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Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не стали

19 сентября 2020, 19:55  •  68 • Политика
Новая дерзость ВВС США в Сирии обернулась позорным бегством американцев. Русские терпеть такую дерзость не стали.
Речь идёт об инциденте во время патрулирования военной полицией провинции Хасеке. Как сообщает издание "Русская весна", к колонне нашей техники попытались приблизиться два ударных вертолёта AH-64 Apache, тем самым нарушив договорённости о взаимодействии между США и Россией.
По данным военкоров, в ответ на дерзкий выпад американцев сопровождавшие наш патруль экипажи вертолётов Ми-35 и Ми-8 АМТШ сделали ответный шаг, направив свои боевые машины в сторону незваных гостей.
"Американцы сразу быстро ретировались, отлетев на приличное расстояние", - сообщают авторы материала.
Стоит отметить, что военкоры издания опубликовали также кадры самого инцидента, тем самым подтвердив свои слова.

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