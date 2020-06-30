Новая иранская ракета может долететь до военных баз США в Европе • 131 • Война

В США и Европе обеспокоены растущими возможностями Ирана в сфере ракетного вооружения. Так, издание Breaking Defense предупреждает: иранские ракеты в состоянии ударить по Центральной и Восточной Европе.





Почему забеспокоились американские военные

Как известно, в апреле 2020 года Иран запустил свой первый военный спутник Noor, использовав для этого ракету-носитель Qased. Предыдущие попытки запуска военного спутника были неудачными. Так, ракета Safir взорвалась на стартовой площадке. Поэтому успех ракеты Qased стал для исламской республики очень значимым событием.



Тем самым, в Тегеране продемонстрировали существенное продвижение в сфере космических технологий и ракетного вооружения, что с тревогой было воспринято американским военным ведомством. Хотя президент США Дональд Трамп тогда же, в апреле, заявил, что запуск спутника был осуществлен специально для телевидения, высокопоставленные военные чиновники были куда менее оптимистичны в своих заявлениях. Так, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что если у Ирана есть ракета, способная пройти длинный путь, то Иран способен "опять угрожать своим соседям – союзникам США" (очевидно, речь шла об Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ).



Издание Breaking Defense пишет, что при определенной оптимизации в качестве баллистической ракеты, Qased может достичь Центральной Европы и части Северной Европы, в зависимости от массы полезной нагрузки. Таким образом, возникает прямая угроза европейским союзникам США и самим американским военным базам в странах НАТО, с которых, между прочим, и осуществляется поддержка многих ближневосточных военных операций американских вооруженных сил.



Автор статьи в Breaking Defense Ральф Савельсберг, адъюнкт-профессор Академии обороны Нидерландов, специализирующийся на противоракетной обороне, отмечает, что при меньшей полезной нагрузке ракета вполне может достичь и Германии, и Италии, а ведь, как известно, именно в этих странах сконцентрированы крупные американские военные базы, используемые сухопутными войсками, ВМС и ВВС США.





Иранская ракета Qased

Впрочем, пока Иран заявляет об установлении максимальной дальности своих баллистических ракет в 2000 километров. Но это не нивелирует повод для американского (и не только) беспокойства, поскольку иранские ракеты вполне способны ударить по территории Израиля и Саудовской Аравии, которые являются главными региональными противниками Тегерана.



Более того, в США убеждены, что разработка Ираном ракеты-носителя является прикрытием для создания баллистических ракет большой дальности, которые могут быть задействованы и на более дальние расстояния. Так, госсекретарь США Майк Помпео еще 25 апреля, спустя три дня после того, как стало известно о запуске спутника, подчеркнул, что еще ни одна страна мира не разрабатывала межконтинентальные баллистические ракеты иначе как для доставки ядерного оружия.



Дальность полета и возможности ракеты Qased

Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции Ирана, ракета Qased имеет жидкостную и твердотопливную ступени. Как подчеркнул бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, разработанный в Иране двигатель первой ступени ракеты-носителя Qased использует жидкое топливо. Подобный двигатель устанавливается и на боевых ракетах «земля – земля».



Между тем, на Западе считают, что ракета Qased может являться модификацией баллистической ракеты средней дальности Ghadr. Дальность полета Ghadr-101 составляет до 800 километров, Ghadr-110 – 2500 километров, Ghadr-110A – до 3000 километров. Дальность полета ракеты Qased пока вызывает вопросы. Неизвестно, можно ли отнести ее к классу межконтинентальных баллистических ракет или нет, поскольку экспертами как МБР классифицируются ракеты с дальностью полета от 5,5 тысяч километров.





Мобильная пусковая платформа для иранской ракеты особенно тревожит США

Но от Ирана до США – более 10 тысяч километров и это означает, что ракета Qased вряд ли способна угрожать именно американским объектам на американской территории, но вот объекты ВС США и союзников в странах Ближнего и Среднего Востока, Восточной, Центральной и Северной Европы находятся вполне в зоне досягаемости ракеты.



Кстати, еще одна любопытная и тревожная для американских военных деталь – пуск Qased был осуществлен с мобильной пусковой платформы. Это означает, что иранцы могут оперативно менять стартовую позицию для пуска ракеты. К тому же, ракета Qased была запущена с базы КСИР у города Шахруд. Ранее американскому военному ведомству не было известно о существовании у Корпуса стражей Исламской революции этой базы.



Вот так выглядел тот злополучный пуск иранской ракеты 22 апреля 2020 года:

В США и Европе обеспокоены растущими возможностями Ирана в сфере ракетного вооружения. Так, издание Breaking Defense предупреждает: иранские ракеты в состоянии ударить по Центральной и Восточной Европе.Как известно, в апреле 2020 года Иран запустил свой первый военный спутник Noor, использовав для этого ракету-носитель Qased. Предыдущие попытки запуска военного спутника были неудачными. Так, ракета Safir взорвалась на стартовой площадке. Поэтому успех ракеты Qased стал для исламской республики очень значимым событием.Тем самым, в Тегеране продемонстрировали существенное продвижение в сфере космических технологий и ракетного вооружения, что с тревогой было воспринято американским военным ведомством. Хотя президент США Дональд Трамп тогда же, в апреле, заявил, что запуск спутника был осуществлен специально для телевидения, высокопоставленные военные чиновники были куда менее оптимистичны в своих заявлениях. Так, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что если у Ирана есть ракета, способная пройти длинный путь, то Иран способен "опять угрожать своим соседям – союзникам США" (очевидно, речь шла об Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ).Издание Breaking Defense пишет, что при определенной оптимизации в качестве баллистической ракеты, Qased может достичь Центральной Европы и части Северной Европы, в зависимости от массы полезной нагрузки. Таким образом, возникает прямая угроза европейским союзникам США и самим американским военным базам в странах НАТО, с которых, между прочим, и осуществляется поддержка многих ближневосточных военных операций американских вооруженных сил.Автор статьи в Breaking Defense Ральф Савельсберг, адъюнкт-профессор Академии обороны Нидерландов, специализирующийся на противоракетной обороне, отмечает, что при меньшей полезной нагрузке ракета вполне может достичь и Германии, и Италии, а ведь, как известно, именно в этих странах сконцентрированы крупные американские военные базы, используемые сухопутными войсками, ВМС и ВВС США.Впрочем, пока Иран заявляет об установлении максимальной дальности своих баллистических ракет в 2000 километров. Но это не нивелирует повод для американского (и не только) беспокойства, поскольку иранские ракеты вполне способны ударить по территории Израиля и Саудовской Аравии, которые являются главными региональными противниками Тегерана.Более того, в США убеждены, что разработка Ираном ракеты-носителя является прикрытием для создания баллистических ракет большой дальности, которые могут быть задействованы и на более дальние расстояния. Так, госсекретарь США Майк Помпео еще 25 апреля, спустя три дня после того, как стало известно о запуске спутника, подчеркнул, что еще ни одна страна мира не разрабатывала межконтинентальные баллистические ракеты иначе как для доставки ядерного оружия.Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции Ирана, ракета Qased имеет жидкостную и твердотопливную ступени. Как подчеркнул бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, разработанный в Иране двигатель первой ступени ракеты-носителя Qased использует жидкое топливо. Подобный двигатель устанавливается и на боевых ракетах «земля – земля».Между тем, на Западе считают, что ракета Qased может являться модификацией баллистической ракеты средней дальности Ghadr. Дальность полета Ghadr-101 составляет до 800 километров, Ghadr-110 – 2500 километров, Ghadr-110A – до 3000 километров. Дальность полета ракеты Qased пока вызывает вопросы. Неизвестно, можно ли отнести ее к классу межконтинентальных баллистических ракет или нет, поскольку экспертами как МБР классифицируются ракеты с дальностью полета от 5,5 тысяч километров.Но от Ирана до США – более 10 тысяч километров и это означает, что ракета Qased вряд ли способна угрожать именно американским объектам на американской территории, но вот объекты ВС США и союзников в странах Ближнего и Среднего Востока, Восточной, Центральной и Северной Европы находятся вполне в зоне досягаемости ракеты.Кстати, еще одна любопытная и тревожная для американских военных деталь – пуск Qased был осуществлен с мобильной пусковой платформы. Это означает, что иранцы могут оперативно менять стартовую позицию для пуска ракеты. К тому же, ракета Qased была запущена с базы КСИР у города Шахруд. Ранее американскому военному ведомству не было известно о существовании у Корпуса стражей Исламской революции этой базы.Вот так выглядел тот злополучный пуск иранской ракеты 22 апреля 2020 года: Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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