«Новая эра сотрудничества» Индии с Китаем подходит к концу

После столкновения индийских и китайских военных две страны всерьез задумались о пересмотре отношений. Что еще более важно, недавний конфликт, возможно, стал предвестницей более широкого сдвига в азиатской геополитике.

Сюжет: Войны XXI века

На первый взгляд такое заявление может показаться преувеличением. В конце концов, Китай и Индия тесно сотрудничали в последние годы. Несмотря на то, что страны не достигли урегулирования по вопросу спорных пограничных территорий, двусторонняя торговля выросла до $92,5 млрд в 2019 году с $200 млн в 1990-м.

Конечно, двусторонняя напряженность отражает существующие уже долгие годы противоречия, которые выходят за рамки территориальных споров, такие как поддержка Китаем Пакистана и гостеприимство Индии по отношению к Далай-ламе, которому было предоставлено убежище после бегства из Тибета в 1959 году. Но страны долгое время не беспокоились по этому поводу. Когда Китай объявил, что пограничный спор может быть оставлен «будущим поколениям», Индия была рада согласиться. Индия также одобрила политику «единого Китая» и не поддержала усилий Соединенных Штатов по сдерживанию своего северного соседа.

Китай, похоже, рассчитывает, что когда придет время для «будущих поколений» урегулировать пограничный спор, все обстоятельства сложатся в его пользу. Тем временем инциденты на границе будут сдерживать Индию и показывать миру, что страна не способна бросить вызов Китаю, не говоря уже об обеспечении региональной безопасности.

Индия увеличила инвестиции в армию, чтобы не допустить более масштабных вторжений, и надеется оказать давление на Китай, дабы восстановить статус-кво, используя дипломатические и военные средства. Например, Дели может захватывать участок в другом месте спорной территории, чтобы использовать в качестве рычага. Но сказать проще, чем сделать.

Между тем глава правительства страны Нарендра Моди заявил, что Китай не способен поддерживать порядок на территории своей страны. Это может подтолкнуть Китай к дальнейшей активности на спорных территориях.

Индия ответила экономическими санкциями, запретив 59 приложений, принадлежащих китайским компаниям, из соображений безопасности. Вероятно, скоро китайские компании столкнутся и с другими проблемами на важном для них рынке. Но, учитывая зависимость Индии от китайского импорта - включая лекарства, запчасти для автомобилей и электроники - чрезмерные ограничения могут граничить с самобичеванием.

У Индии есть только два реальных стратегических варианта: уступить Китаю или присоединиться к международной коалиции, которая стремится сдержать его геополитические амбиции Китая. Несмотря на нерешительность Моди, нельзя исключать, что Индия выберет первый вариант.

Так, Индия приняла, по крайней мере на словах, концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», которую продвигают США.

Поводов для этого предостаточно. Индия видит влияние Китая, из-за которого не удается наладить общение с другими соседями, особенно со Шри-Ланкой и Непалом, решившими оспорить право на приграничные территории. Кроме того, Китай оскорбил Индию, не поддержав ее стремлений получить постоянное членство в Совбезе ООН.

Впрочем, Индия не должна делать ставку лишь на один вариант, поскольку на кону в этом геополитическом противостоянии стоит слишком много. Дели по-прежнему сильно зависит от российского оружия и технологий (хотя правительство недавно диверсифицировало свои закупки), и президента США Дональда Трампа сложно назвать надежным партнером, которому стоит доверять. Но даже это лучше, чем капитуляция перед Пекином.

Восемь месяцев назад Моди приветствовал «новую эру сотрудничества» с Китаем. Очень похоже, что эта эпоха уже в ближайшее время канет в лету.