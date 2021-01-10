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Новая холодная война? Пушков рассказал, как Байден будет выстраивать политику с Россией и Китаем

10 января 2021, 00:25  •  67 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, как избранный президент США Джо Байден будет выстраивать политику с Россией и Китаем. По его словам, воплощение "доктрины Байдена" обернётся новой холодной войной.
Сенатор обратил внимание на совместную статью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и неоконсерватора Роберта Кагана. В ней говорится, что у США есть союзники в Европе и Азии, но нет никакой организации, которая бы объединяла их.
Пушков также вспомнил слова Байдена о необходимости распространения американского влияния на "серую зону" - пространство, которое находится между Западом с одной стороны и Россией с Китаем - с другой. Под "серой зоной" подразумевается вся Средняя Азия, Юго-Восточная Азия, Южный Кавказ и Восточная Европа (в особенности - Украина и Белоруссия).
Сенатор подчеркнул, что речь идёт о противостоянии двух альянсов - условных друзей и врагов Америки. Примечательно, что подобное происходило в прошлом веке, когда между Советским Союзом и США развернулась холодная война. Глобальной целью Байдена является восстановление американского господства на базе глобального союза сторонников США, уверен парламентарий.
Идеологизация геополитического соперничества характерна для холодной войны и возрождает её в новой форме - как конфронтацию между "альянсом демократий" и "альянсом диктатур", - пишет он в Telegram.
Скриншот: Telegram/Алексей Пушков

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