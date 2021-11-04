«Новая геополитическая реальность»: как современное оружие усиливает безопасность России

Президент России Владимир Путин провёл заключительную встречу в осенней серии совещаний на оборонную тематику с участием военных, руководителей и конструкторов предприятий ВПК. На них обсуждалось оснащение новым, высокотехнологичным оружием ВМФ и ВКС России, системы ПРО и космической обороны, развитие БПЛА, а также разработка оружия на новых технических принципах. Эксперты отмечают, что новые виды вооружения и военной техники позволяют России обеспечивать свою безопасность в условиях меняющейся геополитической реальности.

Владимир Путин провёл в Сочи заключительное совещание в серии встреч по оборонной тематике с участием высшего военного состава, руководителями и конструкторами оборонных предприятий.

Традиционно президент проводит две серии таких совещаний в год — весной и осенью. По словам Владимира Путина, данный формат позволяет всесторонне анализировать обороноспособность страны.

«Такой формат, как уже мы с вами неоднократно констатировали, позволяет на регулярной основе всестороннее анализировать состояние обороноспособности России и, если требуется, своевременно корректировать, обновлять планы по модернизации армии и флота, по совершенствованию работы предприятий оборонно-промышленного комплекса», — отметил Путин во время первого совещания 1 ноября.

Первая встреча была посвящена вопросам оснащения современной техникой и оружием Военно-морского флота РФ и укреплением ВКС РФ. Также обсуждался ход вакцинации личного состава ВС РФ против коронавируса.

Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны

kremlin.ru

«Ещё одна крайне важная задача — это оснащение современной техникой и вооружением Военно-морского флота России. За последние 4 года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, 9 береговых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов», — отметил Владимир Путин.

Российский лидер также сообщил, что в РФ завершается создание корабельных ударных группировок, действующих в ближней морской зоне и строятся новые корабли дальней зоны.

«Решения, принятые, в том числе, в ходе сочинских совещаний, позволили перейти к наращиванию строительства кораблей дальней морской и океанской зоны, сейчас их строится и модернизируется более 30, в том числе нового класса универсальные десантные корабли», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что к 2027 году уровень оснащённости ВМФ РФ современными образцами вооружения должен превысить 70%.

Обсуждая войска ПВО и ПРО, Владимир Путин сообщил, что долю современного оружия и техники в них доведут не менее, чем до 80% к 2025—2027 годам. Особое внимание в этой сфере необходимо уделить развитию централизованной системы управления воздушно-космической обороной, и предупреждения воздушно-космического нападения — в том числе гиперзвуковых и баллистических целей всех типов, добавил президент.

Второе совещание было посвящено развитию беспилотной военной авиации в России.

«Мы очень хорошо знаем, как она (беспилотная авиация. — RT) себя зарекомендовала в вооружённых конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно», — сказал Путин.

Гиперзвуковое преимущество

Третье и заключительное оборонное совещание осенней сессии было посвящено перспективным видам вооружения. На нём Владимир Путин сообщил о завершении испытаний гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», которая с 2022 года начнёт поступать на вооружение ВМФ России.

«В ходе тестирования она (ракета — RT.) точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», — рассказал Путин.

Кроме того, в ходе испытаний были подтверждены характеристики таких перспективных видов вооружения, как гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал», и лазерных установок «Пересвет».

Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области.

РИА Новости

© Павел Львов

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, окончательное принятие на вооружение ВМФ России гиперзвуковой ракеты морского базирования качественно изменит баланс сил.

«При том же количестве кораблей и подводных лодок, их боевое могущество увеличится на порядок. Помимо того, что эта ракета гиперзвуковая, она может поражать цели на тысячи километров — поражать быстро и высокоточно. Ракеты будут устанавливаться на всех наводных кораблях и на подводных лодках таких, как например, лодка проекта 885-М «Ясень», — рассказал эксперт.

Это даст возможность расширить так называемую зону ограничения и воспрещения доступа и манёвра почти на 2 тыс. морских миль, считает Леонков.

«На практике это значит, что флот вероятного противника не сможет выходить на рубежи для пуска своего ракетного оружия по территории РФ. То есть благодаря российской гиперзвуковой ракете «Циркон» мы будем сдерживать вероятного противника на дальних рубежах», — подчеркнул собеседник RT.

Противоракетных систем, которые способны её остановить, ни современных, ни перспективных пока не существует, подчеркнул Леонков.

«Поэтому Россия в этом отношении будет долго сохранять преимущество, и многие морские державы, вынашивающие агрессивные планы, несколько раз подумают, прежде чем отправлять свой флот в самоубийственную экспедицию», — пояснил военный эксперт.

Мыслящие машины

Владимир Путин в ходе совещания также отметил, что первоочерёдное значение приобретает применение в войсках технологий искусственного интеллекта. По его словам, они способны обеспечить качественный прорыв в вопросе повышения боевых характеристик оружия.

«Такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах», — подчеркнул глава государства.

Также эти технологии должны внедряться в сферу создания перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечение управления беспилотниками и глубоководными аппаратами.

«Все эти приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года», — сказал Путин на совещании.

По словам Алексея Леонкова, информационные компоненты сейчас являются основной частью современного войскового боя, и в будущем их значение для управления войсками и современными оружейными системами будет только расти.

«Огромное количество информации, которую нужно обрабатывать, проводить аналитику — и всё это нужно делать в короткий промежуток времени. Россия пошла путём создания систем автоматизированного управления войсками. Последние испытания таких систем проводились в рамках учения «Запад-2021», когда группировка войск России и Белоруссии численностью порядка 200 тыс. человек, при участии большого количества техники, одновременно выполняла учебно-боевые задачи на 14 полигонах», — напомнил военный эксперт.

Стратегический паритет

Разработка передовых вооружений на десятилетия обеспечила высокий уровень военной безопасности России и помогла укрепить стратегический паритет, подчеркнул на совещании Владимир Путин.

«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьёзно, в разы повысило возможности вооружённых сил, на многие годы, даже десятилетия, обеспечило высокий уровень военной безопасности России», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что разработка и серийное производство такого оружия — одно из ключевых направлений развития вооружённых сил.

Алексей Леонков отметил, что благодаря упомянутым технологиям военные РФ могут сдерживать противника на большем расстоянии от границ страны.

«Такое преимущество позволило нам шагнуть настолько далеко, что те страны, которые вынашивают агрессивные планы против России, оказались не готовы к этому. В марте 2018 года, когда наш Верховный Главнокомандующий демонстрировал эти комплексы, никто не верил, что Россия может создать такие передовые системы обороны. Не верили, что мы можем построить эшелонированную систему противовоздушной и отдельно космической обороны», — рассказал собеседник RT.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии RT, в свою очередь, добавил, что в России развиваются и насыщаются современными технологиями все виды вооружённых сил.

«Новое оружие рождает новую геополитическую реальность, в которой война против России бессмысленна, потому что уничтожить её не удастся, а в ответном ударе РФ может создать катастрофическое воздействие на потенциального агрессора. Сейчас мы имеем задел, который позволяет нам уверенно чувствовать себя в этих условиях мировой военно-политической турбулентности, без оглядки на какие-то угрозы и санкции», — отметил политолог.