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Новая холодная война стала причиной нарушения прав русских за границей - СПЧ

07 ноября 2018, 23:54  •  55 • В мире
Права граждан России все чаще нарушаются за рубежом из-за обострения отношений с Западом - к такому выводу пришли общественники.
Общественные организации представили доклад о нарушении прав граждан России, временно или постоянно живущих за рубежом. Основной вывод доклада: из-за нового обострения отношений России и Запада права русских стали игнорироваться и нарушаться.
К таким выводам пришел директор Московского бюро по правам человека (МБПЧ) и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, который представил соответствующий доклад.
Выявлены наиболее частые нарушения, которые совершаются в отношении граждан России за границей. Это, во-первых, незаконные аресты, во-вторых, препятствия в работе журналистов и дипломатов, в-третьих, вмешательство в личную жизнь и провокации.
Александр Брод предложил создать группу мониторинга по дискриминации граждан России.
«Правозащитники связывают эту тенденцию с тем, что «в настоящее время Россия вовлечена в масштабную конфронтацию с западным миром - самую крупную с момента окончания холодной войны и распада Советского Союза», - заявил глава МБПЧ, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что нужно создать координацию с зарубежными правозащитными организациями по проблемам граждан России, а также обеспечить поддержку профильных НКО, оказывающим юридическую помощь. Кроме того, начать активней развивать темы дискриминации граждан РФ на площадках ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

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