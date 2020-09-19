Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не стали

Речь идёт об инциденте во время патрулирования военной полицией провинции Хасеке. Как сообщает издание "Русская весна", к колонне нашей техники попытались приблизиться два ударных вертолёта AH-64 Apache, тем самым нарушив договорённости о взаимодействии между США и Россией.

По данным военкоров, в ответ на дерзкий выпад американцев сопровождавшие наш патруль экипажи вертолётов Ми-35 и Ми-8 АМТШ сделали ответный шаг, направив свои боевые машины в сторону незваных гостей.

"Американцы сразу быстро ретировались, отлетев на приличное расстояние", - сообщают авторы материала.

Стоит отметить, что военкоры издания опубликовали также кадры самого инцидента, тем самым подтвердив свои слова.