19-30 миллионов рублей в год, его жены – 47-160 миллионов рублей. В декларации семьи регулярно указываются 140-метровая квартира и дом площадью 800 квадратных метров. Дом оформлен на детей пары, им же принадлежит участок в 55 соток.

В 2010 году Мишустин в интервью Владимиру Познеру признался, что хотел бы быть Стивом Джобсом. Любимым художником главы ФНС является Уильям Хогарт, а композитором — Валерий Гаврилин. В число своих главных желаний чиновник включил стремление покончить с проблемой бедности в России, довести до конца налоговую реформу и сделать так, «чтобы не болели близкие люди».

Михаил Владимирович Мишустин имеет ряд государственных наград: в 2015 году он был награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2012 году – Орденом Почёта, в 2013 году – Почётной грамотой Президента РФ. Является действительным госсоветником России I класса.