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Новая Госдума приступила к работе. Кого не оказалось среди депутатов?

12 октября 2021, 11:10  •  150 • Политика
Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы нового созыва. Рассказываем, кого не оказалось среди депутатов в этом сезоне.
Первое заседание Госдумы нового созыва во вторник, 12 октября, началось. Открыла его депутат Валентина Терешкова. На заседании присутствуют 427 депутатов. Всего же в составе новой Думы работают 450 депутатов.
Кстати, ранее мы описывали портрет среднего депутата. Состав Госдумы обновился более чем вполовину. Кстати, из известных нам персон в Госдуме в новом созыве не будут заседать:
  • Игорь Лебедев
  • Наталья Поклонская
  • Александр Карелин
  • Валерий Газзаев
  • Геннадий Онищенко
  • Владимир Бортко
  • Оксана Пушкина
  • Евгений Примаков
  • Тамара Плетнёва
  • Сергей Железняк
Другие детали о новом созыве Госдумы - в расширенной публикации Царьграда.

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