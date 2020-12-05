Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса специальным представителем президента России по связям с международными организациями. Какие проблемы это сулит простым жителям России, объяснил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

За месяц до отставки с поста главы "Роснано" Анатолий Чубайс провёл встречу с послами западных стран, на которой обсуждались проблемы глобального изменения климата. Это никак не укладывалось в сферу задач "Роснано", но имеет смысл в свете нового назначения.

Внимательно следим за реализацией Парижского соглашения и появлением нового "углеродного налога", - предупредил о будущих проблемах для граждан России экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Также стоит обратить внимание на то, что новая должность даёт Чубайсу защиту от любых уголовных дел, связанных с его деятельностью на посту "Роснано" или до неё. Кроме того, теперь Чубайс сможет свободно встречаться и вести переговоры с иностранными политиками, ни от кого не скрываясь.