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Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться

05 декабря 2020, 01:50  •  80 • Политика
До назначения на должность специального представителя президента России по связям с международными организациями Чубайс встречался с послами западных стран для обсуждения проблемы климата. "Внимательно следим за реализацией Парижского соглашения и появлением нового "углеродного налога", - призвал экономический обозреватель Юрий Пронько.
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса специальным представителем президента России по связям с международными организациями. Какие проблемы это сулит простым жителям России, объяснил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
За месяц до отставки с поста главы "Роснано" Анатолий Чубайс провёл встречу с послами западных стран, на которой обсуждались проблемы глобального изменения климата. Это никак не укладывалось в сферу задач "Роснано", но имеет смысл в свете нового назначения.
Внимательно следим за реализацией Парижского соглашения и появлением нового "углеродного налога", - предупредил о будущих проблемах для граждан России экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Также стоит обратить внимание на то, что новая должность даёт Чубайсу защиту от любых уголовных дел, связанных с его деятельностью на посту "Роснано" или до неё. Кроме того, теперь Чубайс сможет свободно встречаться и вести переговоры с иностранными политиками, ни от кого не скрываясь.

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