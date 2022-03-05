Новая диверсия украинских боевиков? По гуманитарному коридору не прошёл ни один житель Мариуполя

Украинские боевики не позволяют жителям Мариуполя покинуть город по гуманитарным коридорам. Радикалы пытаются прикрыться гражданскими лицами.

В ДНР сообщили, что через гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек. Журналист Юлия Витязева объяснила, почему мирное население не выходит из города.

Она рассказала, что в украинском сегменте интернета распространяется сообщение боевиков, которые утверждают, что якобы "решение об эвакуации ещё не принято и не введён режим прекращения огня". Но это не соответствует действительности.

Знают, что после того как гражданские уйдут, они (радикалы. — Прим. ред.) будут уничтожены. Поэтому вот это вот всё сейчас и происходит!

- возмутилась Витязева.

Боевикам нужны заложники для прикрытия, поэтому они удерживают жителей внутри города, не позволяя его покинуть.