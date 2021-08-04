Новая климатическая реальность: "Потоп тысячелетия" пришёл в Китай и догоняет Россию?

В Сибири затоплены огромные территории, в небе – смог от якутских пожаров. Горит и на северо-западе России. Традиционно "сырой" Питер изнывает от жары. На юге России – смерчи, а в Поволжье пришёл торнадо. Не только мы, но и весь мир столкнулся с новой климатической реальностью.

Якутия в огне. Пожаром уничтожено почти три миллиона гектаров. Жители региона задыхаются. Небо – оранжевое от гари, здесь солнца не видно. Загрязнение воздуха в десятки раз превышало допустимую норму. Такого разгула стихии при одновременном бессилии местных властей якуты не знали, поэтому и решили позвонить актёру Леонардо Ди Каприо.

Но вскоре пожаловавшихся в Голливуд затравили. И теперь от хейта стало нечем дышать уже в соцсетях, пришлось оправдываться. "Решила просто помочь родной республике, привлечь мировую общественность к данной проблеме, чтобы все обратили на это внимание", – рассказала одна из активисток.

Внимание обратили и даже специальный самолёт для тушения пожаров дали. Но лучше не стало. Спустя две недели площадь уничтоженных огнём лесов удвоилась.

Горит и Карелия. Выжжено больше 10 тысяч гектаров лесов. Спецавиация МЧС тут появилась при первом же крупном пожаре. Но об окончательной победе над стихией местные власти рапортовать не спешат. В лесах действует режим ЧС. Всего же с начала года по всей России сгорело более 10 миллионов гектаров. Будет ли побит рекорд 2019 года, – вопрос, как и готовность лесоохраны, МЧС и региональных властей противостоять стихии.

В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин отметил:

Эти вопросы остро стоят в повестке дня нынешнего аномально жаркого лета. С такой неблагоприятной погодой столкнулись практически все регионы нашей страны. И главное, конечно, люди страдают, это очевидно. Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. И в этом году вряд ли было возможно избежать этой беды вообще.

То же самое можно сказать про наводнения. Небывалые ливни накрыли Центральную Россию, Кубань, Урал и Сибирь. В Забайкалье размыло Транссиб. Железнодорожное сообщение на восточной магистрали остановлено. Замерла жизнь в десятках населённых пунктов региона, они оказались под водой. Утонул и курортный юг России.

Невиданные смерчи отмечались на Черноморском побережье и в Приазовье. Плюс шквалистый ветер до 25 метров в секунду, нестерпимая жара и нашествие мошкары. Десятки погибших, ещё десятки тысяч пострадавших. Окончательный ущерб – ни по региону, ни по стране – пока не известен.

В беседе с Царьградом доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Цепелев дал объяснение этим катаклизмам:

Увеличились моментальные выбросы осадков из атмосферы, то есть ливневые осадки. Глобальное потепление как раз на это и влияет. Влияет оно на то, что количество осадков, которые могут выпадать в виде ливней, частота этих событий увеличиваются. Общее количество осадков может и не увеличиваться. По крайней мере, пока…

То, что раньше по капле выпадало в течение года равномерно, теперь вёдрами выливается – единоразово. Вот и в провинции Хэнань центральной части Китая в течение нескольких дней выпала годовая норма осадков. Около полусотни человек погибло, ещё две с половиной тысячи были экстренно эвакуированы из зоны бедствия. Ущерб региональной экономике и населению – колоссальный. Произошедшее в Китае уже назвали "потопом тысячелетия".

Причина, по словам Валерия Цепелева, планетарно банальная:

Температура в Арктике росла значительно быстрее, чем в среднем на земном шаре. То есть на 4-6 градусов. Связано это в первую очередь с тем, что ушли арктические льды. И вот когда ушли арктические льды и температура Арктики выросла, уменьшился градиент между полюсом и экватором. Градиент между полюсом и экватором определяет именно западное перемещение циклона с Запада на Восток, которое на земном шаре происходит. И, если градиент уменьшается, этот градиент перестаёт быть таким сильным, то есть циклоны и антициклоны чаще начинают двигаться и в меридиональном направлении.

В Германии тоже национальное бедствие. Число погибших от потопа идёт на сотни. С учётом сводок из западных и северных земель официально признана гибель трёхсот человек. Ещё примерно столько же считаются пропавшими без вести. Бундестаг и региональные правительства оказались абсолютно не готовы к стихии. Людей даже не смогли предупредить о надвигающемся бедствии.

После разрушительного наводнения Ангела Меркель вместе с кандидатом в канцлеры ФРГ Армином Лашетом посетила западногерманский город Бад-Мюнстерайфель. Выступая перед журналистами, фрау канцлерин сказала:

Система СМС-уведомлений, которые мы используем для оповещения, дала сбой. Причина – затопление базовых станций. Мобильной связи попросту не было. Поэтому никто не получил СМС. И не стоит забывать, что подобного бедствия не было очень-очень давно.

Судя по прогнозам метеорологов, такое теперь будет регулярно. А значит, самое время менять систему оповещения населения, укреплять автомобильные и железнодорожные пути. Нужно использовать новые конструктивные решения в промышленном и гражданском строительстве. Потому что старые попросту смыло. Ну и, к слову, накануне Поволжье было в ожидании торнадо. Пока дождались только шквала, но штормовое предупреждение в том же Татарстане объявляли дважды.