Новая лазейка для мигрантов, чтобы остаться в России. Чем это грозит?

Инициатива внесения подобных изменений принадлежит зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Наталье Костенко ("Единая Россия"). По её мнению, статья Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и Федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации" должны быть дополнены соответствующими поправками.

Речь идёт об исключениях для граждан, которые в течение одного года более двух раз привлекались к административной ответственности за посягательство на общественный порядок и общественную безопасность, незаконный оборот наркотических и психотропных средств, а также нарушали режим пребывания или трудовой деятельности в РФ, - пояснил депутат.

Костенко уверена, что это позволит обеспечить "защиту семейных ценностей", снизит нагрузку на суды и воспрепятствует массовому оттоку мигрантов. Подобная законодательная инициатива, добавила она в беседе с RT, это ответ на обращения граждан, столкнувшихся с выдворением из страны за незначительные правонарушения.

Во время обсуждения на ОС сотрудников миграционных ведомств Министерства внутренних дел России серьёзных замечаний данный документ не вызвал. Единственное, на что указали депутату, так это на вероятность увеличения числа фиктивных браков с гражданками России.

С позицией парламентария не согласны многие эксперты, видящие в этих поправках лазейку, при помощи которой злостные нарушители правопорядка смогут оставаться в России, создавая угрозу безопасности.

Конечно, предложенный законопроект поможет гуманизировать миграционное законодательство, поставив на первое место человека, а также сократит бюрократические ошибки. Однако нельзя упускать из виду и негативную сторону.

К примеру, депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин, выступивший недавно с инициативой запретить мигрантам работать в такси, считает, что корректировка миграционной политики необходима, но цель должна быть совсем другой: