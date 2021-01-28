Новая глава: как будут взаимодействовать Вашингтон и НАТО при Байдене

Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили намерение сотрудничать по всем вопросам в области безопасности, которые касаются в том числе России, Афганистана и Ирака. Об этом сообщили в Белом доме и пресс-службе альянса. Ранее Столтенберг заявлял, что «активизация» России представляет вызов для альянса, а США и Европа должны восстановить доверие друг к другу. Эксперты считают, что при администрации Байдена США и НАТО только усилят давление на Москву.

Вашингтон будет взаимодействовать с союзниками по НАТО в вопросах, которые касаются России, Ирака и Афганистана. Об этом в телефонном разговоре с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил президент США Джо Байден, сообщает Белый дом.

«Президент поблагодарил генерального секретаря за уверенное руководство альянсом и сообщил о своём намерении консультироваться и сотрудничать с союзниками по всему спектру общих проблем безопасности, в том числе касающихся Афганистана, Ирака и России», — говорится в официальном пресс-релизе Белого дома.

Отмечается, что Джо Байден также заверил Столтенберга в приверженности США принципу коллективной обороны.

«Президент подтвердил приверженность США коллективной обороне согласно статье 5 Североатлантического договора и подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантической безопасности», — подчёркивается в сообщение.

Возвращение к истокам

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление в должность нового президента США является положительным моментом для Североатлантического альянса.

«Президент Байден и его вступление в должность ознаменовали собой новую главу для альянса, поскольку Джо Байден — убеждённый сторонник НАТО. Он очень хорошо знаком с работой НАТО», — заявил Столтенберг телеканалу CNBC.

Столтенберг также отметил, что в американо-европейских отношениях необходимо восстановить доверие.

Учения НАТО в Латвии

Reuters

© Ints Kalnins

«Необходимо восстановить доверие между Европой и США. Я не верю в концепцию «Америка сама по себе». Я не верю в концепцию «Европа сама по себе». Я верю в совместные усилия Северной Америки и Европы», — сказал генсек альянса в интервью.

При Трампе отношения США с европейскими союзниками по НАТО были непростыми, отмечают эксперты. Одним из проблемных вопросов был объём бюджетных трат участников альянса на оборону. Дональд Трамп на протяжении своего президентского срока последовательно критиковал страны альянса за то, что те, по его мнению, выделяют на эти цели меньше предписанных правилами альянса 2% от ВВП.

Кроме того, в 2019 году он добился утверждения новой формулы бюджета альянса, согласно которой доля отчислений США сокращалась с 22% до 16%. При этом до 16% была увеличена доля ФРГ.

Экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге, вышедшей в 2020 году, утверждал, что 45-й президент США был готов вывести страну из НАТО из-за позиции стран — членов альянса по «Северному потоку — 2».

Летом 2020 года Дональд Трамп распорядился вывести из Германии 11,9 тыс. военных, мотивировав это тем, что Берлин медлил с повышением расходов на оборону и при этом тратил деньги на покупку российских энергоносителей.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что в ходе своего президентства Трамп поднял вопрос о непропорциональных расходах Вашингтона в альянсе, который будет оставаться на повестке дня в отношениях Америки и Европы и при новой администрации.

«Уверен, этот вопрос будет сохраняться при администрации Байдена. Можно ожидать, что он, как и его предшественник, не отступит от требования повышения военных расходов европейскими государствами. Новая администрация США не будет в вызывающем, оскорбительном тоне требовать от союзников по НАТО трат в размере 2% ВВП на оборонные расходы альянса, однако этот вопрос сохранится во взаимоотношениях США и НАТО», — считает эксперт.

Старые направления

В сообщении пресс-службы НАТО о разговоре Столтенберга и Байдена отмечалось, что они обсудили решение вопросов, связанных с «более напористой Россией». Генсек альянса уже упоминал Россию и в своём интервью американским СМИ по случаю инаугурации Байдена.

«Мы одновременно сталкиваемся со множеством вызовов: подъём Китая... изменение глобального баланса сил, активизация России и применение ею силы против соседней Украины и в других частях мира, а также, конечно же, постоянная угроза террористических актов», — отмечал он 22 января.

Солдаты НАТО в Кабуле, Афганистан

Reuters

© Omar Sobhani

За последнее время НАТО существенно нарастило свою активность у границ России.

В декабре 2020 года начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил о кратном увеличении заходов кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря. Также он обратил внимание на увеличение полётов стратегической авиации США у границ России.

«Мероприятия подготовки войск альянса, в которые всё больше вовлекаются внеблоковые страны, проводятся с явно выраженной антироссийской направленностью. Отмечается усиление провокационной деятельности у российских границ», — заявил Валерий Герасимов.

После смены власти в Вашингтоне можно ожидать, что США и НАТО ещё больше нарастят свою активность, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Можно ожидать, что сотрудничество НАТО и США при администрации Джо Байдена усилится, поскольку Североатлантический альянс является инструментом внешней политики США, с помощью которого они давят на все остальные страны, а также усиливают контроль над своими союзниками», — рассказал политолог в беседе с RT.

Учитывая политический раскол внутри США, а также трения между странами Запада, Байден позиционирует себя не просто лидером США, а объединителем западноатлантического мира, пояснил Константин Блохин.

«В связи с этим он собирается нивелировать шаги Трампа, улучшать трансатлантические отношения, усиливать мировой либеральный порядок и в целом придерживаться девиза «один за всех и все за одного», — подчеркнул эксперт.

Эксперты, в частности, отмечают, что Джо Байден может приостановить сокращение американского военного контингента в Афганистане, чтобы не потерять плацдарм в Центральной Азии, который важен для воздействия на Китай и Россию. Также, по мнению аналитиков, в политику демократов не встраивается и сокращение войск в Ираке.

Продолжится и политика Вашингтона и НАТО по сдерживаю России и наращиванию сил у её границ, предположил Блохин.