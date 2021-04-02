Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / Политика

Новая большая игра разведок. Почему Россия "пропустила гол" в Италии

02 апреля 2021, 11:20  •  105 • Политика
Италия сделала залп в гибридной войне против России, закатив международный скандал вокруг рутинного шпионского инцидента. Объявлено о "немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьёзному делу". Запад вовсю использует контрразведку в гибридной войне с Россией, которая не отвечает взаимностью. Когда исправимся?
Италия, изобразив из себя невинную и оскорблённую девушку, заявила Москве протест в связи со шпионажем на своей территории. Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, написавший об этом в Twitter, заявил в ноте "решительный протест" послу России Сергею Разову. Речь идёт о задержании в Риме итальянскими спецслужбами сотрудника аппарата военного атташе посольства России (то есть фактически официального разведчика) и некоего офицера ВМС Италии в звании капитана фрегата (капитана второго ранга) при передаче секретных документов – о системе телекоммуникации и радиосвязи НАТО. За это итальянец получил пять тысяч евро, которые нашли у него в кармане, то есть сущую чепуху. Разумеется, для местных контрразведчиков эта встреча во вторник вечером не была тайной: уже несколько месяцев, по данным итальянских СМИ, они следили за своим соотечественником, у которого до этого было минимум две встречи с сотрудником российского военного атташата, и тогда военный моряк якобы получал за свои услуги примерно по четыре тысячи евро в каждом случае.
Любопытно, что национальной безопасности собственно Италии эта шпионская деятельность мало угрожала, так как касалась в основном третьих стран и НАТО в целом. Итальянец, имевший доступ к секретным документам технического характера, пошёл, дескать, на сотрудничество с российской военной разведкой из-за "семейных трудностей" и "тяжёлого экономического положения". Теперь ему угрожает пожизненное тюремное заключение.
Москва уже "выразила сожаление" в связи с выдворением из Италии "двух сотрудников российского посольства" и заявила, что "выясняет обстоятельства принятия данного решения". Спокойно терпеть такое МИД России не намерен: "О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно". Нетрудно предположить, что в военном атташате Италии в Москве кое-кто сейчас пакует чемоданы.

Дипломат всегда немного разведчик

В общем, классика жанра. Хотя сомнения в представленной версии остаются (неужели, например, деньги нужно было передавать лично в руки, а не сделать где-то "закладку"?), предположим, что это правда.
Ну и что? Любое посольство хоть сколько-нибудь важной страны состоит на треть, если не на половину, из кадровых сотрудников спецслужб. У многих из них есть диппаспорт, у кого-то – нет. В посольствах и генконсульствах США с этим просто беда, так как спецслужб в этой стране около 20. Поэтому они всегда такие огромные, иногда это прямо целые города, которые кишмя кишат агентами ЦРУ, РУМО, АНБ… И пить виски с содовой, конечно, не единственное их занятие. Иностранные корреспонденты во многих случаях тоже относятся к категории разведчиков под прикрытием. Все, кто работал за границей, это хорошо знают. Поэтому такие случаи были и будут во всех странах мира. А если их не будет, то контрразведка окажется не нужной, её закроют.
А так все роли чётко распределены: разведчики шпионят, как умеют, контрразведчики ловят шпионов, и чужих, и своих – как получается. Россия, кстати, именно так к этому и относится – спокойно, профессионально, сложившийся за века этикет соблюдает: поймает иностранного шпиона с диппаспортом, представит доказательства его деятельности и тихо вышлет. Потому что не хочет, чтобы и из-за своих пойманных за рубежом дипломатов-разведчиков, коль скоро работа у них такая (а это ведь первая или вторая из древнейших профессий), возникали скандалы.
Отравлять ими международные отношения Москва не желает, а знать, что с этой целью замышляет, например, НАТО, конечно, хочет. Вот и объяснение происшедшего. Поэтому громко охать и ахать по поводу того, что российские секретные службы выполняют свою работу – значить дурить собственную и мировую общественность, ибо это, повторим, общемировая практика, от которой никогда и никто не откажется.

В чём разница между ними и нами?

Однако это всё-таки неполное объяснение: мотивация России тут понятна, а Запада – нет. Почему в одном случае иностранных шпионов обезвреживают тихо, а в другом – с некоторых пор с медийным шумом и гамом, со страшным скандалом, как будто речь идёт о чём-то совершенно неслыханном? В 2021 году это уже, кстати, второй случай выдворения российских дипломатов за "шпионскую деятельность". За последние пять лет сотрудников российских диппредставительств объявляли со скандалом в СМИ персонами нон грата по этой причине не менее 12 раз. Чаще всего это случалось в 2020 году, когда произошло семь таких инцидентов, большинство из них – в Болгарии.
Последний связанный с Россией шпионский скандал произошёл в этой стране буквально десять дней назад, когда из неё были высланы два российских дипломата. Это было сделано после того, как болгарская прокуратура сообщила о задержании шести сотрудников Минобороны Болгарии и военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу России. В этой связи премьер-министр Бойко Борисов, упомянув о "дружбе" между двумя странами, публично призвал Россию прекратить "шпионить за нашими возможностями в НАТО".
Но тут возникают другие законные вопросы: даже если эти обвинения, предположим, правдивы, неужели в болгарском или итальянском посольствах в Москве нет ни одного шпиона, работающего по специальности, и неужели России не интересно знать, какие гадости ей готовит НАТО, даже не спрашивая у болгар и итальянцев на то разрешения, на территории этих стран, входящих во враждебный военный блок? Ответ на эти вопросы очевиден: конечно, есть и, конечно, интересно.
Но самое главное даже другое. Шпиономания в отношении России в Болгарии объясняется вовсе не этим. По всем опросам эта страна занимает первое место в мире по позитивному отношению к России, что её правящим кругам, служащим интересам Запада, тот постоянно ставит на вид. Вот болгарские власти вовсю и стараются омрачить отношения между народами обеих стран, "разоблачая" рекордное количество российских "шпионов".
Самое смешное, что толку от этого нет. Болгары очень умны и хитры – их такой дешёвкой не проведёшь. Итальянцев, соплеменником которых был Макиавелли, кстати, тоже. Но кое-кому так хочется подорвать хорошие межгосударственные отношения Италии с Россией.

Делаем выводы

Принципиальная разница между "устаревшим" российским подходом к разоблачению иностранных шпионов и "современным" западным заключается в том, что он сознательно превращён Западом в один из инструментов гибридной войны с Россией. И, кроме того, преследует одну совершенно конкретную цель: а вдруг Москва, столкнувшись с целым хором обвинений в ведении шпионажа, наносящих ущерб её имиджу, струсит и скажет – хотя бы на время – своим разведчикам: прекращайте, сидите тихо и никуда не лезьте. Вот тут-то Запад и развернётся!
Тихановская обещала Киеву повторить свое суждение об "украинском" Крыме
Поэтому, скорее всего, мы скоро увидим продолжение шпионского шоу, к которому обязательно присоединятся и некоторые другие западные страны. Поскольку они тесно координируют свою антироссийскую деятельность, "либретто" уже, безусловно, написано.
По сути, как видим, Запад вынуждает Москву, переступив через дипломатический этикет и приличия, в духе со временем принять участие в этом шоу и самой начать разоблачать с медийным шумом и треском западных шпионов в России, придумывать захватывающие байки и соответствующие "нарративы". В борьбе за мировое общественное мнение склонной и здесь к консерватизму Москве это когда-то начать делать, похоже, придётся. Балаган так балаган. Когда на такое сподобится Россия, неизвестно, но Лондон – на фоне возмущённых криков из Италии и Болгарии – уже готовит свою и мировую общественность к тому, что скоро ей снова будет интересно и круто. Согласно британским СМИ, "ассасины" Путина" уже в Ирландии и вот-вот начнут работу по своему новому "убойному списку" в Британии. В нём шесть человек – трепещите.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
02 апреля 2021, 04:00
Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2": "Никаких провокаций"
02 апреля 2021, 02:10
"Были проблемой ещё для Наполеона и Гитлера": Эксперт объяснил нападки ЕС на Россию
02 апреля 2021, 05:50
Эксперт заявил о победе "реального бизнеса": Германия уже не откажется от "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чё...
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "...
02 апреля 2021, 04:00
Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2": &q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
27 марта 2021, 18:45
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном
27 марта 2021, 15:05
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
29 марта 2021, 07:25
"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
01 апреля 2021, 09:40
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.