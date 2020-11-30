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Новая марионетка: назван возможный преемник Зеленского

30 ноября 2020, 11:50  •  256 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Перестановка персонажей на высоком посту не повлияет на политику Незалежной
На Украине нарастает недовольство в отношении политики действующего лидера страны Владимира Зеленского. На этом фоне в экспертном сообществе пытаются понять, кто придет на смену украинскому главнокомандующему, когда тот покинет пост. По мнению политолога Сергея Маркова, кресло президента Незалежной вполне может занять мэр Киева Виталий Кличко.
Эксперт подчеркнул, что политические решения на Украине принимаются американскими кураторами. Так что для украинцев замена одной "марионетки" на другую никаких серьезных перемен не принесет. По словам Маркова, кандидатура Кличко рассматривалась уже давно. Однако американцы посчитали его слишком крепко связанным с Германией. Так как шесть лет назад делить влияние с немцами в Вашингтоне не пожелали, на сцене появился Петр Порошенко.
При этом не исключено, что в ближайшее время зарубежные политики договорятся о смене патронажа. Если бразды правления Украиной перейдут в руки Берлина, вполне вероятно, что он потребует "своего" человека во главе страны, передает "Комсомольская правда".
К слову, недавно на Украине заявили о том, что Петр Порошенко готовит новый госпереворот в Незалежной. На пост президента в этом случае прочат как раз Виталия Кличко.

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