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Новая Конституция: большинство "за", но многие "против". Что происходит?

02 июля 2020, 23:00  •  56 • Аналитика
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Какой главный итог голосования? Голосование по поправкам – это голосование по вопросу доверия президенту? А те, кто не пришел – тоже против? Поправки существенно расширяют полномочия президента? И почему в некоторых регионах низкая явка? Собрали разные точки зрения - профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук Григория Юдина и политолога, профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева.
Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин:
01:52 Все новые необычные способы голосования, именно они дали прирост голосов "за". Это, конечно, у значительной части аудитории вызывает сомнение…
06:23 Характерная особенность плебисцита состоит в том, что все понимают, что решение от них не зависит. То есть, решение принято, но при этом есть необходимость, чтобы это решение было одновременно авторизовано народом. И в данном случае, мы имели дело именно с этим. …
13:27 Я полагаю, из того, что принято сейчас в качестве этих поправок, реальным потенциалом на то, чтобы повлиять на наши с вами жизни, обладают две поправки. Одна из них касается местного самоуправления и его встраивания в то, что называется единой системой публичной власти.
16:01 Вторая статья, которая может повлиять на нашу с вами жизнь, это тоже статья, которая противоречит еще одной части Конституции. Она касается российского примата внутреннего права над международным. Здесь тоже есть пространство для интерпретации.
Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев:
23:03 Самый главный итог – это сокрушительная безоговорочная победа президента России, народа России…и разгром оппозиции, банкротство ее интеллектуальное, которая предсказывала падение рейтингов Путина, мы их за язык не тянули, они сами объявили это голосование референдумом Путину. Пожалуйста, распишитесь.
26:20 Вот сейчас в Польше прошли выборы, еще где-то, везде явка по 60 %, даже меньше, чем у нас, и то никто не говорит, что все остальные против президента Польши…..никто не считает всех не пришедших на выборы в качестве противников власти, ни в одной стране мира.
31:17 Теперь парламент назначает премьер-министра в стране. Это новая для парламента функция, ситуация, они и министров будут назначать, кроме силового блока, силовой блок будет назначать Совет Федерации. То есть абсолютно понятно, что президент поделился частью власти с законодательной властью, это четко прописано в новых поправках.
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