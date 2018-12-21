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Новая холодная война: США вынуждают Россию взять под прицел свои ракетные базы в ЕС
21 декабря 2018, 14:39 • 142 • В мире
Политолог Армен Гаспарян рассказал, как ведётся современная холодная война. Белый дом вынуждает Кремль взять на прицел американские ракетные системы, которые они разместили в Европе.
Журналист и политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков о том, что "России придётся взять под прицел американские ракетные системы в Европе", если Белый дом разместит их на своих базах в ЕС после выхода из Договора о ликвидации ракет (ДРСМД).
Политолог следующим образом оценивает современное геополитическое противостояние: "Холодная война уже давно идет. Новая или возобновление прежней - это как угодно. И она более циничная и подлая, чем та".
Президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений. Только по этой причине Россия была вынуждена начать создавать новые ракетные системы, так как в этом направлении начали усиленно наращивать свою мощь США.
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