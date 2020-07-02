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Новая Конституция России принята. Подсчитаны 100% протоколов

02 июля 2020, 15:00  •  112 • Политика
ЦИК России подсчитала 100 процентов протоколов. Страна приняла новую Конституцию.
ЦИК России подсчитала 100 процентов протоколов. Новая Конституция России принята. В пользу поправок проголосовали 77,92 процента избирателей. Против высказались 21,27 процента голосовавших.
По предварительным данным, явка на этом голосовании составила 65 процентов.
Напомним, по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России, мы голосовали с 25 июня по 1 июля, с четверга по среду. День в конце срока голосования был выходным.
Вчера был решающий день голосования, когда, например, на участок в том числе пришёл и президент России Владимир Путин.
Между тем политолог Марат Баширов объяснил, в чём "загадка загадок" новой Конституции России. Специалист заявил, что перед властью встаёт множество задач и вопросов. Первый из них - юридическая "обвязка" всех полномочий. Причём это касается и привычных органов власти - президента, правительства, Федерального Собрания и губернаторов, а также нового - Госсовета.
Кроме того, начнётся своеобразный "кастинг". Это также затронет различные органы власти.
"Начинается кастинг кандидатов на должность президента, главы Госсовета, правительства, палат Федсобрания, а также судов", - заявил Марат Баширов.
Ещё один вопрос - введение единой системы публичной власти. В неё должны включиться и органы местного самоуправления.
"Введено понятие единой системы публичной власти, и оно ориентировано на инкорпорирование органов местного самоуправления в эту единую систему публичной власти и, согласно поправкам, "органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом". Это меняет всю систему взаимоотношений в городах и сельских поселениях", - подчеркнул политолог.
Марат Баширов предупредил о "загадке загадок" в новой Конституции - потребуются ли перевыборы. Это можно будет узнать, лишь когда закончится переходный период.

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