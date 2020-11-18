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Новая гвардия: отставка главы Мордовии не стала неожиданностью
18 ноября 2020, 16:35 • 109 • Политика
Спустя восемь лет работы на посту главы Мордовии Владимир Волков подал президенту прошение об отставке, желая «дать дорогу молодым». В Совете Федерации считают, что наследие Волкова будут помнить долгие годы в добром ключе. А вот в Госдуме «Известиям» сообщили, что не удовлетворены итогами работы уходящего руководителя и отметили массу нерешенных проблем, включая большие долги, высокую безработицу и бедность населения. Отставку главы Мордовии следовало ожидать из-за «управленческой пассивности» последних лет и слухов о проблемах со здоровьем, полагают эксперты. Они считают, что руководителем региона может стать глава правительства Дагестана Артем Здунов — мордвин по национальности, находящийся в курсе проблем Поволжья.
Ушел на замену
Глава Мордовии Владимир Волков подал президенту России прошение об отставке, объяснив свое решение необходимостью «давать дорогу молодым».
«За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики — в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне», — сообщается на официальном портале главы региона.
Владимир Волков родился в Мордовской АССР в 1954 году. Окончив Мордовский госуниверситет, получил специальности инженера электронной техники и инженера – строителя. Еще в советское время занимался активной общественной работой, а с 1988 по 1990 год занимал должность первого секретаря Пролетарского райкома КПСС города Саранска. В 1995 году занял должность главы правительства республики, на которой трудился до 2012-го. 12 мая того же года президент России внёс кандидатуру Волкова на рассмотрение в Государственное Собрание республики Мордовия на пост главы региона, а спустя два дня депутаты утвердили уже знакомого им чиновника. В сентябре 2017 года Волков подтвердил свои полномочия руководителя субъекта победой на выборах с результатом 89,19%.
Владимир Волков и Игорь Шувалов во время инспектирования хода строительства второго микрорайона «Юбилейный» в Саранске, 2016 год
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
— Я с большим уважением отношусь к тому, что за эти годы Волков сделал для республики, интересами которой он жил и живет. Я уверен, что его наследие люди в Мордовии будут помнить долгие годы в добром ключе, — сообщил «Известиям» член Совета Федерации от Мордовии Сергей Кисляк.
В Госдуме, тем не менее, наоборот, негативно оценили итоги работы Владимира Волкова в качестве главы региона.
— В республике масса нерешенных проблем. Среди них я бы выделил большой объём государственного долга, безработицу и бедность населения. В целом, он продолжает курс Меркушкина (Николай Меркушкин, экс-глава республики. — «Известия»), при котором процветали клановость и кумовство, — в разговоре с «Известиям» отметил депутат от региона Сергей Маринин.
Он также подчеркнул, что новому главе предстоит решать вызовы, связанные с последствиями пандемии коронавируса. Это и лекарственное обеспечение, и поддержка пострадавших отраслей промышленности и бизнеса, и сохранение рабочих мест, добавил парламентарий.
Владимир Волков, Виталий Мутко и Владимир Сушков во время посещения футбольного стадиона «Мордовия Арена», строившегося для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Ранее в отставку ушли и другие «долгожители» губернаторского корпуса. В частности, в сентябре покинул свой пост глава Белгородской области Евгений Савченко, руководивший регионом с 1993 года.
Молодая смена
Прошение об отставке Волкова нельзя назвать неожиданным, поскольку последние годы глава региона демонстрировал низкую активность на своем посту, полагает политолог Дмитрий Фетисов.
— По Волкову было понятно, что он не хочет работать. Он не демонстрировал никакой вовлеченности. Была управленческая пассивность. Кроме того, ходили разговоры о том, что у него были проблемы со здоровьем. Судя по всему, это и объясняет его пассивность. Это решение вряд ли стало неожиданностью для Кремля, — пояснил «Известиям» политолог.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев также отметил, что отставка Волкова, скорее всего, связана со здоровьем.
Владимир Путин и Владимир Волков во время встречи в Кремле, 2017 год
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
— Экономика Мордовии не в блестящем состоянии из-за накопленных долгов. Однако они копились еще при предыдущем главе — Меркушкине. Он получил то, что получил, поэтому вешать на Волкова эту проблему я бы не стал. Понятно, что нужно поискать новые драйверы развития республики и встряхнуть экономическую и политическую систему при сохранении управляемости, — отметил он.
Политолог добавил, что новым руководителем региона может стать глава правительства Дагестана Артем Здунов. О том, что эта кандидатура рассматривается, писали и в СМИ. Он родился в Татарстане, окончил Казанский финансово-экономический институт, а потом там же аспирантуру. В 2014 году занял пост министра экономики Татарстана. В феврале 2018 года кандидатура Здунова была одобрена парламентом Дагестана в качестве председателя правительства республики.
— Сейчас «татарское лобби» усиливается, что мы видим по правительству, например. Но самое главное, что Артем Здунов по национальности мордвин. Ему 42 года, его приход будет логичен. Человек перспективный, себя хорошо зарекомендовал в Татарстане и Дагестане. Он в курсе проблем Приволжского федерального округа, — пояснил «Известиям» Константин Калачев.
Глава правительства Дагестана Артем Здунов
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Вместе с тем, по мнению Дмитрия Фетисова, Артема Здунова могут не принять в Мордовии из-за татарского происхождения.
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