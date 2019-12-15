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Новая лжецерковь Украины ликвидировала Киевский патриархат

15 декабря 2019, 09:09  •  153 • Политика
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата. Вместо него внутри новой лжецеркви Украины создадут структуру специально для лидера раскольников и самозваного патриарха Филарета.
На Украине объявили о ликвидации раскольнического Киевского патриархата Филарета Денисенко главой новой украинской лжецеркви (ПЦУ) Епифанием Думенко. Информация появилась на странице представителя ПЦУ Евстратия Зори в Facebook.
"Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевский Патриархат УПЦ КП" и "Патриархат УАПЦ", - гласит опубликованное сообщение.
Взамен ликвидированного Киевского патриархата новая лжецерковь Украины планирует создать внутри себя структуру в форме миссии, которую возглавит самозваный патриарх-раскольник Филарет. Соответствующее решение в начале декабря принял "синод" ПЦУ.
Напомним, что новая лжецерковь Украины, или ПЦУ, создана в январе 2019 года из различных групп украинских раскольников при активном содействии экс-президента Украины Петра Порошенко. В результате слияния глава непризнанного Киевского патриархата Филарет лишился главенствующей позиции на Украине, уступив место Епифанию. На этой почве впоследствии между раскольниками возник конфликт, грозящий новым расколом.

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