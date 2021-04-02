Новая большая игра разведок. Почему Россия "пропустила гол" в Италии

Италия сделала залп в гибридной войне против России, закатив международный скандал вокруг рутинного шпионского инцидента. Объявлено о "немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьёзному делу". Запад вовсю использует контрразведку в гибридной войне с Россией, которая не отвечает взаимностью. Когда исправимся?

Италия, изобразив из себя невинную и оскорблённую девушку, заявила Москве протест в связи со шпионажем на своей территории. Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, написавший об этом в Twitter, заявил в ноте "решительный протест" послу России Сергею Разову. Речь идёт о задержании в Риме итальянскими спецслужбами сотрудника аппарата военного атташе посольства России (то есть фактически официального разведчика) и некоего офицера ВМС Италии в звании капитана фрегата (капитана второго ранга) при передаче секретных документов – о системе телекоммуникации и радиосвязи НАТО. За это итальянец получил пять тысяч евро, которые нашли у него в кармане, то есть сущую чепуху. Разумеется, для местных контрразведчиков эта встреча во вторник вечером не была тайной: уже несколько месяцев, по данным итальянских СМИ, они следили за своим соотечественником, у которого до этого было минимум две встречи с сотрудником российского военного атташата, и тогда военный моряк якобы получал за свои услуги примерно по четыре тысячи евро в каждом случае.

Любопытно, что национальной безопасности собственно Италии эта шпионская деятельность мало угрожала, так как касалась в основном третьих стран и НАТО в целом. Итальянец, имевший доступ к секретным документам технического характера, пошёл, дескать, на сотрудничество с российской военной разведкой из-за "семейных трудностей" и "тяжёлого экономического положения". Теперь ему угрожает пожизненное тюремное заключение.

Москва уже "выразила сожаление" в связи с выдворением из Италии "двух сотрудников российского посольства" и заявила, что "выясняет обстоятельства принятия данного решения". Спокойно терпеть такое МИД России не намерен: "О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно". Нетрудно предположить, что в военном атташате Италии в Москве кое-кто сейчас пакует чемоданы.

Дипломат всегда немного разведчик

В общем, классика жанра. Хотя сомнения в представленной версии остаются (неужели, например, деньги нужно было передавать лично в руки, а не сделать где-то "закладку"?), предположим, что это правда.

Ну и что? Любое посольство хоть сколько-нибудь важной страны состоит на треть, если не на половину, из кадровых сотрудников спецслужб. У многих из них есть диппаспорт, у кого-то – нет. В посольствах и генконсульствах США с этим просто беда, так как спецслужб в этой стране около 20. Поэтому они всегда такие огромные, иногда это прямо целые города, которые кишмя кишат агентами ЦРУ, РУМО, АНБ… И пить виски с содовой, конечно, не единственное их занятие. Иностранные корреспонденты во многих случаях тоже относятся к категории разведчиков под прикрытием. Все, кто работал за границей, это хорошо знают. Поэтому такие случаи были и будут во всех странах мира. А если их не будет, то контрразведка окажется не нужной, её закроют.

А так все роли чётко распределены: разведчики шпионят, как умеют, контрразведчики ловят шпионов, и чужих, и своих – как получается. Россия, кстати, именно так к этому и относится – спокойно, профессионально, сложившийся за века этикет соблюдает: поймает иностранного шпиона с диппаспортом, представит доказательства его деятельности и тихо вышлет. Потому что не хочет, чтобы и из-за своих пойманных за рубежом дипломатов-разведчиков, коль скоро работа у них такая (а это ведь первая или вторая из древнейших профессий), возникали скандалы.

Отравлять ими международные отношения Москва не желает, а знать, что с этой целью замышляет, например, НАТО, конечно, хочет. Вот и объяснение происшедшего. Поэтому громко охать и ахать по поводу того, что российские секретные службы выполняют свою работу – значить дурить собственную и мировую общественность, ибо это, повторим, общемировая практика, от которой никогда и никто не откажется.

В чём разница между ними и нами?

Однако это всё-таки неполное объяснение: мотивация России тут понятна, а Запада – нет. Почему в одном случае иностранных шпионов обезвреживают тихо, а в другом – с некоторых пор с медийным шумом и гамом, со страшным скандалом, как будто речь идёт о чём-то совершенно неслыханном? В 2021 году это уже, кстати, второй случай выдворения российских дипломатов за "шпионскую деятельность". За последние пять лет сотрудников российских диппредставительств объявляли со скандалом в СМИ персонами нон грата по этой причине не менее 12 раз. Чаще всего это случалось в 2020 году, когда произошло семь таких инцидентов, большинство из них – в Болгарии.

Последний связанный с Россией шпионский скандал произошёл в этой стране буквально десять дней назад, когда из неё были высланы два российских дипломата. Это было сделано после того, как болгарская прокуратура сообщила о задержании шести сотрудников Минобороны Болгарии и военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу России. В этой связи премьер-министр Бойко Борисов, упомянув о "дружбе" между двумя странами, публично призвал Россию прекратить "шпионить за нашими возможностями в НАТО".

Но тут возникают другие законные вопросы: даже если эти обвинения, предположим, правдивы, неужели в болгарском или итальянском посольствах в Москве нет ни одного шпиона, работающего по специальности, и неужели России не интересно знать, какие гадости ей готовит НАТО, даже не спрашивая у болгар и итальянцев на то разрешения, на территории этих стран, входящих во враждебный военный блок? Ответ на эти вопросы очевиден: конечно, есть и, конечно, интересно.

Но самое главное даже другое. Шпиономания в отношении России в Болгарии объясняется вовсе не этим. По всем опросам эта страна занимает первое место в мире по позитивному отношению к России, что её правящим кругам, служащим интересам Запада, тот постоянно ставит на вид. Вот болгарские власти вовсю и стараются омрачить отношения между народами обеих стран, "разоблачая" рекордное количество российских "шпионов".

Самое смешное, что толку от этого нет. Болгары очень умны и хитры – их такой дешёвкой не проведёшь. Итальянцев, соплеменником которых был Макиавелли, кстати, тоже. Но кое-кому так хочется подорвать хорошие межгосударственные отношения Италии с Россией.

Делаем выводы

Принципиальная разница между "устаревшим" российским подходом к разоблачению иностранных шпионов и "современным" западным заключается в том, что он сознательно превращён Западом в один из инструментов гибридной войны с Россией. И, кроме того, преследует одну совершенно конкретную цель: а вдруг Москва, столкнувшись с целым хором обвинений в ведении шпионажа, наносящих ущерб её имиджу, струсит и скажет – хотя бы на время – своим разведчикам: прекращайте, сидите тихо и никуда не лезьте. Вот тут-то Запад и развернётся!

Поэтому, скорее всего, мы скоро увидим продолжение шпионского шоу, к которому обязательно присоединятся и некоторые другие западные страны. Поскольку они тесно координируют свою антироссийскую деятельность, "либретто" уже, безусловно, написано.

По сути, как видим, Запад вынуждает Москву, переступив через дипломатический этикет и приличия, в духе со временем принять участие в этом шоу и самой начать разоблачать с медийным шумом и треском западных шпионов в России, придумывать захватывающие байки и соответствующие "нарративы". В борьбе за мировое общественное мнение склонной и здесь к консерватизму Москве это когда-то начать делать, похоже, придётся. Балаган так балаган. Когда на такое сподобится Россия, неизвестно, но Лондон – на фоне возмущённых криков из Италии и Болгарии – уже готовит свою и мировую общественность к тому, что скоро ей снова будет интересно и круто. Согласно британским СМИ, "ассасины" Путина" уже в Ирландии и вот-вот начнут работу по своему новому "убойному списку" в Британии. В нём шесть человек – трепещите.