Новая фаза передела зон влияния в Африке

Запад интернационализирует конфликт в Камеруне

На прошлой неделе в Совете Безопасности ООН состоялось необычное заседание. Оно проводилось по так называемой формуле Арриа, которая применяется к ситуациям, когда членам Совбеза не удаётся принять решение о включении того или иного вопроса в повестку дня и вопрос обсуждается в неофициальном порядке, чаще всего в формате брифинга.

Данный формат стал применяться с начала 1990-х годов, когда председательствовавший тогда в Совете представитель Венесуэлы Д. Арриа пригласил членов Совбеза на встречу с хорватским священником якобы для информирования их о положении дел в Хорватии (май 1992 года). Впоследствии такие встречи, на которых правила процедуры существенно отличаются от правил проведения официальных заседаний СБ ООН, приобрели регулярный характер. В подобных встречах могут принимать участие даже представители НПО.

На этот раз камнем преткновения стала ситуация в Республике Камерун, где длительное недовольство англоязычных регионов их неравноправным положением в государстве перешло в активную стадию. Начались массовые демонстрации, акты насилия. Правительство ответило применением силы, конфликт принял радикальные формы.

В настоящее время в Камеруне существуют два крупных сепаратистских движения: Временное правительство Амбазонии (так планируют назвать своё государство камерунские сепаратисты) и Амбазонский правящий совет. Каждое движение имеет своё военное крыло. За последние два года в результате вооружённого насилия погибли как минимум 1800 человек. Это правительственные данные, в то же время называются цифры в десятки тысяч погибших…

Делегация США в СБ ООН предложила включить ситуацию в Камеруне в официальную повестку дня, но ряд стран выступили резко против. Во-первых, воспротивился сам Камерун. Во-вторых, выступили против все африканские члены Совбеза – Южная Африка, Кот-д’Ивуар и Экваториальная Гвинея. Однако США продавили заседание и провели его под видом «информационного брифинга», на котором получили слово представители англоязычных районов Камеруна, выступавшие то в церковных платьях, то под видом «неправительственных» организаций. Целью их выступлений было доказать, что в Камеруне совершаются массовые нарушения прав человека и международное сообщество должно действовать…

Здесь следует учитывать две стороны проблемы. Во-первых, реальное положение англоязычного населения в Камеруне и, во-вторых, поведение тех, кто использует и провоцирует камерунский конфликт.

Говоря о первой стороне медали, надо сказать, что ситуация в стране, действительно, непростая. Она связана не только с сепаратистскими настроениями в англоязычных регионах. Камерун находится в центре более крупной зоны нестабильности и наводнён миллионами беженцев. Что касается собственно сепаратизма, то отделения требует лишь небольшая часть недовольных. Ряд движений ставят в повестку дня расширение автономии или федерализацию на новых условиях, однако радикальные элементы готовы к террору.

При рассмотрении второй стороны медали следует отметить, что проблемы Камеруна во многом сложнее аналогичных проблем других стран Африки. Камерун был колонизован сразу несколькими странами: в 1884 году – Германией, а после поражения Германии в Первой мировой войне – Францией и Британией. Формально бывшая германская колония стала «подмандатной территорией» Лиги Наций, но на практике это была та же колониальная система. После создания решением ООН двух Камерунов (французского и британского) они остались подопечными территориями тех же метрополий. ООН в отличие от Лиги Наций поставила вопрос об их деколонизации, но французская и британская части оказались в неравном положении. Если французский Камерун обрёл независимость 1 января 1960 года, то британскому Камеруну пришлось выбирать между присоединением к французскому Камеруну или к Нигерии.

Результатом стали многочисленные трения между разными частями страны. Так, присоединение британского Камеруна к независимому (бывшему французскому) Камеруну совершалось при условии создания федеративного государства, где обе части существовали бы на равных правах. Однако в 1972 году федеративное устройство было упразднено, власть оказалась в руках франкоязычных камерунцев. С этого времени стало нарастать недовольство англоязычного населения страны, что и привело к кризису.

Атаки на Камерун усилились после того, как страна превратилась в потенциально нефтяную державу. В 2002 году Международный суд ООН принял решение о передаче полуострова Бакасси с его богатыми нефтяными месторождениями от Нигерии Камеруну. Отметим удивительное для XXI века утверждение этого суда, обосновавшего изменение принадлежности территории тем, что европейские державы имеют право (!) проводить в Африке границы. Тогда и начались вооружённые набеги на страну группировки Боко Харам…

Позиция России по отношению к кризису в Камеруне впервые была публично выражена в 2018 году в связи со взятием в заложники сепаратистами англоговорящих областей 79 школьников. Россия решительно осудила это преступление, отметив, что рассматривает эти события как свидетельство серьёзности проблем, порождённых сепаратизмом и экстремизмом. Было заявлено, что решение кризиса возможно только «политическими методами, путем открытого инклюзивного диалога в интересах скорейшего достижения в Камеруне мира и национального согласия». В связи с ростом уровня преступности посольство России в Камеруне предприняло дополнительные меры по усилению безопасности, а МИД РФ предписал российским гражданам, находящимся на территории Камеруна, проявлять бдительность и осторожность.

Выступая на последнем заседании Совета Безопасности ООН, представитель Российской Федерации отметил, что гуманитарная поддержка Камеруна возможна, но только в случае, если сам Камерун попросит Совет об этом. То есть Россия рассматривает ситуацию как внутреннее дело Республики Камерун и выступает против вмешательства в её внутренние дела. Россия, Китай и африканские страны против включения ситуации в Камеруне в официальную повестку дня СБ ООН, но прошедшее заседание показало, что Запад будут интернационализировать конфликт.