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Новая диверсия украинских боевиков? По гуманитарному коридору не прошёл ни один житель Мариуполя
05 марта 2022, 13:55 • 262 • Политика
Украинские боевики не позволяют жителям Мариуполя покинуть город по гуманитарным коридорам. Радикалы пытаются прикрыться гражданскими лицами.
В ДНР сообщили, что через гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек. Журналист Юлия Витязева объяснила, почему мирное население не выходит из города.
Она рассказала, что в украинском сегменте интернета распространяется сообщение боевиков, которые утверждают, что якобы "решение об эвакуации ещё не принято и не введён режим прекращения огня". Но это не соответствует действительности.
- возмутилась Витязева.
Боевикам нужны заложники для прикрытия, поэтому они удерживают жителей внутри города, не позволяя его покинуть.
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