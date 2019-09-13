Новая исповедь пятнадцатитысячника. Кто командует солдатами в Новороссии • 230 • Аналитика Об «идейных»

Почему-то очень крепко прижился навет, согласно которому из армии злонамеренно выдавили всех «идейных» ополченцев, вместо них набрав чуть ли не человеческий мусор. Во-первых, не совсем понятно, чем «идейный» ополченец отличается от «обычного»? В 2014 г. шли воевать все одинаково, и сам факт, что человек променял мирную жизнь на окопы, уже говорит о многом. Вероятно, по мнению общественности, эти чудо-воины обладают особыми навыками и тайным супероружием.









Во-вторых, на передовой, и не только, по сей день «работает» значительное количество бойцов, которые пошли воевать в самом начале. Поэтому, когда приходится слышать о том, что «выдавили всех идейных», на душе становится нехорошо: то есть все ребята, которые сегодня служат, — это так, отребье? А чем они хуже тех, позвольте поинтересоваться, кто ради своей «идейности» наплевал на республики и ушел из народной милиции?



Кроме того, не совсем понятно, почему и зачем кто-то стал бы этих самых «идейных» изгонять — разве что в том случае, если солдат вместо несения службы занимается политической агитацией и рассказывает однополчанам о том, что «все слили», что Минск — это предательство и вообще нас всех скоро сдадут на расправу украинцам… В условиях военного времени за такие прокламации можно и под трибунал пойти, так что таким «идейным» лучше радоваться, что их просто «выдавили».



Муштра не тетка

На самом деле очень многие действительно ушли из стройных рядов по общественно-политическим причинам – в то время, когда непосредственной опасности для республик нет, часть ополченцев вернулась к своим семьям и мирным занятиям. Это логично, учитывая тот факт, что изначально воевать шли люди самых разных, никак не связанных с военным делом профессий. Большая их часть вернется, если понадобится, в этом нет никаких сомнений.



Немало бойцов ушло из народной милиции в связи с введением относительно строгой дисциплины. Да, воевать практически без контроля со стороны командиров с огромным количеством практически неподотчетного оружия было куда веселее, чем маршировать на плацу и жить по уставу – многим эта проклятая маршировка вообще встала поперек горла, и это понятно. Тем не менее, в армии должна быть дисциплина, если это армия, а не разрозненные и малоэффективные отряды, подчиняющиеся полевым командирам и практически неспособные наладить взаимодействия.



Миф о невероятной боеспособности подчинявшихся полевым командирам подразделений и способности ополчения самостоятельно разгромить ВСУ проистекает из необходимости скрывать деятельность так называемых отпускников. В итоге, не имея адекватной картины, многие уверовали в дивные качества ополченцев первой волны. Но на самом деле армия не может состояться без дисциплины. А значит, придется терпеть.



«Неидейные» командиры

Немало негатива также звучит в адрес командиров, которые без должного пиетета относятся к ополчению, да еще и заставляют тысячекратно отрабатывать всякую нудную науку, в том числе на плацу, следить за опрятностью солдат, соблюдением устава, то есть требуют всего того же, чего от них требовали, когда они были рядовыми.



Армейские порядки далеко не каждому приходятся по душе, но, откровенно говоря, было бы странно ожидать, что народную милицию будут формировать по каким-то новым принципам, противоречащим военно-исторической науке. Да, во многом формалистический подход кадровых военных противоречит широкой натуре недавних ополченцев, привыкших брать врага смекалкой, отвагой и наглостью, а порой и просто нахрапом. Тем не менее, раз уж республики во всем ориентируются на Россию, логично и здесь наследовать весьма успешный опыт советской и российской армии.



Что же касается командиров, то среди них попадаются самые разные люди. Случалось сталкиваться с «штрафниками», которых прислали командовать народной милицией для замаливания грехов; были и те, кто готовился к повышению и учился выполнению новых обязанностей. Был командир, который начал знакомство с личным составом с оскорблений в адрес ополчения в целом и своих солдат в частности и потом долго извинялся, столкнувшись с вполне понятной реакцией. Но был и комбат, который орал как оглашенный, но при этом был «друг солдату» и все понимал. В общем, человеческий фактор, как он есть.



Военкомат не преграда

Что же касается трогательных рассказов о том, что военкомат превратился в жуткую преграду, преодолеть которую месяцами не могут даже опытные бойцы, несмотря на то, что мы уже поднимали эту тему в недавнем прошлом, хочется вновь сказать следующее: отсев нестабильных личностей, наркоманов, алкоголиков и случайных людей крайне важен даже в условиях значительного дефицита личного состава, который сейчас переживает народная милиция. Лучше трижды проверить человека, чем потом хоронить его или погибших по его вине солдат.



Что же касается опытных солдат, то, как правило, они оказываются в строю раньше, чем их дело попадает в военкомат. То же самое касается людей, обладающих военными специальностями или какими-то другими талантами, полезными для армии. Их проверки, документы и прочие бюрократические подробности, как правило, проходят без их участия, стараниями командира.





В целом в народной милиции масса серьезных проблем, часть которых с годами никуда не девается. Тем не менее, надежда на улучшение ситуации имеется. Идейные или «неидейные», но солдаты готовы защищать Новороссию.



Почему-то очень крепко прижился навет, согласно которому из армии злонамеренно выдавили всех «идейных» ополченцев, вместо них набрав чуть ли не человеческий мусор. Во-первых, не совсем понятно, чем «идейный» ополченец отличается от «обычного»? В 2014 г. шли воевать все одинаково, и сам факт, что человек променял мирную жизнь на окопы, уже говорит о многом. Вероятно, по мнению общественности, эти чудо-воины обладают особыми навыками и тайным супероружием.Во-вторых, на передовой, и не только, по сей день «работает» значительное количество бойцов, которые пошли воевать в самом начале. Поэтому, когда приходится слышать о том, что «выдавили всех идейных», на душе становится нехорошо: то есть все ребята, которые сегодня служат, — это так, отребье? А чем они хуже тех, позвольте поинтересоваться, кто ради своей «идейности» наплевал на республики и ушел из народной милиции?Кроме того, не совсем понятно, почему и зачем кто-то стал бы этих самых «идейных» изгонять — разве что в том случае, если солдат вместо несения службы занимается политической агитацией и рассказывает однополчанам о том, что «все слили», что Минск — это предательство и вообще нас всех скоро сдадут на расправу украинцам… В условиях военного времени за такие прокламации можно и под трибунал пойти, так что таким «идейным» лучше радоваться, что их просто «выдавили».На самом деле очень многие действительно ушли из стройных рядов по общественно-политическим причинам – в то время, когда непосредственной опасности для республик нет, часть ополченцев вернулась к своим семьям и мирным занятиям. Это логично, учитывая тот факт, что изначально воевать шли люди самых разных, никак не связанных с военным делом профессий. Большая их часть вернется, если понадобится, в этом нет никаких сомнений.Немало бойцов ушло из народной милиции в связи с введением относительно строгой дисциплины. Да, воевать практически без контроля со стороны командиров с огромным количеством практически неподотчетного оружия было куда веселее, чем маршировать на плацу и жить по уставу – многим эта проклятая маршировка вообще встала поперек горла, и это понятно. Тем не менее, в армии должна быть дисциплина, если это армия, а не разрозненные и малоэффективные отряды, подчиняющиеся полевым командирам и практически неспособные наладить взаимодействия.Миф о невероятной боеспособности подчинявшихся полевым командирам подразделений и способности ополчения самостоятельно разгромить ВСУ проистекает из необходимости скрывать деятельность так называемых отпускников. В итоге, не имея адекватной картины, многие уверовали в дивные качества ополченцев первой волны. Но на самом деле армия не может состояться без дисциплины. А значит, придется терпеть.Немало негатива также звучит в адрес командиров, которые без должного пиетета относятся к ополчению, да еще и заставляют тысячекратно отрабатывать всякую нудную науку, в том числе на плацу, следить за опрятностью солдат, соблюдением устава, то есть требуют всего того же, чего от них требовали, когда они были рядовыми.Армейские порядки далеко не каждому приходятся по душе, но, откровенно говоря, было бы странно ожидать, что народную милицию будут формировать по каким-то новым принципам, противоречащим военно-исторической науке. Да, во многом формалистический подход кадровых военных противоречит широкой натуре недавних ополченцев, привыкших брать врага смекалкой, отвагой и наглостью, а порой и просто нахрапом. Тем не менее, раз уж республики во всем ориентируются на Россию, логично и здесь наследовать весьма успешный опыт советской и российской армии.Что же касается командиров, то среди них попадаются самые разные люди. Случалось сталкиваться с «штрафниками», которых прислали командовать народной милицией для замаливания грехов; были и те, кто готовился к повышению и учился выполнению новых обязанностей. Был командир, который начал знакомство с личным составом с оскорблений в адрес ополчения в целом и своих солдат в частности и потом долго извинялся, столкнувшись с вполне понятной реакцией. Но был и комбат, который орал как оглашенный, но при этом был «друг солдату» и все понимал. В общем, человеческий фактор, как он есть.Что же касается трогательных рассказов о том, что военкомат превратился в жуткую преграду, преодолеть которую месяцами не могут даже опытные бойцы, несмотря на то, что мы уже поднимали эту тему в недавнем прошлом, хочется вновь сказать следующее: отсев нестабильных личностей, наркоманов, алкоголиков и случайных людей крайне важен даже в условиях значительного дефицита личного состава, который сейчас переживает народная милиция. Лучше трижды проверить человека, чем потом хоронить его или погибших по его вине солдат.Что же касается опытных солдат, то, как правило, они оказываются в строю раньше, чем их дело попадает в военкомат. То же самое касается людей, обладающих военными специальностями или какими-то другими талантами, полезными для армии. Их проверки, документы и прочие бюрократические подробности, как правило, проходят без их участия, стараниями командира.В целом в народной милиции масса серьезных проблем, часть которых с годами никуда не девается. Тем не менее, надежда на улучшение ситуации имеется. Идейные или «неидейные», но солдаты готовы защищать Новороссию. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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