Новая химатака в Сирии: Запад готовит провокацию

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что неправительственная организация «Белые каски» уже приступила к съемкам сюжета для провокации с отравляющими веществами. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

Савченко заявил, что съемки ведутся с участием неизвестных местным жителям людей. По его словам, боевики на линии соприкосновения спровоцируют ответный огонь сирийских военных, а затем инсценирует артобстрел снарядами с отравляющими веществами на территории, занятой незаконными вооруженными формировании.

«После этого миру опять предъявят очередных жертв применения «химического оружия» правительственными войсками», — добавил Савченко.

Он также рассказал, что террористы уже доставили в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей емкости с отравляющими веществами. По предварительной информации, в качестве химоружия будет использован хлор.

Двумя неделями ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, на котором запечатлен момент кражи бочек с хлором в Сирии. Ролик длится девять секунд, съемка велась с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, как экскаватор в ковше перевозит два баллона белого цвета. Рядом стоит белый фургон. Кроме того, Минобороны опубликовало фотографию, на которой написано «бочки» и выделен белый объект в кузове грузовика.

По данным военного ведомства, кражу боевых отравляющих веществ совершили террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ). Они атаковали боевиков из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (также запрещена в РФ), похитив ядохимикат.

Жертвами атаки стали четыре боевика и два активиста организации «Белые каски».

«Действия террористов ИГ предсказать невозможно», — подчеркнул руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Владимир Савченко.

Инцидент произошел в населенном пункте Латамна, после чего бочки с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы в руки террористов из группировки «Харрас ад-Дин» (запрещена в РФ).

В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров во время выступления на заседании Совбеза ООН заявил, что сирийское правительство уничтожило весь свой арсенал химического оружия. При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что у террористов боевые отравляющие вещества остались.

«Правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия в соответствии с российско-американской договоренностью 2013 года, договоренностью, которая была закреплена в резолюции Совета безопасности ООН и в решениях Организации по запрещению химического оружия», — сказал дипломат.

По словам министра, террористы научились самостоятельно изготовлять боевые отравляющие вещества.

«Террористы научились их синтезировать, создают для этого лаборатории, об этом давно предупреждали разведывательные службы, в том числе и американские», — добавил Лавров.

При этом, как указывают российские власти, готовящуюся

провокацию с применением химоружия Запад намерен использовать в качестве искусственного предлога для нанесения массированного ракетного удара по правительственным объектам в Сирии.

Так, близко к сирийским берегам подошли боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Сейчас в непосредственной близости от Сирии располагаются фрегаты ВМС Канады «Вилль де Квебек», ВМС Нидерландов «Де Рейтер» и ВМС Греции «Элли».

На данный момент силы ВМС США в Средиземном море имеют 204 крылатых ракеты «Томагавк» для нанесения ударов по целям в Сирии.

Еще месяц назад Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что финансируемая Западом общественная организация «Белые каски» участвует в подготовке уже настоящей химатаки на сирийских мирных жителей.

«Белые каски» применят отравляющие вещества на основе хлора против своих актеров в ходе инсценировки — чтобы потом обвинить во всем сирийскую армию надавить на президента Сирии Башара Асада, рассказали российские военные.

Известно также, что террористы в Сирии отобрали 22 ребенка с родителями для того, чтобы снять ролик о пострадавших в результате еще не случившейся «химатаки», передает ФАН.

«Для участия в инсценировках химатак боевиками отобрано 22 ребенка

со своими родителями из населенных пунктов Зайтан, Зерба и Берна провинции Алеппо», — рассказали в ЦПВС.

Еще одна группа детей-сирот была похищена из лагерей для беженцев и отправлена в тюрьму «Икаб», которую контролирует запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России). Эти дети будут изображать «жертв» постановочной химической атаки.

Постановочные сцены могут отснять не только в городе Идлиб, ставшим, по словам военных, последним большим пристанищем террористов, но и в городе Кафр-Зета. «Реквизит» для съемок уже завезли: химическое оружие доставили в населенные пункты Кафер-Нбуда и Калаат-Эль-Мудик, передает НСН.