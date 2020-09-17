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Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев

17 сентября 2020, 01:00  •  45 • Политика
Учредитель Царьграда Константин Малофеев сделал сенсационное предположение о будущей карьере президента Белоруссии. Он допустил, что политик может перейти на должность в союзном объединении. "Это белорусский народ от него "устал", а мы бы, например, с удовольствием посмотрели на его микроменеджмент в действии", - заметил Малофеев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября провёл переговоры в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным. А уже в среду, 16 сентября, глава Минобороны Сергей Шойгу посетил с визитом Минск. Кстати, ещё раньше Лукашенко привечал в белорусской столице премьер-министра России Михаила Мишустина.
Как потенциально могут развиваться действия в соседней республике с учётом новых обстоятельств и новых политических изменений и в том числе что будет дальше с Лукашенко? По этим вопросам в эфире программы "Царьград. Главное" своё мнение высказал учредитель канала Константин Малофеев.
Перед Лукашенко во время активной фазы протестов в республике было два пути - путь с Россией или путь в никуда. Манёвров на Запад у белорусского лидера не было - оттуда ему, что называется, помахали ручкой.
Сам Лукашенко стоял на перепутье, понимая, что народ от него устал. Об этом же он и говорил в одном из недавних интервью. Однако, отметил Малофеев, у белорусского президента есть неплохие политические перспективы в союзничестве с Москвой.
"Для нас важно понимать, что белорусский народ однозначно ждёт, что Путин будет тем человеком, кто проводит Александра Григорьевича на заслуженный отдых с поста президента Белоруссии. А в Союзном государстве имеется масса замечательных должностей, потенциальных. Я, например, как гражданин России был бы рад, если бы Александр Григорьевич применил свои навыки. Это белорусский народ от него устал, а мы бы с удовольствием посмотрели на его микроменеджмент в действии, которого иногда не хватает нашим чиновникам", - заметил учредитель Царьграда.
По его словам, вероятно, эта серия встреч Лукашенко с высокопоставленными представителями России как раз и связана с подготовкой к Союзному государству. Для Белоруссии это станет выходом из сложившейся политической ситуации.
"И как раз хочу подчеркнуть, - заметил он, адресуя ремарку белорусам, - вы устали от Лукашенко, а мы с удовольствием ждём его в Москве".

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