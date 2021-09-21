Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
Главная / Аналитика

Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе

21 сентября 2021, 09:45  •  55 • Аналитика
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Украинское правительство одобрило очередную стратегию, на сей раз — информационной безопасности. У нового документа есть очевидные отличия от бесчисленного количества других утвержденных в Киеве стратегий.
Во-первых, она вступит в силу не посредством принятия постановления правительства, а путем утверждения указом президента, поскольку была разработана Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) — местным аналогом классической хунты, но с элементами клоунады.
Во-вторых, хотя в документе отсутствует упоминание о масштабах и источниках финансирования, нет сомнений, что под нее оно выделяться будет. И по мере возможности эта стратегия, в отличие от многих других, реализовываться тоже будет, ибо нынешняя украинская власть взяла четкий курс на построение государства, описанного Оруэллом в романе "1984". А в этом деле "информационная безопасность" — незаменимый инструмент.
Стратегия будет действовать на период до 2025 года — то есть всего три года года и три месяца, что для решения долгосрочных задач обычно маловато. Но на Украине много необычного.
Разумеется, практически весь документ выписан под единственного внешнего врага — Россию, что авторы и не пытаются скрывать или маскировать, — а также под его местных пособников, то есть всех, кто позволяет себе критиковать украинскую власть.
В качестве глобальных угроз и вызовов для информационной безопасности украинская власть видит:
  • увеличение количества глобальных дезинформационных кампаний;
  • информационную политику России, которая представляет долгосрочную угрозу не только для Украины, но и для других демократических стран ("российские специальные информационные операции нацелены на ключевые демократические институции, в частности избирательные, а российские спецслужбы пытаются усилить внутренние противоречия в демократических странах");
  • институционализацию социальных сетей и смену балансов информационных отношений, что сказывается на уровне защиты частных прав человека;
  • низкий уровень медиаграмотности граждан в совокупности со стремительным распространением цифровых технологий.
А есть еще национальные вызовы и угрозы, среди которых информационное влияние на население со стороны иностранных государств (речь, разумеется, опять о России, которая "проводит операции, направленные на ликвидацию украинской государственности и уничтожение украинской идентичности", "провоцирование конфликтов", "легитимизацию аннексии Крыма" и тому подобное). Также Киев беспокоят информационное доминирование "государства-агрессора" на временно оккупированных территориях, проблема нормативного обеспечения медиаотношений и защиты профессиональной деятельности журналистов, манипулирование сознанием граждан относительно вступления Украины в ЕС и НАТО и так далее.
Все эти неприятности украинская власть собирается побороть путем достижения семи стратегических целей:
  1. 1
    Противодействие дезинформации. Методы борьбы в переводе на человеческий язык: создание пропагандистских (хотя их уже и так наплодили неисчислимо много) и мониторинговых структур, информационные и психологические атаки на "государство-агрессора", привлечение к ответственности за инакомыслие (под соусом дезинформации), тотальный контроль за интернетом, запреты на показ фильмов, воспроизведение песен, другой аудиовизуальной продукции, ограничение гастрольной деятельности и тому подобное.
  2. 2
    Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждения общенациональной идентичности. В переводе: продолжение тотальной украинизации языкового пространства и переписывания истории, стимулирование развития местного кинематографа (тут пропаганда плотно связана с распилом потоков близкими к президенту лицами), укрепление связей с украинской диаспорой (разумеется, обитающей на Западе).
  3. 3
    Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности. Это внедрение самоцензуры в СМИ (уже, по сути, реализовано), подготовка пропагандистов.
  4. 4
    Обеспечение конституционных прав личности на свободу выражения и защиту частной жизни, защиту прав журналистов и противодействие незаконному контенту. Подразумевается принятие закона о журналистике, который полностью поставит ее под контроль власти и закрепит жесткие меры ответственности за любое отклонение от "линии партии". Также предполагается продолжение практики раскрытия персональных данных по лекалам сайта "Миротворец".
  5. 5
    Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных и на прилегающих к ним территориях. Подразумевается распространение украинской пропаганды на территорию неподконтрольного Донбасса и Крыма, а также на иностранную аудиторию.
  6. 6
    Создание эффективной системы стратегических коммуникаций. То есть единых "темников" для всех органов власти и прикормленных представителей "гражданского общества" внутри страны. И опять же — развитие каналов пропаганды для ее доставки за пределы страны.
  7. 7
    Развитие информационного общества и повышение культуры диалога. Речь, прежде всего, идет о финансировании и развитии государственного вещания.
Главным ожидаемым результатом реализации стратегии является формирование общенациональной идентичности. Но стоит понимать, как оно представляется украинской власти.
Украина уже прошла этапы запрета политических партий, фильмов и книг, отдельных людей, блокирования неугодных СМИ и убийств журналистов, преследования обычных граждан за инакомыслие и стимулирования фашизации общества.
Тем не менее принятие описанного документа приведет к еще большему закручиванию гаек не только на информационном, но и на политическом поле. Образ внешнего врага в лице России будет использоваться для оправдания любых расправ и любых ограничений в правах. Известные комментарии по поводу повышения коммунальных тарифов времен президента Порошенко — мол, мы так становимся сильнее, чтобы Путин не напал, — станут шириться, множиться и использоваться при любом удобном случае.
По сути, это и есть путь к созданию общества, подобного Океании в романе "1984". С жителями, лишенными гражданских прав и индивидуальности, во главе с Большим Братом в лице государственных структур, с Министерством правды и наказаниями за мыслепреступления.
Кстати, насчет сомнений в наличии у украинской власти финансовых и интеллектуальных ресурсов для построения такого общества, тем более во время бурного развития информационных технологий, нужно заметить, что Запад-то в целом готов ей в этом помогать. Конечно, в случае обеспечения украинской властью его интересов. А уж западные партнеры толк в зомбировании и подавлении людей и целых обществ знают. Так что совсем уж отмахиваться от возможности реализации такой стратегии, наверное, не стоит. Однако есть надежда, что помешает реализации чрезвычайная вороватость и недалекость украинской власти, еще и умноженная на склонность к предательству.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





55
Источник
Похожие новости
19 сентября 2021, 10:05
Ядерной державой управляют "дорогие эскортницы": чем это грозит
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
18 сентября 2021, 09:20
"Нож в спину": бывшую великую державу обижают и США, и Россия
20 сентября 2021, 09:00
Европа обвиняет Россию в "экспорте холода"
20 сентября 2021, 09:00
Власть над Россией доверена новым силам
18 сентября 2021, 09:20
Европа опять собирается воевать
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 00:35
Русский танк с ИИ удивил японцев: "В России думают о жизнях своих солдат" –...
21 сентября 2021, 00:35
Турция поддержала обладателей "патента на демократию". Камнем преткновения ...
21 сентября 2021, 04:15
Цель кибератак на ЦИК России установлена. США призвали к ответу за взломы
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "По...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2021, 08:35
Украина раскрутила Запад на новые миллиарды
14 сентября 2021, 16:25
Причину стремительного визита Башара Асада в Москву назвал эксперт
18 сентября 2021, 06:35
Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
19 сентября 2021, 22:00
Это конец? "Голубая партия" проигрывает на Дальнем Востоке и, вероятно, в России
18 сентября 2021, 19:25
Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской
19 сентября 2021, 00:55
Экс-посла США "порвало" на теме выборов в России: "Google и Apple сдались" в угоду Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.