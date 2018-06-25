Новая Мата Хари сдала Западу схему энергопоставок в Крым и Донбасс

В шпионский скандал с членом правления «Интер РАО» Кариной Цуркан, подозреваемой в шпионаже на спецслужбы стран НАТО, могут быть вовлечены ряд российских чиновников. Об этом «КП» сообщили источники, близкие к следствию.

«После задержания Цуркан обыски прошли в кабинете замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко. Он может проходить свидетелем по этому делу. Следствие подозревает в активных контактах с Цуркан еще несколько чиновников Минэнерго. Не исключено, что они имели отношение к ее противозаконной деятельности. В частности, к передачи схем поставок электроэнергии в Донбасс и Крым. А также другой информации, способной влиять на экономику и внешнюю политику России», заявил «КП» информированный источник.

В России Цуркан придерживалась строгой конспирации. Раскрыли ее лишь благодаря работе разведчиков - нелегалов, работающих в странах Восточной Европы.

«Информация о том, что румынские спецслужбы получают оперативную конфиденциальную информацию из Минэнерго, пришла к российским контрразведчикам от коллег из Службы внешней разведки. Сотрудники ФСБ России несколько месяцев устанавливали контакты Цуркан, чтобы выявить возможную шпионскую сеть. А затем провели задержание и обыски», - отметил собеседник.

В следствии не исключают, что спецслужбы НАТО завербовали Цуркан еще студенткой. В юности она сотрудничала с центральным органом госуправления США в области оказания помощи за рубежом - «Агентством США по международному развитию», имевшему свое представительство в Молдове.

Если это подтвердится, станут ясны причины ряда политических решений иностранных государств на «энергетическом поле», где ведущие позиции всегда занимала Россия. До 2017 года Цуркан входила в совет директоров «Аккую нуклеар аноним ширкети». Компания отвечала за развитие проекта строительства в Турции АЭС «Аккую». В истории этой атомной станции оказалось слишком много странных ситуаций, ее строительство даже приостанавливали.

Также Цуркан курировала направление, отвечавшее за российскую энергетику в Молдове, Украине и Румынии и Балтии. Она состояла в совете директоров Молдавской ГРЭС.

Одна из интриг: откуда у члена правления «Интер РАО» портфель из 159 029 000 акций холдинга? Как молдаванка Цуркан попала в руководство холдинга - единственного уполномоченного поставщика российской электроэнергии за рубеж? И кто составлял ей протекцию все это время?