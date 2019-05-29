Новая космическая сверхдержава уничтожила МКС? В Роскосмосе рассказали, грозит ли гибель международной станции

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал журналистам, что их американские коллеги провели расчеты по вероятности нанесения вреда станции в связи с появлением дополнительных обломков от сбитого ранее индийского спутника.

По их оценкам вероятность пробоя увеличивается на 5%

Ранее стало изввестно, что после испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 фрагментов, которые в скором времени могут создать угрозу МКС.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил об успешных испытаниях противоспутникового оружия. В стране сбили свой собственный спутник на низкой околоземной орбите. Моди назвал отныне Индию космической сверхдержаойв вслед за США, Россией и Китаем.

Пуск ракеты-перехватчика, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок, был произведен с острова Абдул Калам в Бенгальском заливе