Новая лжецерковь Украины ликвидировала Киевский патриархат

На Украине объявили о ликвидации раскольнического Киевского патриархата Филарета Денисенко главой новой украинской лжецеркви (ПЦУ) Епифанием Думенко. Информация появилась на странице представителя ПЦУ Евстратия Зори в Facebook.

"Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевский Патриархат УПЦ КП" и "Патриархат УАПЦ", - гласит опубликованное сообщение.

Взамен ликвидированного Киевского патриархата новая лжецерковь Украины планирует создать внутри себя структуру в форме миссии, которую возглавит самозваный патриарх-раскольник Филарет. Соответствующее решение в начале декабря принял "синод" ПЦУ.

Напомним, что новая лжецерковь Украины, или ПЦУ, создана в январе 2019 года из различных групп украинских раскольников при активном содействии экс-президента Украины Петра Порошенко. В результате слияния глава непризнанного Киевского патриархата Филарет лишился главенствующей позиции на Украине, уступив место Епифанию. На этой почве впоследствии между раскольниками возник конфликт, грозящий новым расколом.