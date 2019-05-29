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Новая космическая сверхдержава уничтожила МКС? В Роскосмосе рассказали, грозит ли гибель международной станции
29 мая 2019, 19:09 • 111 • В мире
Роскосмос и их американские коллеги изучают вероятность гибели международной орбитальной станции. Причиной этому событию может послужить вхождение на пьедестал четвертой космической сверхдержавы Индии.
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал журналистам, что их американские коллеги провели расчеты по вероятности нанесения вреда станции в связи с появлением дополнительных обломков от сбитого ранее индийского спутника.
По их оценкам вероятность пробоя увеличивается на 5%
Ранее стало изввестно, что после испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 фрагментов, которые в скором времени могут создать угрозу МКС.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил об успешных испытаниях противоспутникового оружия. В стране сбили свой собственный спутник на низкой околоземной орбите. Моди назвал отныне Индию космической сверхдержаойв вслед за США, Россией и Китаем.
Пуск ракеты-перехватчика, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок, был произведен с острова Абдул Калам в Бенгальском заливе
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