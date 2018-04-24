Новая историческая баталия: чем Богдан Хмельницкий не угодил украинским депутатам

Депутаты провластных фракций Верховной рады подготовили законопроект о переименовании города Переяслав-Хмельницкий, в котором в 1654 году было принято решение о присоединении Войска Запорожского к России, в Переяслав. В пояснительной записке к документу отмечается, что изменение названия «будет содействовать восстановлению исторической памяти украинского народа». Какую роль сыграл гетман Богдан Хмельницкий в истории Украины и почему от него хочет избавиться киевская власть — в материале RT.

Депутатами крупнейших провластных фракций украинского парламента — «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» — при поддержке народных избранников от «Батькивщины» Юлии Тимошенко был внесён на рассмотрение законопроект о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав. Парламентарии заявили, что таким образом они содействуют восстановлению исторической памяти украинцев и преодолевают мифы о вечном стремлении украинского народа к воссоединению с российским.

Массовые переименования начались на Украине в апреле 2015 года после принятия пакета законов о декоммунизации.

За три года украинские власти изменили порядка 52 тыс. топонимов.

Так, в частности, город Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград — Кропивницким.

Идею изменения названия одного из древнейших городов Руси поддержал депутатский корпус Переяслав-Хмельницкого городского и Киевского областного советов. Кроме того, законопроект прошёл через общественные слушания. Учитывая все эти обстоятельства, можно не сомневаться, что в ближайшем будущем очередное переименование украинского города станет свершившимся фактом.

Монумент Богдану Хмельницкому в Киеве

globallookpress.com

© Sergey Kovalev/Russian Look

Но если раньше жертвами борьбы за «чистоту украинской истории» становились преимущественно коммунистические деятели и герои Великой Отечественной войны, то теперь киевские политики добрались до одной из наиболее выдающихся фигур Украины досоветских времён.

Чествование гетмана на Украине долгие годы было чем-то вроде национального культа. Портреты Богдана Хмельницкого размещены на национальной валюте Украины, в его честь были названы два города и одна область, памятник ему стоит на одной из центральных площадей Киева, а улицы, носящие имя известного гетмана, есть во всех регионах страны. Особую пикантность предложенному законопроекту придаёт тот факт, что всего четыре месяца назад Пётр Порошенко переименовал в честь Хмельницкого полк своей личной лейб-гвардии, охраняющей его резиденцию и стоящей в почётных караулах.

Иноземный гнёт

После прихода в Восточную Европу в XIII веке монголо-татарских завоевателей судьба юго-западных и северо-восточных земель Древнерусского государства сложилась по-разному. На некоторое время обе части Руси оказались в зависимости от Орды. Однако если на северо-востоке уже в XIV столетии развернулась борьба за фактическую независимость и были заметны предпосылки к возникновению централизованного государства, то бывшие юго-западные княжества (территория современной Украины и Белоруссии) были захвачены соседями. Поднепровье оказалось полностью под властью Литвы.

«Литовцы не устанавливали в бывших русских княжествах своих порядков. Наоборот, они сами оказались под влиянием тех, кого завоевали, так как уступали жителям русских земель в культурном плане», — рассказал в интервью RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

«Огнём и мечом» (1999)

© Кадр из фильма «Огнём и мечом» (1999)

По словам эксперта, такая ситуация сохранялась вплоть до 1569 года, когда, согласно условиям Люблинской унии, Польша и Литва объединились в государство Речь Посполитая, а территория современной Украины была передана под прямое управление Варшавы.

«Поляки, в отличие от литовцев, сразу начали наводить на этих землях свои порядки», — подчеркнул Вадим Волобуев.

«Политика Варшавы с конца XVI столетия была направлена на то, чтобы полностью ассимилировать западнорусское население», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский. С этой целью польские власти навязывали жителям юго-западной Руси свой язык и культуру. Была предпринята попытка полного запрета православия.

В результате Брестской унии 1596 года местные православные епархии формально переподчинили Папе Римскому, сохранив лишь восточную обрядовость, что вызывало гнев как у большей части простого духовенства, так и у прихожан.

Население, не желавшее принимать католичество или униатство, Варшава лишила всех прав. Православных жителей Речи Посполитой массово закрепощали, лишали прав отправлять религиозные обряды и занимать официальные должности. Историк Дмитрий Яворницкий подробно описал в своей книге «История запорожских казаков», как поляки издевались над ними, чтобы сломить их волю: людей постоянно подвергали пыткам, казнили, женщин насиловали, детей убивали на глазах у родителей.

Казацкий ответ

По словам Олега Неменского, из-за действий польских властей ситуация в западнорусских землях в XVII веке оказалась накалена до предела.

Первые казацкие восстания начались в конце XVI столетия и быстро достигли периодичности в два-три года. Официальная Варшава под давлением повстанцев шла на некоторые уступки, но польские власти быстро забывали свои обещания и вновь пытались ограничить права православного населения, провоцируя тем самым новые народные волнения.

«Если бы даже не было Хмельницкого, его место вполне мог занять кто-нибудь другой. Хмельницкий лишь удачно возглавил движение, которое существовало и без него», — предположил эксперт.

Сам Хмельницкий был человеком благородного происхождения, хотя, по ряду свидетельств, его отец формально утратил шляхетское достоинство. В юности Богдан получил хорошее образование. Затем воевал против турок на стороне Речи Посполитой и, по некоторым данным, был командиром наёмников на службе у французского короля.

В 1647 году польский подстароста Даниэль Чаплинский в отсутствие Хмельницкого разграбил принадлежавший Богдану хутор Суботов, увёз его спутницу Гелену (на которой впоследствии женился сам) и выпорол его сына. Хмельницкий попытался пожаловаться на Чаплинского польским властям, но над ним сначала посмеялись, а потом и вовсе бросили за «смутьянство» в тюрьму, откуда он вышел лишь благодаря заступничеству друзей.

В 1648 году Богдан Хмельницкий отбыл в Запорожскую Сечь, был избран гетманом и поднял против Польши масштабное восстание. Новый гетман нанёс полякам несколько жестоких поражений, однако Варшава долго не могла оценить истинные масштабы исходившей от повстанцев угрозы.

Сергей Иванов. «В Смутное время». 1908. Второе название картины — «Лагерь самозванца»

Хотя Хмельницкий пытался договориться с поляками о сосуществовании в рамках единого государства на условиях прекращения притеснения русского населения, королевские власти не хотели идти на серьёзные уступки и отправляли против казаков новые войска.

Они устроили резню мирного населения в Галиции, на Волыни и на Брацлавщине, в результате жители этих регионов были вынуждены бежать в Россию и Молдавию. Площади городов, в которые приходили польские каратели, были уставлены виселицами. За малейшее подозрение в сочувствии казакам людям выкалывали глаза или отрубали руки. Казаки в ответ развернули репрессии против поляков и служивших у них евреев.

Население западнорусских земель устало от войн, поэтому Хмельницкий обратился за помощью к Москве. Царь Алексей Михайлович сначала попытался выступить посредником в переговорах между Варшавой и казаками, но польский король ничего не хотел слышать. Тогда Хмельницкий обратился с просьбой к царю принять его лично и всё Войско Запорожское в российское подданство.

Фрагмент картины Михаила Хмелько «Навеки с Москвой, навеки с русским народом!»

Согласие на это предложение автоматически означало войну России с Польшей, и в Москве некоторое время даже сомневались, стоит ли идти на такой шаг. Но в конечном итоге было принято решение единоверцев в беде не бросать.

11 октября 1653 года Земский собор дал согласие на принятие Гетманщины в состав России, а 16 января 1654 года решение о переходе под руку российского царя приняли участники Переяславской рады.

Россия же вступила в тринадцатилетнюю войну с Польшей, по итогам которой левобережье Днепра отошло Москве, в правобережье — Варшаве.

«Ситуативно от конфликта России и Польши, нанёсших друг другу серьёзный ущерб, больше всего выиграла Турция», — заявил в разговоре с RT Вадим Волобуев. По его словам, на тот момент Россия и Польша были серьёзными противниками Турции, но благодаря продолжительной войне ослабили друг друга и оголили южные границы. В результате Стамбул захватил Подолье, а подконтрольные ему татары совершили ряд грабительских набегов на Восточную Европу.

Однако, по словам историка, когда Москва и Варшава всё-таки договорились о границах в Поднепровье и подписали мирный договор, Россия смогла развернуться на юг и в конце концов вытеснить Турцию из северного Причерноморья.

Население левобережной Украины по итогам Переяславской рады и Русско-польской войны освободилось от польского гнёта и воссоединилось с единоверцами. Хотя оно со временем и утратило право избирать себе гетмана, представители украинского казачества и духовенства стали частью русской элиты, получив огромное влияние в масштабах всей Российской империи.

«Если бы не казацкие восстания, поляки достигли бы значительно большего прогресса в ассимиляции западнорусского населения. Мы видим, что на тех заселённых украинцами и белорусами землях, которые всё-таки отошли Польше, восточные славяне или полностью утратили свою идентичность, или сохранили её формально, приняв на практике польский язык и польскую культуру», — отметил Олег Неменский.

По словам кандидата исторических наук, доцента МГПУ Игоря Андреева, в наши дни некоторые историки поддаются соблазну обвинить Богдана Хмельницкого в различных прегрешениях, начиная от своеволия и своевластия до желания разорвать союз с царём и готовности к «измене», которая не была осуществлена лишь из-за смерти Богдана.

«Но в конце концов историческую личность оценивают не по намерениям, а по поступкам и делам. Выбор Хмельницкого, в котором его столь рьяно обвиняли и обвиняют украинские историки, был предопределён конкретной исторической ситуацией. Эта ситуация складывалась не год-другой, а на протяжении долгих десятилетий. Заслуга и величие Хмельницкого как раз в том, что, преодолев множество соблазнов, он выбрал путь, который в тех условиях более всего отвечал чаяниям народа и возможностям его существования», — подчеркнул эксперт.

«Давайте перечеркнём всю историю и культуру Украины»

На Украине сегодня говорят о том, что законопроект о переименовании Переяслава-Хмельницкого с большой долей вероятности будет принят.

«Этот законопроект депутаты, скорее всего, поддержат, поскольку он принимается против России. Любая подобная инициатива прекрасно воспринимается националистами. А депутаты от Блока Петра Порошенко получат дополнительную поддержку общества в преддверии выборов в парламент в следующем году», — пояснил RT источник в украинской партии «Народный фронт».

Впрочем, даже представители политических сил, считающихся прозападными, оценивают инициативу власти негативно. «Предложение депутатов не укладывается ни в какие рамки. Они дошли до того, что планируют переписывать историю из-за происходящей в обществе антироссийской истерии», — заявил в разговоре с RT источник в партии «Самопомощь».

Даже в «Батькивщине» Юлии Тимошенко далеко не все поддерживают линию партии по дискредитации личности Богдана Хмельницкого. «Подобные законопроекты — маразм. Давайте перечеркнём всю историю и культуру Украины только потому, что она связана с Россией. Детям прививают ненависть к России, и это ужасно. Как мы будем жить дальше? Депутаты вообще о чём-то думают?» — возмутился в беседе с RT источник в партии украинского экс-премьера.