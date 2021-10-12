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Новая Госдума приступила к работе. Кого не оказалось среди депутатов?
12 октября 2021, 11:10 • 150 • Политика
Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы нового созыва. Рассказываем, кого не оказалось среди депутатов в этом сезоне.
Первое заседание Госдумы нового созыва во вторник, 12 октября, началось. Открыла его депутат Валентина Терешкова. На заседании присутствуют 427 депутатов. Всего же в составе новой Думы работают 450 депутатов.
Кстати, ранее мы описывали портрет среднего депутата. Состав Госдумы обновился более чем вполовину. Кстати, из известных нам персон в Госдуме в новом созыве не будут заседать:
Другие детали о новом созыве Госдумы - в расширенной публикации Царьграда.
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