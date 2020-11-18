Новая гвардия: отставка главы Мордовии не стала неожиданностью

Спустя восемь лет работы на посту главы Мордовии Владимир Волков подал президенту прошение об отставке, желая «дать дорогу молодым». В Совете Федерации считают, что наследие Волкова будут помнить долгие годы в добром ключе . А вот в Госдуме «Известиям» сообщили, что не удовлетворены итогами работы уходящего руководителя и отметили массу нерешенных проблем, включая большие долги, высокую безработицу и бедность населения. Отставку главы Мордовии следовало ожидать из-за «управленческой пассивности» последних лет и слухов о проблемах со здоровьем, полагают эксперты . Они считают, что руководителем региона может стать глава правительства Дагестана Артем Здунов — мордвин по национальности, находящийся в курсе проблем Поволжья.

Ушел на замену

Глава Мордовии Владимир Волков подал президенту России прошение об отставке, объяснив свое решение необходимостью «давать дорогу молодым».

« За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики — в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне», — сообщается на официальном портале главы региона.

Владимир Волков родился в Мордовской АССР в 1954 году. Окончив Мордовский госуниверситет, получил специальности инженера электронной техники и инженера – строителя. Еще в советское время занимался активной общественной работой, а с 1988 по 1990 год занимал должность первого секретаря Пролетарского райкома КПСС города Саранска. В 1995 году занял должность главы правительства республики, на которой трудился до 2012-го. 12 мая того же года президент России внёс кандидатуру Волкова на рассмотрение в Государственное Собрание республики Мордовия на пост главы региона, а спустя два дня депутаты утвердили уже знакомого им чиновника. В сентябре 2017 года Волков подтвердил свои полномочия руководителя субъекта победой на выборах с результатом 89,19% .

Владимир Волков и Игорь Шувалов во время инспектирования хода строительства второго микрорайона «Юбилейный» в Саранске, 2016 год Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Я с большим уважением отношусь к тому, что за эти годы Волков сделал для республики , интересами которой он жил и живет. Я уверен, что его наследие люди в Мордовии будут помнить долгие годы в добром ключе, — сообщил «Известиям» член Совета Федерации от Мордовии Сергей Кисляк.

В Госдуме, тем не менее, наоборот, негативно оценили итоги работы Владимира Волкова в качестве главы региона.

— В республике масса нерешенных проблем. Среди них я бы выделил большой объём государственного долга, безработицу и бедность населения . В целом, он продолжает курс Меркушкина (Николай Меркушкин, экс-глава республики. — «Известия»), при котором процветали клановость и кумовство, — в разговоре с «Известиям» отметил депутат от региона Сергей Маринин.

Он также подчеркнул, что новому главе предстоит решать вызовы, связанные с последствиями пандемии коронавируса. Это и лекарственное обеспечение, и поддержка пострадавших отраслей промышленности и бизнеса, и сохранение рабочих мест, добавил парламентарий.

Владимир Волков, Виталий Мутко и Владимир Сушков во время посещения футбольного стадиона «Мордовия Арена», строившегося для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ранее в отставку ушли и другие «долгожители» губернаторского корпуса. В частности, в сентябре покинул свой пост глава Белгородской области Евгений Савченко, руководивший регионом с 1993 года.

Молодая смена

Прошение об отставке Волкова нельзя назвать неожиданным, поскольку последние годы глава региона демонстрировал низкую активность на своем посту, полагает политолог Дмитрий Фетисов .

— По Волкову было понятно, что он не хочет работать. Он не демонстрировал никакой вовлеченности. Была управленческая пассивность. Кроме того, ходили разговоры о том, что у него были проблемы со здоровьем. Судя по всему, это и объясняет его пассивность. Это решение вряд ли стало неожиданностью для Кремля , — пояснил «Известиям» политолог.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев также отметил, что отставка Волкова, скорее всего, связана со здоровьем.

Владимир Путин и Владимир Волков во время встречи в Кремле, 2017 год Фото: ТАСС/Алексей Никольский

— Экономика Мордовии не в блестящем состоянии из-за накопленных долгов. Однако они копились еще при предыдущем главе — Меркушкине. Он получил то, что получил, поэтому вешать на Волкова эту проблему я бы не стал . Понятно, что нужно поискать новые драйверы развития республики и встряхнуть экономическую и политическую систему при сохранении управляемости, — отметил он.

Политолог добавил, что новым руководителем региона может стать глава правительства Дагестана Артем Здунов . О том, что эта кандидатура рассматривается, писали и в СМИ. Он родился в Татарстане, окончил Казанский финансово-экономический институт, а потом там же аспирантуру. В 2014 году занял пост министра экономики Татарстана. В феврале 2018 года кандидатура Здунова была одобрена парламентом Дагестана в качестве председателя правительства республики.

— Сейчас «татарское лобби» усиливается, что мы видим по правительству, например. Но самое главное, что Артем Здунов по национальности мордвин. Ему 42 года, его приход будет логичен . Человек перспективный, себя хорошо зарекомендовал в Татарстане и Дагестане. Он в курсе проблем Приволжского федерального округа, — пояснил «Известиям» Константин Калачев.

Глава правительства Дагестана Артем Здунов Фото: ТАСС/Елена Афонина

Вместе с тем, по мнению Дмитрия Фетисова, Артема Здунова могут не принять в Мордовии из-за татарского происхождения.