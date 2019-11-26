Новая «химатака»: «Белые каски» готовят провокацию в Сирии

В Минобороны России сообщили о намерениях боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)) совместно с неправительственной организацией «Белые каски» осуществить провокации с инсценировкой применения химоружия в населенных пунктах в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

«Для участия в съемках сцен, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ, боевиками отбираются местные жители», — говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

В министерстве, в частности, ссылаются на сведения, полученные от жителей населенного пункта Сармада, расположенного в 30 км к северо-востоку от Идлиба.

По информации российского Минобороны, в начале ноября туда в сопровождении вооруженных боевиков прибыли неизвестные люди и колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами.

Как указали в пресс-службе, в одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.

В Минобороны уверены, что фальшивые ролики, которые якобы свидетельствуют об уничтожении гражданских объектов в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов, а также о применении химоружия в Идлибе, разместят в соцсетях и представят как доказательства преступлений сирийского правительства и действий ВКС России против мирных граждан.

Организация «Белые каски» получила широкую известность и поддержку на Западе. Она объявляет своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. При этом сирийское правительство обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России деятельность «Белых касок» называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии.

Москва регулярно предупреждает о возможности провокаций с использованием химического оружия в Сирии со стороны этой организации и боевиков. В очередной раз об этом сообщили в МИД в начале ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что такие инциденты в Идлибе «могут произойти в любое время».

В конце января о подготовке «Белых касок» к съемкам инсценировок химатак в Сирии сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отмечала, что организация привезла в Идлиб необходимое для этого оборудование. Захарова обратила внимание, что террористы альянса группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» наращивают свои силы на линии соприкосновения с правительственными войсками Сирии.

«По имеющейся информации, группа активистов печально известной псевдогуманитарной организации «Белые каски» заготовила в нескольких больницах Идлиба необходимое оборудование для съемок подобных провокационных акций», — рассказала официальный представитель МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство возлагает на «Белые каски» ответственность и за провокацию в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. В организации утверждают, что 7 апреля 2018 года там якобы имела место химатака со стороны правительственных сил Сирии. Это позволило Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам сирийских войск.

В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» привела кадры, на которых запечатлены «пострадавшие» жители Думы, среди которых были и дети. Впрочем, через некоторое время люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. По словам одного из очевидцев, неизвестные устроили панику в городе, а затем попытались собрать людей в больнице, где их поливали водой, ничего не объясняя. После людей отпустили.

Работавшие в то время в больнице врачи подтвердили, что у пациентов не было признаков химического отравления.

В МИД России решили, что цель таких вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Кстати, о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте в Генштабе предупреждали заранее.