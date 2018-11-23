«Новая искренность» чиновников

Депутат Вострецов выступил в самом популярном этой осенью публицистическом жанре - «вы такие бедные, потому что вы все неправильно живете».

Цитируем: «Биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос. Ну так и кто виноват, что они такие белоручки?» Это, если кто не понял, про высококвалифицированных специалистов, людей с двумя-тремя образованиями.

Потом они всегда говорят, что их неправильно поняли. Вырвали слова из контекста.

И та саратовская министерша с диетой из макарошек. И та свердловская чиновница, заявившая «государство не просило вас рожать». И депутат Ганзя, которой на жизнь не хватает зарплаты в 380 тысяч. И ее коллега Вострецов. И сенатор Лахова...

Несть им числа в текущем политическом сезоне. Впечатление - будто объявлен приз на самое неуместное высказывание с высоких трибун. Или это осеннее обострение? И чиновники пытаются нас отвлечь от чего-то важного?

А может быть, это и есть «новая искренность»? И в кои-то веки из уст депутатов и чиновников стало прорываться то, что они действительно думают? Грубо, прямо, в лицо. Их, высоких чинов, тоже, знаете ли, кое-что бесит в народе. Эти наши вечные жалобы, наше вечное «дай денег», наши розовые мечты. Копить в себе раздражение вредно, говорят психологи.

«Соберись, тряпка», - как бы говорит нам очередной депутат, который в этот момент явно чувствует себя самим государством. «Иди и заработай». «Хватит сидеть на моих харчах». «Спасение утопающего - дело рук самого утопающего».

Так сердитый родитель разговаривает с сыном, вступившим в переходный возраст. Время сказок на ночь закончилось. Теперь только грубая неприкрытая правда жизни. И пусть роль «отцов» иногда исполняют молоденькие чиновницы, а роль «детей» - безработные с двумя-тремя образованиями - этот все тот же старый-добрый римейк Тургенева.