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Новая истерика: Либералы усмотрели в ролике ЦИК пропаганду за Путина

05 марта 2018, 23:09  •  152 • Политика
Либералы в ярости от нового ролика ЦИК из-за мнимых намеков на нынешнего президента. Они всерьез считают, что в ролике есть намеки на Владимира Путина и он является агитацией за него.
Один из популярных среди либералов телеграм-каналов выложил ролик рекламы президентских выборов авторства ЦИК с громкими обвинениями в агитации за конкретного кандидата - действующего президента Владимира Путина.
В данном случае легко убедиться, что их так называемые "аргументы" - не более чем фантазии.
По сути, они смогли придраться лишь к трем моментам: фразе "опытный капитан", которую они поняли как намек на почтенный возраст и опыт президентства Путина, куртка, напоминающая таковую с митинга в "Лужниках", и упоминание должности главнокомандующего.
С таким же успехом можно счесть агитацией за Путина показ в ролике присоединенного Путиным Крыма или фразу "выберем президента России", которую можно понять как "выберем (действующего/постоянного, а не нового) президента России".
То есть пустые спекуляции.
Также упоминается о использовании для данных съемок реального боевого корабля - "Адмирал Эссен".

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