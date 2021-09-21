Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе • 55 • Аналитика © AFP 2021 / Sergei Supinsky Украинское правительство одобрило очередную стратегию, на сей раз — информационной безопасности. У нового документа есть очевидные отличия от бесчисленного количества других утвержденных в Киеве стратегий. Во-первых, она вступит в силу не посредством принятия постановления правительства, а путем утверждения указом президента, поскольку была разработана Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) — местным аналогом классической хунты, но с элементами клоунады. Во-вторых, хотя в документе отсутствует упоминание о масштабах и источниках финансирования, нет сомнений, что под нее оно выделяться будет. И по мере возможности эта стратегия, в отличие от многих других, реализовываться тоже будет, ибо нынешняя украинская власть взяла четкий курс на построение государства, описанного Оруэллом в романе "1984". А в этом деле "информационная безопасность" — незаменимый инструмент. Стратегия будет действовать на период до 2025 года — то есть всего три года года и три месяца, что для решения долгосрочных задач обычно маловато. Но на Украине много необычного. Разумеется, практически весь документ выписан под единственного внешнего врага — Россию, что авторы и не пытаются скрывать или маскировать, — а также под его местных пособников, то есть всех, кто позволяет себе критиковать украинскую власть. В качестве глобальных угроз и вызовов для информационной безопасности украинская власть видит: — увеличение количества глобальных дезинформационных кампаний;

увеличение количества глобальных дезинформационных кампаний; — информационную политику России, которая представляет долгосрочную угрозу не только для Украины, но и для других демократических стран ("российские специальные информационные операции нацелены на ключевые демократические институции, в частности избирательные, а российские спецслужбы пытаются усилить внутренние противоречия в демократических странах");

информационную политику России, которая представляет долгосрочную угрозу не только для Украины, но и для других демократических стран ("российские специальные информационные операции нацелены на ключевые демократические институции, в частности избирательные, а российские спецслужбы пытаются усилить внутренние противоречия в демократических странах"); — институционализацию социальных сетей и смену балансов информационных отношений, что сказывается на уровне защиты частных прав человека;

институционализацию социальных сетей и смену балансов информационных отношений, что сказывается на уровне защиты частных прав человека; — низкий уровень медиаграмотности граждан в совокупности со стремительным распространением цифровых технологий. А есть еще национальные вызовы и угрозы, среди которых информационное влияние на население со стороны иностранных государств (речь, разумеется, опять о России, которая "проводит операции, направленные на ликвидацию украинской государственности и уничтожение украинской идентичности", "провоцирование конфликтов", "легитимизацию аннексии Крыма" и тому подобное). Также Киев беспокоят информационное доминирование "государства-агрессора" на временно оккупированных территориях, проблема нормативного обеспечения медиаотношений и защиты профессиональной деятельности журналистов, манипулирование сознанием граждан относительно вступления Украины в ЕС и НАТО и так далее. Все эти неприятности украинская власть собирается побороть путем достижения семи стратегических целей: 1 Противодействие дезинформации. Методы борьбы в переводе на человеческий язык: создание пропагандистских (хотя их уже и так наплодили неисчислимо много) и мониторинговых структур, информационные и психологические атаки на "государство-агрессора", привлечение к ответственности за инакомыслие (под соусом дезинформации), тотальный контроль за интернетом, запреты на показ фильмов, воспроизведение песен, другой аудиовизуальной продукции, ограничение гастрольной деятельности и тому подобное. 2 Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждения общенациональной идентичности. В переводе: продолжение тотальной украинизации языкового пространства и переписывания истории, стимулирование развития местного кинематографа (тут пропаганда плотно связана с распилом потоков близкими к президенту лицами), укрепление связей с украинской диаспорой (разумеется, обитающей на Западе). 3 Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности. Это внедрение самоцензуры в СМИ (уже, по сути, реализовано), подготовка пропагандистов. 4 Обеспечение конституционных прав личности на свободу выражения и защиту частной жизни, защиту прав журналистов и противодействие незаконному контенту. Подразумевается принятие закона о журналистике, который полностью поставит ее под контроль власти и закрепит жесткие меры ответственности за любое отклонение от "линии партии". Также предполагается продолжение практики раскрытия персональных данных по лекалам сайта "Миротворец". 5 Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных и на прилегающих к ним территориях. Подразумевается распространение украинской пропаганды на территорию неподконтрольного Донбасса и Крыма, а также на иностранную аудиторию. 6 Создание эффективной системы стратегических коммуникаций. То есть единых "темников" для всех органов власти и прикормленных представителей "гражданского общества" внутри страны. И опять же — развитие каналов пропаганды для ее доставки за пределы страны. 7 Развитие информационного общества и повышение культуры диалога. Речь, прежде всего, идет о финансировании и развитии государственного вещания. Главным ожидаемым результатом реализации стратегии является формирование общенациональной идентичности. Но стоит понимать, как оно представляется украинской власти. Украина уже прошла этапы запрета политических партий, фильмов и книг, отдельных людей, блокирования неугодных СМИ и убийств журналистов, преследования обычных граждан за инакомыслие и стимулирования фашизации общества. Тем не менее принятие описанного документа приведет к еще большему закручиванию гаек не только на информационном, но и на политическом поле. Образ внешнего врага в лице России будет использоваться для оправдания любых расправ и любых ограничений в правах. Известные комментарии по поводу повышения коммунальных тарифов времен президента Порошенко — мол, мы так становимся сильнее, чтобы Путин не напал, — станут шириться, множиться и использоваться при любом удобном случае. По сути, это и есть путь к созданию общества, подобного Океании в романе "1984". С жителями, лишенными гражданских прав и индивидуальности, во главе с Большим Братом в лице государственных структур, с Министерством правды и наказаниями за мыслепреступления. Кстати, насчет сомнений в наличии у украинской власти финансовых и интеллектуальных ресурсов для построения такого общества, тем более во время бурного развития информационных технологий, нужно заметить, что Запад-то в целом готов ей в этом помогать. Конечно, в случае обеспечения украинской властью его интересов. А уж западные партнеры толк в зомбировании и подавлении людей и целых обществ знают. Так что совсем уж отмахиваться от возможности реализации такой стратегии, наверное, не стоит. Однако есть надежда, что помешает реализации чрезвычайная вороватость и недалекость украинской власти, еще и умноженная на склонность к предательству. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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