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Новая холодная война? Пушков рассказал, как Байден будет выстраивать политику с Россией и Китаем
10 января 2021, 00:25 • 67 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, как избранный президент США Джо Байден будет выстраивать политику с Россией и Китаем. По его словам, воплощение "доктрины Байдена" обернётся новой холодной войной.
Сенатор обратил внимание на совместную статью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и неоконсерватора Роберта Кагана. В ней говорится, что у США есть союзники в Европе и Азии, но нет никакой организации, которая бы объединяла их.
Пушков также вспомнил слова Байдена о необходимости распространения американского влияния на "серую зону" - пространство, которое находится между Западом с одной стороны и Россией с Китаем - с другой. Под "серой зоной" подразумевается вся Средняя Азия, Юго-Восточная Азия, Южный Кавказ и Восточная Европа (в особенности - Украина и Белоруссия).
Сенатор подчеркнул, что речь идёт о противостоянии двух альянсов - условных друзей и врагов Америки. Примечательно, что подобное происходило в прошлом веке, когда между Советским Союзом и США развернулась холодная война. Глобальной целью Байдена является восстановление американского господства на базе глобального союза сторонников США, уверен парламентарий.
Скриншот: Telegram/Алексей Пушков
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