Новая Госдума приступила к работе. Кого не оказалось среди депутатов?

Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы нового созыва. Рассказываем, кого не оказалось среди депутатов в этом сезоне.

Первое заседание Госдумы нового созыва во вторник, 12 октября, началось. Открыла его депутат Валентина Терешкова. На заседании присутствуют 427 депутатов. Всего же в составе новой Думы работают 450 депутатов.

Кстати, ранее мы описывали портрет среднего депутата. Состав Госдумы обновился более чем вполовину. Кстати, из известных нам персон в Госдуме в новом созыве не будут заседать:

Игорь Лебедев

Наталья Поклонская

Александр Карелин

Валерий Газзаев

Геннадий Онищенко

Владимир Бортко

Оксана Пушкина

Евгений Примаков

Тамара Плетнёва

Сергей Железняк

Другие детали о новом созыве Госдумы - в расширенной публикации Царьграда.