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Новая глава ГБР намерена сложить полномочия депутата Рады

02 января 2020, 18:54  •  20 • Украина
Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова собирается сложить полномочия депутата Верховной рады.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на её заявление.

«27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий», — сказала она.

Венедиктова подчеркнула, что все требования закона касательно её назначения на должность были соблюдены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Государственного бюро расследований Романа Трубу.

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