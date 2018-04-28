«Новая эпоха мира»: возможно ли объединение Северной и Южной Кореи

27 апреля в демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Республику Корея, прошёл саммит лидеров двух стран. Итогом исторических переговоров стала совместная декларация: спустя 65 лет после окончания Корейской войны Пхеньян и Сеул намерены заключить мир. Главы обеих Корей не исключили и воссоединения Севера и Юга. Встречу, которую уже назвали дипломатическим прорывом, приветствовали многие государства. Однако политологи считают, что реальная интеграция на полуострове невозможна без участия Вашингтона и Пекина. Стоит ли ждать дальнейшей разрядки в регионе, выяснял RT.

Поэтапная конфедерация

Лидеры КНДР и Республики Корея КИМ Чен Ын и Мун Чже Ин будут работать сообща — обе стороны стремятся к денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в «декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова», которую стороны подписали по итогам переговоров 27 апреля.

«Юг и Север договорились предпринимать активные действия для сотрудничества с международным сообществом в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова», — гласит документ.

Политические лидеры условились о взаимном полном прекращении любых враждебных действий, пообещав, что на полуострове больше никогда не будет войны. В совместной декларации отмечается, что «началась новая эпоха мира».

Ким Чен Ын и Мун Чже Ин также договорились о полной ликвидации с 1 мая всех пропагандистских инструментов в окрестностях демилитаризованной зоны. Речь, в частности, может идти о демонтаже ретрансляторов, которые южане и северяне прежде активно использовали для ведения пропаганды.

Пхеньян и Сеул готовятся подписать мирный договор уже в этом году, говорится в декларации. В планах сторон превратить демилитаризованную зону в полноценную мирную территорию. Кроме того, в декларации сообщается о намерении воссоединить разлучённые семьи. Сеул и Пхеньян также обязались предпринимать обоюдные усилия для того, чтобы предотвратить случайные столкновения.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая в Пханмундже, отметил, что в будущем Северная и Южная Корея должны вновь стать единым государством.

Главы двух стран договорились о взаимных визитах — Ким Чен Ын принял приглашение Мун Чже Ина посетить Сеул, точная дата поездки будет известна позднее. Со своей стороны, южнокорейский президент сообщил, что намерен посетить Пхеньян, вероятнее всего, визит состоится осенью.

Встреча северокорейского и южнокорейского лидеров, состоявшаяся в пятницу, прошла в атмосфере взаимной симпатии, отмечают политологи. Впервые в истории северокорейский лидер пересёк границу Южной Кореи — это произошло во время церемонии приветствия. Лидер КНДР сделал шаг через пограничную линию навстречу своему собеседнику, фотографии для протокола были сделаны уже на южнокорейской земле. Политики при этом обменялись продолжительным рукопожатием — оно, как подсчитали журналисты, продлилось 30 секунд.

Южнокорейские солдаты на границе Демилитаризованной зоны

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В 1953 году, после завершения Корейской войны, южане и северяне уже пытались сделать шаг к миру, подписав соответствующее соглашение, однако до полноценного договора дело так и не дошло.

Сейчас, считают аналитики, есть все предпосылки к тому, что это эпохальное для Корейского полуострова событие всё же состоится.

Как рассказала в интервью RT доцент СПбГУ Ирина Ланцова, и на Юге, и на Севере давно разрабатываются формулы объединения полуострова. Они по многим пунктам различаются, однако общая теоретическая основа всё же существует.

«Есть две основные концепции. Первая подразумевает поглощение одной страны другой в результате каких-то потрясений. Вторая модель, существующая и на Севере, и на Юге, подразумевает поэтапную конфедерацию. Очевидно, что это очень долгий процесс, возможный только при реализации совместных экономических проектов. Однако в условиях санкций реализовать эти проекты невозможно, поэтому первоочередная задача связана с постепенным снятием санкций с КНДР. Но здесь всё зависит от США», — подчеркнула Ланцова.

Вопрос санкций

Стороны уже идут навстречу друг другу в вопросе установления экономических связей. В частности, Мун Чже Ин предложил соединить железнодорожные системы двух государств. Соответствующее предложение было внесено в итоговый текст совместной декларации. Об этом журналистам рассказал старший пресс-секретарь президента Юн Ён Чхан.

«Президент Мун отметил, что это внесло бы значительный вклад в экономическое сотрудничество двух стран», — подчеркнул южнокорейский чиновник.

Предполагается, что в будущем корейская железнодорожная сеть может быть связана с Транссибом, что в свою очередь позволило бы наладить грузоперевозки между Корейским полуостровом и Европой.

Переговоры о взаимной инфраструктурной интеграции Пхеньян и Сеул вели и ранее. Так, в марте 2018 года министр объединения в правительстве Южной Кореи Рю Гиль Чэ сообщил, что с 2019 года Республика Корея может получить доступ в северокорейский порт Расон. В феврале группа делегатов от Южной Кореи посетила порт и осмотрела его инфраструктуру.

«Организация транспортировки наших товаров через порт Расон может начаться уже весной следующего года, если всё пойдет хорошо. Основные подвижки в этом направлении должны произойти в сентябре этого года», — заявил южнокорейский чиновник.

В свою очередь, Северная Корея может рассчитывать на южнокорейские инвестиции в торговую зону Расон.

Порт Расон, КНДР

Reuters

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Если диалог двух Корей будет успешным, принять участие в экономических проектах на территории полуострова может и российская сторона. Как рассказал в ноябре прошлого года замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая на 8-й Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», участию Москвы в проекте по строительству транскорейского газопровода мешает только сложная политическая обстановка в регионе. Российский «Газпром» и южнокорейская Kogas обсуждали возможность прокладки газовой магистрали через северокорейскую территорию ещё в 2011 году. Власти КНДР тогда тоже выразили заинтересованность в проекте, однако впоследствии переговоры зашли в тупик.

Международный отклик

Межкорейский саммит был встречен в мире с энтузиазмом, большинство наблюдателей выразили надежду на скорую нормализацию ситуации в регионе. Так, в Пекине ожидают, что позитивные промежуточные результаты встречи помогут добиться значительного прогресса в мирном урегулировании на полуострове.

«Северная и Южная Корея принадлежат к одному народу, Китай всегда поддерживал КНДР и Южную Корею в их усилиях по установлению взаимного доверия путём диалога, по улучшению двусторонних отношений. Это отражает интересы обеих сторон и всего региона, а также соответствует надеждам мирового сообщества», — говорится в заявлении официального представитель МИД КНР Лу Кана.

Как добавил дипломат, власти КНР готовы и в будущем играть активную роль в этом процессе.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США желают корейскому народу всего наилучшего и приветствуют диалог.

«США благодарны нашему близкому союзнику Южной Корее за тесную координацию и рассчитывают продолжить активные обсуждения по подготовке к запланированной встрече между президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в предстоящие недели», — добавила Сандерс.

По информации CNN, сейчас Пхеньян и Вашингтон ищут наиболее удобное для сторон место для проведения переговоров. Точная дата встречи будет также определена позднее, предположительно, она пройдёт в мае или июне.

Сам Дональд Трамп тоже прокомментировал состоявшийся в Пханмундже саммит. Политик написал в Twitter, что США и корейский народ «должны гордиться» этим событием.

Дональд Трамп

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Позитивно оценили состоявшиеся переговоры и в Кремле. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, диалог «имеет определённые перспективы».

Поглощение или слияние

Однако эксперты предлагают не спешить с окончательными выводами. По мнению старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, следует помнить, что пока речь идёт исключительно о декларациях, тем более, что есть и юридические препятствия для мира.

Бесполезные санкции «Для Юга объединение означает поглощение Севера, ведь согласно третьей статье Конституции Южной Кореи, её территорией является весь полуостров, в то время как КНДР лишена государственности», — отметил эксперт в беседе с RT.

Очень большую роль может сыграть и то, каким образом будут сейчас действовать США, ведь американская сторона обладает рычагами давления на Сеул, подчеркнул Асмолов.

«На уровне официального документа это положение зафиксировано. В той части декларации, где речь идёт о переговорах по установлению мира на Корейском полуострове, говорится о необходимости проведения трёхсторонних и четырёхсторонних встреч. В первом случае подразумевается формат «две Кореи + США», во втором — тот же состав, плюс Китай. Это уже шаг вперёд», — подчеркнула Ланцова.

Будут ли воплощены на практике заявленные лидерами КНДР и Республики Корея планы, станет ясно в течение ближайших месяцев, полагают эксперты.

Ирина Ланцова отметила, что сегодня очень большую роль играет личностный фактор: КНДР представляет молодой и амбициозный лидер, который понимает, что стране необходимы перемены, а в Южной Корее к власти в прошлом году пришёл политик леволиберального толка, также нацеленный на диалог.

«Что касается Дональда Трампа, то он стремится показать, что Северная Корея пошла на переговоры благодаря его политике силы и давления. Именно так сегодня Белый дом интерпретирует процессы, идущие на Корейском полуострове. Трамп старается представить ситуацию как свою политическую победу. Конечно, в Пхеньяне всё трактуется наоборот, ситуация преподносится как достижение внешнеполитического курса Ким Чен Ына. Но, так или иначе, процесс начался», — подвела итог Ланцова.