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Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в сессии
23 сентября 2019, 18:54 • 116 • Украина
Новая украинская делегация в ПАСЕ, возмущённая возвращением России в ассамблею, официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Об этом говорится в заявлении делегации.
Reuters
Делегация заявила об отказе участвовать в сессии с 30 сентября по 4 октября.
«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — приводит текст заявления глава делегации Лиза Ясько в Facebook.
Ранее украинский депутат Богдан Яременко заявил, что делегация от Киева не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
По его словам, власти планируют провести консультации с другими государствами — членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.
В августе Яременко заявил, что задача украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы — продвижение интересов Украины, а не исключение из организации России.
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.
Как отмечали в МИД России, резолюция ассамблеи о возвращении полномочий российской делегации свидетельствует о том, что в Европе осознали роль Москвы в решении современных проблем.
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