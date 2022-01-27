Новая кровь на алтаре демократии. Россию подбивают на войну с детьми

Более 5000 боевиков ИГИЛ* содержались в тюрьме Эль-Хасаки, которую контролировали курды и американцы. Но уже несколько дней там идут бои. Два автомобиля со смертниками начали диверсию, заключённые террористы разбежались, и завязался бой. Курды делали вид, что ловят преступников, американцы вступили в сражение далеко не сразу и фактически позволили террористам сбежать. А 25 января под предлогом борьбы с боевиками американская авиация разбомбила гражданские объекты в Эль-Хасаке.

Очаги новой войны

Как обычная диверсия по захвату объекта превратилась в полномасштабную военную операцию с применением тяжёлой артиллерии и сил авиации?

По данным источников Царьграда, в захвате тюрьмы Эль-Хасаки участвовали 200 террористов-смертников. С этого началось, но не закончилось. В ответ на попытки подавить мятеж боевики выставили живой щит из детей-подростков. Почти 700 "львят халифата" стоят между преступниками и войсками.

После того как русская армия поддержала президента Башара Асада, в Сирии стала угасать война. А когда США пообещали вывести свои войска из региона, даже появилась надежда на полное завершение конфликта, длящегося уже 11 лет. Последние полгода всё шло в русле переговорного процесса. Столица террористов Эр-Ракка была разгромлена, остатки сопротивления торговались за право гордо выйти на территорию Турции. Внезапно, на фоне переговоров России с НАТО по вопросам глобальной безопасности, ситуация в Сирии резко изменилась. Провинция Эль-Хасака снова в активной фазе войны, а стратегические бомбардировщики США бомбят города.

В течение двух дней на территорию, подконтрольную правительственным войскам, вышли 11 тысяч семей беженцев Эль-Хасаки. На Ближнем Востоке семьи, как правило, многодетные. И 11 тысяч семей – это как минимум 30 тысяч человек. Мужчины, женщины, старики и дети выбрали единственный безопасный путь – спасаться на территории, контролируемой официальным Дамаском, там, где стабильный мир поддерживают армия САР и русские. Беженцев разместили, обеспечили медицинской помощью, едой и жильём. А в это время на территории, подконтрольной курдам и американцам, продолжаются бои.

Выгодный манёвр?

Эль-Хасака расположена на границе с Турцией. Это так называемый район Восточного Ефрата – территория, контролируемая Международной коалицией во главе с США. Оппозиционные президенту Асаду сирийские демократические силы выбрали Эль-Хасаку своей "штаб-квартирой". Американская военная база стоит в непосредственной близости от города. Курды приспособили многие административные здания под нужды своего штаба. Здание школы, например, стало одной из самых страшных тюрем региона. Именно там содержались террористы-заключённые.

20 января два заминированных автомобиля взорвались возле периметра охраняемого здания. Внутри тюрьмы вспыхнул хорошо организованный мятеж. Сбежать успели многие, прежде чем курды смогли предпринять контратаку. А американские ВВС присоединились к операции значительно позже. И это явно неспроста.

Локальные столкновения на улицах города продолжаются до сих пор, но многим особо опасным бандитам удалось бежать. Почему случившееся выглядит подозрительным и при чем тут американцы? Своим мнением с нами поделился сирийский журналист Сомама Ал Ашкар:

Ещё в 2020 году Сирийские демократические силы и международная коалиция с гордостью сообщили, что задержана группа боевиков ИГИЛ*, которая планировала захват тюрьмы в Эль-Хасаке. Были опубликованы итоги допроса террористов, в котором они излагали подробный план захвата. И разве не подозрительно, что этот план полностью совпадает со сценарием захвата, произошедшего сейчас?

Сомама Ал Ашкар также обращает внимание на то, что тюрьма эта – самая охраняемая. Там на двух террористов было по одному агенту разведки западной коалиции. Просто нереально, чтобы о готовящейся диверсии не знали американцы. Сомама уверен, что возобновление войны в Сирии выгодно в первую очередь США:

Они намеренно дали сбежать террористам. Возрождение Исламского государства* станет поводом не выводить военный контингент США из республики. Им нужен этот повод, чтобы продолжать безнаказанно воровать сирийскую нефть и поддерживать напряжение в регионе.

В качестве аргумента журналист привёл ещё один пример: курды, которым покровительствуют США, периодически устраивают фальшивые бои. Полгода назад, например, в городе Аль-Шаддади они арестовали ни в чем не повинных местных жителей, а мировым СМИ объявили, что это участники ИГИЛ*. И чем чаще велись разговоры о выводе американского военного контингента из республики, тем больше было таких эпизодов.

В Эль-Хасаке содержались не рядовые бандиты, а руководители ячеек Исламского государства*. Американцам, повторяю, выгодно, чтобы ИГИЛ* возродился в нестабильных регионах,

– высказался Сомама.

То, что обострение военного конфликта произошло именно в Эль-Хасаке, вряд ли случайно. Именно этот город находится на границе зон влияния между силами Международной коалиции во главе с США и силами Сирийской арабской армии, поддерживаемой Россией. Это практически линия соприкосновения. И в непосредственной близости от этой линии находится одна из русских военных баз в Аль-Комышле.

К этому району в декабре 2021 года Россия перебросила часть своей авиагруппировки. Год назад казалось, что это будет достаточно убедительным аргументом для политического диалога. Теперь же, на фоне переговоров России с НАТО по вопросам глобальной безопасности, нашу страну начали провоцировать на всех направлениях. Похоже, что мятеж в Казахстане, стягивание вооружения на границу с ДНР, попытка переворота в Белоруссии, а теперь ещё и диверсия в Сирии – это всё звенья одной цепи. Нашим "западным партнёрам" всё равно, сколько крови прольётся в войнах. Они готовы щедро поливать ею алтарь своей демократии.

Что с того?

Военный контингент США, как и работы американских нефтедобывающих компаний на территории Сирии, незаконны по всем нормам международного права. Официальный Дамаск требует вывода американских сил из республики. Но эти требования просто игнорируются без объяснения причин.

Похоже, слишком выгодно оказалось оккупировать территорию, развязать войну, объявить санкции и экономическую блокаду, оставить население целого государства без работы и крыши над головой и просто экспроприировать их ресурсы, воровать их нефть. Ответит ли на это Россия – покажет ближайшее время.

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*ИГИЛ (ИГ), Исламское государство - террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.